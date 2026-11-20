ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రుల్లో రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలు - రూ.1,011 కోట్లతో భారీ ప్రణాళికలు
Robotic Surgeries In Govt Hospitals : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రుల్లో రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలను దశలవారీగా అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:51 AM IST
ప్రభుత్వ బోధనా ఆసుపత్రులను ఆధునీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా, పేదలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్య సేవలను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మంగళగిరిలోని ఏపీఐఐసీ ప్రాంగణంలో ఉన్న రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో, మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తెచ్చే ప్రతిపాదనలపై ఈ సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
రోబోటిక్ సర్జరీ ప్రవేశపెట్టడం: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అత్యాధునిక రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స విధానాలను ప్రవేశపెట్టాలని ఆరోగ్య శాఖ నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో భాగంగా, విజయవాడలోని ప్రభుత్వ బోధనా ఆసుపత్రిలో రూ.45 కోట్ల వ్యయంతో రోబోటిక్ సర్జరీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తదుపరి దశలో, విశాఖపట్నంలోని కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ కర్నూలులోని ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్కు ఈ సేవలను విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
ప్రతిపాదనల్లోని ముఖ్యాంశాలు:
ఐవీఎఫ్, బోన్ మారో కేంద్రాలు: గుంటూరు, అనంతపురం, విజయనగరం, కాకినాడ, తిరుపతిలోని బోధనా ఆసుపత్రుల్లో ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐవీఎఫ్, బోన్ మారో మార్పిడి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు, సుమారు రూ.1,011 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.
అవయవ మార్పిడి కేంద్రాలు: పలాసలో రూ.163.52 కోట్ల వ్యయంతో కిడ్నీ పరిశోధనా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, మరికొన్ని ప్రభుత్వ బోధనా ఆసుపత్రుల్లో అవయవ మార్పిడి కేంద్రాలను నెలకొల్పేందుకు ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు.
క్యాన్సర్ చికిత్స కేంద్రాలు: అనంతపురం, మచిలీపట్నం, విజయవాడ, శ్రీకాకుళం, ఒంగోలులో ఐదు సమగ్ర క్యాన్సర్ చికిత్స కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి. దీని కోసం సుమారు రూ.500 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అంచనా. ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన నిధులను పొందేందుకు, కేంద్ర అణుశక్తి శాఖకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
అరుదైన వ్యాధుల కోసం ప్రత్యేక కేంద్రం: అరుదైన వ్యాధుల చికిత్స కోసం విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక వైద్య కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. దీని కోసం రూ.17 కోట్లు కేటాయించారు. విశాఖపట్నం, గుంటూరు, కర్నూలు నగరాల్లోని బోధనా ఆసుపత్రులలో రూ.48 కోట్ల వ్యయంతో 'బోన్ మారో ట్రాన్స్ప్లాంట్' కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు. వీటితో పాటు, రూ.180 కోట్ల వ్యయంతో 'స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్' ఏర్పాటు రూ.65 కోట్ల వ్యయంతో ఐసియు విభాగాలను బలోపేతం చేసే అంశాలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
ఈ సమీక్ష అనంతరం, బోధనా ఆసుపత్రులలో వైద్య విద్యార్థులకు అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కూడిన శిక్షణ అందేలా చూడాలని, అలాగే కొత్తగా మంజూరైన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయాలని మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ అధికారులను ఆదేశించారు. రోగుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఐసియు పడకలు, వెంటిలేటర్లను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంచాలని, వైద్య విద్యా కోర్సుల నిర్వహణకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, వైద్య పరికరాలను సిద్ధం చేయాలని ఆయన సూచించారు. 'స్టేట్-స్పెసిఫిక్ అసిస్టెన్స్/స్కీమ్' ఫ్రేమ్వర్క్ కింద రూ.7,369 కోట్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని పొందేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు అధికారులు వివరించారు. ఈ సమావేశంలో డిపిహెచ్, వెంకటరమణ, ఏపీఎంఎస్ఐడిసి, సిఇ బలరామి రెడ్డి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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