'క్యాచ్ అప్ క్యాంపెయిన్'తో టీకా భరోసా - వ్యాక్సిన్ మిస్సైన పిల్లలే లక్ష్యంగా వైద్యారోగ్య శాఖ ఏర్పాటు
Catch Up Campaign For Children To get vaccine - వివిధ కారణాల వల్ల టీకాలకు దూరమైన పిల్లలకోసం ఆరోగ్య శాఖ క్యాచ్ అప్ క్యాంపెయిన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
Published : November 5, 2026 at 1:18 PM IST
ఒకప్పుడు క్షయ, పోలియో, తట్టు వంటి అంటువ్యాధులు అధికంగా ప్రభాలిస్తుండేవి. అప్పట్లో వీటికి చికిత్స అందుబాటులో లేనుందున ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారు. కానీ కొందరు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలు వీటికి టీకాలను కనుగొన్నారు. ఈ టీకాలు శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించే తీవ్రమైన వ్యాధులను నియంత్రిస్తాయి. అప్పటినుంచి పుట్టిన పిల్లలకు కచ్చితంగా ఈ టీకాలను వేయిస్తున్నారు. దాని ద్వారా భవిష్యత్తులో వారు ఈ రోగాలను తట్టుకునేలా ఉంటారు.
అయితే కొంతమంది పిల్లలు ఈ టీకాలకు నోచుకోవట్లేదు. వివిధ కారణాలతో టీకాలకు దూరమైతున్నారు. దీంతో పిల్లలకు తిరిగి టీకాలు అందించే లక్ష్యంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టింది. 'క్యాచ్ అప్ క్యాంపెయిన్' ద్వారా అసలు టీకాలే తీసుకోని పిల్లలకు ఇవ్వనున్నారు. అలాగే కొన్ని డోసులు తీసుకొని మధ్యలోనే మానేసిన చిన్నారులకు పూర్తిస్థాయి టీకాలు అందించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటికే కొనసాగుతోంది. దీనిపై అధికారులు తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించనున్నారు.
రకరకాల టీకాలు ఉచితంగా
పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి మొదలుకొని వారు పెరుగుతున్న కొద్దీ రకరకాల టీకాలు ఉంటాయి. క్షయ వ్యాధి నివారణ కోసం బీసీజీ, పోలియో, హైపటైటిస్-బి, డీప్తీరియా, కోరింత దగ్గు, ధనుర్వాతం, న్యూమోకోకల్, తట్టు, రుబెల్లా, మెదడువాపు వంటి టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నయి. అలాగే బాలికలకు వేసే హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్లు కూడా ఇస్తున్నారు. స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ప్రతి బుధవారం ఈ వ్యాక్సిన్లు ఉచితంగా అందిస్తారు. కానీ హైదరాబాద్ వంటి నగరంలో ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పటికీ 15 శాతం పిల్లలు పూర్తి స్థాయిలో టీకాలు వేసుకోవట్లేదు. చిన్నప్పుడు ఆసుపత్రుల్లో వేసే ప్రాథమిక డోసులు తప్ప మిగతావి తీసుకోవడం లేదు.
అవగాహన లోపం, అపోహలతో
కొంతమంది అవగాహన లోపం, అపోహల కారణంగా కొన్ని డోసులు మాత్రమే వేసుకుంటున్నారు. మిగతావి వేసుకోకుండా దూరంగా ఉంటున్నారు. ప్రస్తుతం మహిళలకు వచ్చే గర్భాశయ ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ నివారణకు కూడా టీకా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రభుత్వం 14 ఏళ్ల బాలికలకు ఉచితంగా ఈ హెచ్పీవీ టీకాలను అందిస్తోంది. నగరవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాక్సిన్కు 40 వేల మంది బాలికలను అర్హులుగా తేలారు. వారిలో 50 శాతం మంది ఇప్పటికీ హెచ్పీవీ వేసుకోలేదు. అపోహల కారణంగా ముందుకు రాట్లేదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
తల్లిదండ్రుల చొరవ అవసరం
క్యాచ్ అప్ క్యాంపెయిన్ను తల్లిదండ్రులు పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సూచించింది. పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ల కోసం స్థానిక ఆశా, ఏఎన్ఎంలను సంప్రదించి మీ వివరాలను తెలపాలని కోరింది. అలాగే ప్రతి బుధ, శనివారాల్లో స్థానిక ప్రాథమిక, పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో టీకా కార్యక్రమం చేపడుతారు. అక్కడకు తీసుకెళ్లి పిల్లలకు టీకాలు అందించాలని తెలిపింది. పిల్లలకు బూస్టర్ డోస్ ప్రధానమైనది. కానీ దానిని తీసుకోకపోవటం వల్ల కొంతమందికి డిప్తీరియా వ్యాధి బారిన పడుతున్నట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు. దాంతో తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలకు టీకాలు వేయించాలని సూచించింది.
పిల్లలకే కాదు పెద్దలకూ టీకాలు - వాడితే ఏటా సుమారు 50 లక్షల ప్రాణాలు సేఫ్
మీ ఇంట్లో వాళ్లు హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారా? - తప్పక ఇప్పించాలట!