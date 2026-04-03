ఖర్చు లేకుండానే శరీరానికి మినరల్స్ - మట్టి బాటిల్​తో ఎన్నో ప్రయోజనాలు

దప్పికను తీర్చేందుకు దోహదపడే మట్టి సీసా - నీటిలోని విషతుల్యమైన మూలకాలను పీల్చుకునే స్వభావం - ఏ ఖర్చూ లేకుండానే శరీరానికి కావలసిన మినరల్స్ లభ్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 8:29 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 10:16 PM IST

Health Benefit of Clay Water Bottle: వేసవి తాపంలో దాహార్తిని తీర్చుకునేందుకు పల్లెల్లో ప్రజలు కుండలను వినియోగించడం సర్వసాధారణం. నేడు పట్టణాల్లో సైతం కుండల్లో నిల్వచేసుకుని నీటిని తాగడం మొదలైంది. అయితే విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం,వ్యవసాయం ఇలా భిన్న రకాలైన కారణాలతో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లే వారికి కుండల్లో తాగే సదుపాయం ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే ప్రముఖ నగరాలు, పట్టణాల్లో ప్రస్తుతం మట్టితో రూపొందించిన సీసాలు దుకాణాల్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈ మట్టి బాటిల్​తో మంచినీటిని తాగడం వలన దప్పిక తీరడంతో పాటు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజలున్నాయని పలువురు ఆరోగ్య నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు మనమూ తెలుసుకుందాం.

వంటకాలకూ ఎంతో ఉత్తమం: మట్టి సీసాల్లో అధిక పీహెచ్ స్థాయిలు ఉంటాయని ఆరోగ్య నిపుణులు వెల్లడించారు. ఇది శరీరానికి కావాల్సిన ఆమ్లాన్ని సహజంగానే చేరవేస్తుందని, తద్వారా శరీరమంతా హైడ్రేటెడ్​గా తాజాగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నవారు మట్టిసీసాల్లో నీరు తాగడంతో బరువు తగ్గే అవకాశమున్నట్లు వివరించారు. ఆయుర్వేద శాస్ట్రం ప్రకారం మట్టి పాత్రల్లో వంటకాలను చేస్తే పదార్ధాల పోషకాలు, సహజసిద్ధ సువాసనలు, నాణ్యత పోకుండా యథావిథిగా ఉంటాయని తెలియజేశారు. ఆ పాత్రలకుండే చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ప్రతి అణువుకు వేడినిస్తాయని, పైగా శాఖాహారం, మాంసాహారం వంటకాలకు ఎంతో ఉత్తమంగా ఉంటాయని వివరించారు.

దప్పికను తీర్చేందుకు దోహదపడే మట్టి సీసా: మనమంతా వేసవి తాపంలో బయటకు వెళ్లి వచ్చిన వెంటనే ఎక్కువగా ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన నీటినే తాగుతుంటాం. కానీ అది తాత్కాలికంగా హాయిగానే ఉన్నప్పటికీ దప్పికనేది పూర్తి స్థాయిలో తీరదు. మళ్లీ త్వరగా దాహం వేస్తూనే ఉంటుంది. అదే బంకమట్టితో చేసిన పాత్రలు, బాటిల్స్​లలో అయితే కంటికి కనిపించని రంధ్రాలు ఉంటాయి. వీటిలో నుంచి వెళ్లిన గాలి సీసాలో ఉన్న నీటిని సహజంగా, చల్లగా, స్వచ్ఛంగా ఉంచుతుంది. మట్టి పాత్రల్లో ఉండే నీరు సరైన ఉష్ణోగ్రత స్థాయిలో ఉండటం వల్ల గొంతు సైతం సున్నితంగానే ఉండేందుకు దోహదపడుతుంది.

ప్లాస్టిక్‌ బాటిల్స్​లో క్యాన్సర్‌ కారకాలు: మరోవైపు ప్లాస్టిక్‌ బాటిల్స్​లో క్యాన్సర్‌ కారకాలైన పలు రసాయనాలు ఉంటాయి. మట్టికి నీటిలోని విషతుల్యమైన మూలకాలను పీల్చుకునే స్వభావం ఉంది. ప్లాస్టిక్‌ సీసాల్లో నిల్వ చేసిన నీరు తాగితే టెస్టోస్టిరాన్‌ హార్మోన్‌ తగ్గుతుందని పలు శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనాలు బహిర్గతపరుస్తున్నాయి. అదే మట్టిపాత్రల వినియోగంతోనైతే ఈ సమస్యనేది తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా వీటిలో సహజంగా ఆల్కలీన్‌ లక్షణాలు ఉండడంతో ఎసిడిటీ, జీర్ణాశయ సమస్యలు సైతం తగ్గుతాయి.

పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడి: మట్టితో చేసినటువంటి సీసాలో నీటిని నిల్వ ఉంచితే ఆ పోషకాలను నీరు స్వీకరిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో ఎలాంటి ఖర్చూ లేకుండానే శరీరానికి కావలసిన మినరల్స్ అందుతాయట. సహజ మట్టి పాత్రలు టర్బిడిటీ, బాక్టీరియా కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం ద్వారా నీటి నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తాయని రీసెర్చ్​గేట్​ పేర్కొంది. ప్లాస్టిక్, మట్టి పాత్రల మధ్య నీటి నాణ్యతను పోల్చినప్పుడు, ప్లాస్టిక్ పాత్రల కంటే మట్టి పాత్రలలోని నీటి నాణ్యత చాలా మెరుగ్గా ఉన్నట్లు తేలిందని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ పేర్కొంది.

