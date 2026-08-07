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చాపకింద నీరులా ఈ-సిగరెట్​ వినియోగం - ప్రమాదపు అంచుల్లో యువత భవిష్యత్తు

హైదరాబాద్​లో చదివే విద్యార్థులకు అధికంగా ఈ-సిగరెట్​కు అలవాటు - స్నేహితుల ద్వారా ఒకరినుంచి మరొకరికి - ఆన్​లైన్​లో సులభంగా అందుబాటులో ఉండటంతో పొగాకు సిగరెట్​కు బదులు ఈ-సిగరెట్​ వాడకం

increasing usage of E-Cigarettes
increasing usage of E-Cigarettes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 1:41 PM IST

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Effects With Smoking E-Cigarette : సిగరెట్​ తాగటం ఆరోగ్యానికి హానికరమన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. అయినప్పటికీ దీనికి అలవాటు పడి అదేపనిగా తాగేవాళ్లు ఉంటారు. మరికొందరు దీన్ని మానేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుకుతుంటారు. అలా ప్రస్తుతం సిగరెట్​కు బదులుగా ఈ-సిగరెట్​ బారిన పడుతోంది యువత. ఈ-సిగరెట్​ అంటే ఎలక్ట్రానిక్​ సిగరెట్​. దీనిని వినియోగించటం వల్ల ఏ హాని ఉండదని యువత భావిస్తోంది. కానీ ఈ-సిగరెట్​ మాటున ఉన్న ప్రమాదాన్ని పట్టించుకోట్లేదని వైద్యులు అంటున్నారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ-సిగరెట్​ కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.

చాపకింద నీరులా ఈ-సిగరెట్​ : ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో కొంతకాలంగా ఈ-సిగరెట్​ వాడకం అధికమౌతోంది. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా చాలామంది దీనిని వినియోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ-సిగరెట్​ వాడకం చాపకింద నీరులా మెల్లగా విస్తరిస్తోంది. ప్రధానంగా పై చదువుల కోసమని హైదరాబాద్​కు వస్తున్న విద్యార్థులు స్నేహితుల ద్వారా ఈ వ్యసనానికి అలవాటు పడుతున్నారు. ఇది ఆన్​లైన్​లో సులువుగా దొరుకుతుడంటో ఇంకా సిగరెట్​కు బదులుగా దీనికి అలవాటు పడి ప్రమాదంలో పడుతున్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ఉదాహరణలివే! : కొంపల్లిలో ఇంజినీరింగ్​ కాలేజీలో తూప్రాన్​కు చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు తృతీయ సంవత్సరం చదువుతున్నారు. వారికి హైదరాబాద్​కు చెందిన కొంతమంది స్నేహితుల ద్వారా ఈ-సిగరెట్​ తాగడం అలవాటైంది. ఓ విద్యార్థి బ్యాగులో ఈ-సిగరెట్​ ఉండటం తల్లిదండ్రులు గమనించారు. కాలేజీ యాజమాన్యానికి ఈ విషయం తెలియజేశారు. మళ్లీ వాటి జోలికి వెళ్లకుండా ఉండేలా కౌన్సిలింగ్​ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా చాలామంది యువత దీని బారిన పడి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు.

ఇట్టే ఆకర్షితులవుతున్న యువత : సాధారణంగా బయట అమ్మే సిగరెట్లలో పొగాకు ఉంటుందని తెలుసు. దీంతో ఈ-సిగరెట్​లో పొగాకు ఏం ఉండదని, ఇది హానికరం కాదని ఇట్టే ఆకర్షితులవుతున్నారు. నిజానికి మాములు సిగరెట్​లో ఏం ఏం ఉంటాయనేది కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ-సిగరెట్​లో ఏం ఉంటుందో తెలియదు. దాంట్లో వాడే రసాయనాలతో పాటు వివిధ రంగులు, రకరకాల ప్లేవర్లు వాడుతారని అధికారులు తెలిపారు. దీని వల్ల శ్వాస సమస్యలు తలెత్తడంతో పాటు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల బారిన పడతారని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఈ-సిగరెట్​పై అవగాహన : ఈ-సిగరెట్​ను వాడుతున్న వారిపై ప్రత్యేక నిఘా పెడతామని అలాగే కాలేజీల వద్ద పర్యవేక్షిస్తామని తూప్రాన్​ డీఎస్పీ నరేందర్​గౌడ్​ తెలిపారు. ఈ-సిగరెట్​తో పాటు మత్తుపదార్థాల బారిన పడకుండా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామన్నారు. 'ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించాలి. వారిని ఎప్పడూ కనిపెడుతూనే ఉండాలి' అని పేర్కొన్నారు.

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TAGGED:

VAPING ELECTRONIC CIGARETTES
HEALTH RISKS WITH E CIGARETTES
CAUSES WITH E CIGARETTES
ఈ సిగరెట్​తో జరిగే నష్టాలు
EFFECTS WITH SMOKING E CIGARETTE

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