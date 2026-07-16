ఏపీలో 12 కరోనా కేసులు - ఆందోళన అవసరం లేదన్న వైద్యారోగ్యశాఖ
రాష్ట్రంలో 12 కొవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయన్న వైద్యారోగ్యశాఖ - కొవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన వారిలో నలుగురు మృతి - మరణించిన వారికి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలున్నాయన్న వైద్యారోగ్యశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 10:56 PM IST
Corona Cases in AP : కరోనా మహమ్మారికి ప్రపంచమంతా అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. మార్చి 11, 2020 కరోనా వైరస్ను మహమ్మారిగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకటించింది. జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించింది. ఈ వైరస్ చాప కింద నీరులా విస్తరించి మనుషుల ప్రాణాలు బలిగొంది. దీంతో బాధిత కుటుంబాల్లో పెను విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ప్రభుత్వాలు కొవిడ్పై మహాయుద్ధమే కొనసాగించింది. లాక్ డౌన్లు, భౌతిక దూరాలు, టీకాల రాకతో కోట్లాది ప్రాణాలు నిలిచాయి.
అయినా కరోనా మళ్లీ కలవర పెడుతోంది. కొత్తవేరియంట్ రూపంలో ఎక్కడో చోట మళ్లీ కొవిడ్ కేసులు నమోదవుతుండడం ప్రజల్లో ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 కొవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయని వైద్యారోగ్యశాఖ ప్రకటించింది. నాలుగు జిల్లాల్లో కరోనా కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపింది. కొవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన వారిలో నలుగురు మృతి చెందారని పేర్కొంది. వారిలో వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు, కాకినాడ జిల్లా వాసి ఒకరిని తెలిపింది. మరణించిన వారికి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలున్నాయని చెప్పింది.
Covid Cases Increasing in AP : జూన్ 26 నుంచి జులై 16 వరకు 12 కొవిడ్ కేసులు నమోదైనట్లు వైద్యారోగ్యశాఖ వివరించింది. 67 మంది నమూనాలు పరీక్షించగా 11 మందికి పాజిటివ్ వచ్చిందని పేర్కొంది. కాకినాడ జిల్లా వాసికి తమిళనాడు వేలూరు సీఎంసీలో కరోనా ఉన్నట్లు నిర్ధరణయిందని తెలిపింది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా 8, గుంటూరులో 2, విశాఖ, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఒక్కో కేసు ఉందని చెప్పింది. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో కేసులు నమోదైనా, ఒకేచోట గుంపుగా బయటపడలేదని వైద్యారోగ్యశాఖ వెల్లడించింది.
పుణె ల్యాబ్కు జన్యుక్రమ విశ్లేషణకు 5 నమూనాలు పంపామని తెలిపింది. స్వీయగృహ నిర్బంధంలో ముగ్గురు, ఇద్దరికి ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నామని పేర్కొంది. మరో ముగ్గురు కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారని చెప్పింది. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, ముందు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించింది. వైద్యులు, ఆసుపత్రులు, సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశామని వివరించింది. జులై 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 339 కొవిడ్ కేసులు నమోదైనట్లు వెల్లడించింది. కేరళలో 115, కర్ణాటకలో 64, మహారాష్ట్రలో 43, తమిళనాడులో 39, అండమాన్లో 18, దిల్లీలో 18, రాజస్థాన్లో 12, ఇతర రాష్ట్రాల్లో మరికొన్ని కొవిడ్ కేసులు ఉన్నట్లు వైద్యారోగ్యశాఖ పేర్కొంది.
కడపలో ఐదుగురికి కొవిడ్ పాజిటివ్ - అయినా నోరు మెదపని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ