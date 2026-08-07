చాపకింద నీరులా ఈ-సిగరెట్ వినియోగం - ప్రమాదపు అంచుల్లో యువత భవిష్యత్తు
హైదరాబాద్లో చదివే విద్యార్థులకు అధికంగా ఈ-సిగరెట్కు అలవాటు - స్నేహితుల ద్వారా ఒకరినుంచి మరొకరికి - ఆన్లైన్లో సులభంగా అందుబాటులో ఉండటంతో పొగాకు సిగరెట్కు బదులు ఈ-సిగరెట్ వాడకం
Published : August 7, 2026 at 1:41 PM IST
Effects With Smoking E-Cigarette : సిగరెట్ తాగటం ఆరోగ్యానికి హానికరమన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. అయినప్పటికీ దీనికి అలవాటు పడి అదేపనిగా తాగేవాళ్లు ఉంటారు. మరికొందరు దీన్ని మానేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుకుతుంటారు. అలా ప్రస్తుతం సిగరెట్కు బదులుగా ఈ-సిగరెట్ బారిన పడుతోంది యువత. ఈ-సిగరెట్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్. దీనిని వినియోగించటం వల్ల ఏ హాని ఉండదని యువత భావిస్తోంది. కానీ ఈ-సిగరెట్ మాటున ఉన్న ప్రమాదాన్ని పట్టించుకోట్లేదని వైద్యులు అంటున్నారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ-సిగరెట్ కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
చాపకింద నీరులా ఈ-సిగరెట్ : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో కొంతకాలంగా ఈ-సిగరెట్ వాడకం అధికమౌతోంది. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా చాలామంది దీనిని వినియోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ-సిగరెట్ వాడకం చాపకింద నీరులా మెల్లగా విస్తరిస్తోంది. ప్రధానంగా పై చదువుల కోసమని హైదరాబాద్కు వస్తున్న విద్యార్థులు స్నేహితుల ద్వారా ఈ వ్యసనానికి అలవాటు పడుతున్నారు. ఇది ఆన్లైన్లో సులువుగా దొరుకుతుడంటో ఇంకా సిగరెట్కు బదులుగా దీనికి అలవాటు పడి ప్రమాదంలో పడుతున్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఉదాహరణలివే! : కొంపల్లిలో ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో తూప్రాన్కు చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు తృతీయ సంవత్సరం చదువుతున్నారు. వారికి హైదరాబాద్కు చెందిన కొంతమంది స్నేహితుల ద్వారా ఈ-సిగరెట్ తాగడం అలవాటైంది. ఓ విద్యార్థి బ్యాగులో ఈ-సిగరెట్ ఉండటం తల్లిదండ్రులు గమనించారు. కాలేజీ యాజమాన్యానికి ఈ విషయం తెలియజేశారు. మళ్లీ వాటి జోలికి వెళ్లకుండా ఉండేలా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా చాలామంది యువత దీని బారిన పడి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు.
ఇట్టే ఆకర్షితులవుతున్న యువత : సాధారణంగా బయట అమ్మే సిగరెట్లలో పొగాకు ఉంటుందని తెలుసు. దీంతో ఈ-సిగరెట్లో పొగాకు ఏం ఉండదని, ఇది హానికరం కాదని ఇట్టే ఆకర్షితులవుతున్నారు. నిజానికి మాములు సిగరెట్లో ఏం ఏం ఉంటాయనేది కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ-సిగరెట్లో ఏం ఉంటుందో తెలియదు. దాంట్లో వాడే రసాయనాలతో పాటు వివిధ రంగులు, రకరకాల ప్లేవర్లు వాడుతారని అధికారులు తెలిపారు. దీని వల్ల శ్వాస సమస్యలు తలెత్తడంతో పాటు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల బారిన పడతారని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ-సిగరెట్పై అవగాహన : ఈ-సిగరెట్ను వాడుతున్న వారిపై ప్రత్యేక నిఘా పెడతామని అలాగే కాలేజీల వద్ద పర్యవేక్షిస్తామని తూప్రాన్ డీఎస్పీ నరేందర్గౌడ్ తెలిపారు. ఈ-సిగరెట్తో పాటు మత్తుపదార్థాల బారిన పడకుండా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామన్నారు. 'ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించాలి. వారిని ఎప్పడూ కనిపెడుతూనే ఉండాలి' అని పేర్కొన్నారు.
ఈ-సిగరెట్ : తాగిన వారికే కాదు, కుటుంబసభ్యులకూ ముప్పే - గుండెపోటుకు 91 శాతం ఛాన్స్!
'ఈ-వ్యసనం' ప్రాణాంతకం - ఎవరూ గుర్తించలేరని మత్తుకు బానిసలవుతున్న యువత