National Milk Day : స్వచ్ఛమైన పాలతో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - కల్తీవి ఇలా గుర్తించండి!
Health Benefits of Drinking Fresh Milk : నేడు జాతీయ పాల దినోత్సవం. స్వచ్ఛమైన పాలు తాగితే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 26, 2026 at 11:19 AM IST
స్వచ్ఛమైన పాలతో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కల్తీ లేని పాలను మించిన పోషకాహారం లేదంటారు పెద్దలు. చిన్నారుల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఉంటారు. పాలలో ఉండే పోషకాలు మనకు శక్తితో పాటు రక్షణనూ ఇస్తాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కల్తీని నిరోధించడానికి ప్రభుత్వాలు నిరంతరం చర్యలు చేపట్టాలి. పాల ఉత్పత్తులను పెంచడం కోసం రైతులు, చిన్న, పెద్ద డైరీలు, సహకార సంఘాలను ప్రోత్సహించాలి. నేడు జాతీయ పాల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.
పాలు తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
- పాలు తాగడంతో శరీరంలో రక్త ప్రసరణ సహజసిద్ధంగా మెరుగుపడుతుంది.
- బలహీనంగా ఉన్న వారు నిత్యం పాలు తాగితే బరువు పెరుగుతారు.
- హైపర్ ఎసిడిటీతో బాధపడే వారికి పాలు మంచి ఆహారం. అందులో ఉండే అల్కలైన్ను తయారు చేసే పదార్థాల వల్ల త్వరగా సాధారణ స్థితి కలుగుతుంది.
- నిద్రపోయే ముందు గ్లాసు పాలతో తేనె కలుపుకొని తాగితే మంచి నిద్ర వస్తుంది.
- పాలలో విటమిన్ డి, ప్రొటీన్, కాల్షియం ఉంటాయి. నిత్యం పాలు తాగడం వల్ల ఎముకలు బలంగా తయారవుతాయి.
పాలల్లో లభించే పోషకాలు ఇవే!
పాలల్లో కొవ్వు పదార్థాలు 4 శాతం, పిండి పదార్థాలు (కార్పోహైడ్రేట్) 4.7 శాతం, మాంసకృత్తులు 3.3 శాతం, నీరు 88 శాతం ఉంటాయి. విటమిన్-ఎ, బి1, బి2, బి12, విటమిన్-డి పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఉన్నాయి.
''ఎల్నినో నేపథ్యంలో పంటల సాగు తగ్గుతున్నందున రైతులు పాడి పరిశ్రమ వైపు దృష్టి సారించి ఉత్పత్తికి ముందుకు రావాలి. ప్రస్తుతం పశుగ్రాసం తదితర అవసరాల నిమిత్తం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక రాయితీలు, ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. పశు సంవర్ధక శాఖ తరఫున పాడి గేదెలు, ఆవులు సంరక్షణకు సంబంధించిన అన్ని రకాల చర్యలు చేపడుతున్నాం.'' - జీవీ రమేశ్, జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారి, అదిలాబాద్
ఆహార తనిఖీ అధికారులకు బాధ్యతలు
పాల స్వచ్ఛత తెలుసుకోవడానికి గ్రామీణ స్థాయి నుంచి పట్టణ స్థాయి వరకు తనిఖీలు చేపట్టాలి. ఇందుకోసం ఆహార తనిఖీ అధికారులకు బాధ్యతలు అప్పగించాలి. కల్తీ పాలు విక్రయించినట్లు తెలిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటే ప్రజలకు మేలు చేకూరుతుంది.
ఇంట్లోనే కల్తీ పాలను గుర్తించండిలా
- ఒక గ్లాసు నీటిలో కొన్ని పాల చుక్కలు కలిపినప్పుడు అవి సమానంగా నీటిలో కలిసిపోతే ఆ పాలు స్వచ్ఛమైనవి. గడ్డలుగా విడిపోతే కల్తీవని అర్థం చేసుకోవాలి.
- పాలను బాగా కలిపినప్పుడు నురుగు ఎక్కువగా వస్తే అందులో డిటర్జెండ్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
- పాలలో కొద్దిగా సోయాబీన్ పౌడర్ వేసి కలపాలి. అందులో ఎరుపు లిట్మస్ పేపర్ ఉంచినప్పుడు ఆ పేపర్ నీలం రంగులోకి మారితే ఆ పాలల్లో యూరియా ఉందని అర్థం.
ఎల్నిలో నేపథ్యంలో పశుగ్రాసం కొరత
ఎల్నినో పాడి పరిశ్రమపై తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. వర్షాభావ పరిస్థితులతో పంటల సాగు తగ్గడంతో పశుగ్రాసం కొరతతో పాటు పశువులకు నీటి కొరత సైతం ఏర్పడుతుంది. దీంతో పాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గుతుందని పాడి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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