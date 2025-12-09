తొమ్మిది మంది స్క్రబ్ టైఫస్ వల్లే మరణించారని చెప్పలేం! - వైద్యారోగ్యశాఖ కమిషనర్ వెల్లడి
స్క్రబ్ టైఫస్పై జీనోమ్ స్వీక్వెన్సింగ్ పరీక్షలు - డబ్ల్యూహెచ్వో నిపుణులతో చర్చలు - ఈ ఏడాది 1,566 కేసులు నమోదు
Published : December 9, 2025 at 9:27 AM IST
Press Conference On Scrub Typhus Disease: రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్ కేసులు పెరగడంతో పాటు దీని బారిన పడి తొమ్మిది మంది మృతి చెందారు. మొదట ఇతర అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఆసుపత్రిలో చేరుతున్నప్పటికి పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్గా నిర్ధరణ అవుతోంది. గుంటూరు జీజీహెచ్లో పల్నాడు, బాపట్లలో చనిపోయిన ఇద్దరు మహిళలకు ఇలానే జరిగింది. అలాగే కొన్ని రోజుల క్రితం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఓ వ్యక్తికి స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్గా తేలినా అతను కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితో మరణించినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. తాజాగా ఈ విషయంపై వైద్యారోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
జీనోమ్ స్వీక్వెన్సింగ్ పరీక్షలు: రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్గా నిర్ధరణ అయ్యి చనిపోయిన ఆ తొమ్మిది మంది కేవలం ఈ వ్యాధి సంభవించడం వల్లే మరణించారని కచ్చితంగా చెప్పలేమని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ వీరపాండియన్ తెలిపారు. ఇతర దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలూ కారణం కావొచ్చని చెప్పారు. దీనిపై పూర్తిస్థాయి స్పష్టతకు వచ్చేందుకు జీనోమ్ స్వీక్వెన్సింగ్ పరీక్షల ద్వారా వ్యాధి ధోరణిపై అధ్యయనం చేయాలని నిర్ణయిచినట్లు వెల్లడించారు.
డబ్ల్యూహెచ్వో నిపుణులతో: నమూనాలను మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్, వేలూరు, బెంగళూరుల్లోని ల్యాబ్లతోపాటు విజయవాడ, గుంటూరుల్లోని జీనోమ్ ల్యాబ్లలో పరీక్షలు చేయిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై సోమవారం మంగళగిరిలో వైద్య నిపుణులతో కలిసి వీరపాండియన్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో స్క్రబ్ టైఫస్ తాజా పరిస్థితిపై అంతర్జాతీయ, డబ్ల్యూహెచ్వో నిపుణులతో చర్చిస్తామని అన్నారు. వ్యాధి తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని 26 జిల్లాలకూ సత్వర స్పందన బృందాలను పంపామని పేర్కొన్నారు.
పరీక్షలు తప్పనిసరి: అన్ని శాఖల సమన్వయంతో గ్రామాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రజలు భయాందోళన చెందొద్దు. ప్రతి ఏడాది డెంగీ, మలేరియా తరహాలోనే స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులూ నమోదవుతున్నాయి. బ్యాక్టీరియా ప్రభావం 5 నుంచి 20 రోజుల్లో తెలుస్తుంది. శరీరంపై కీటకం కుట్టినట్లు నల్ల మచ్చలు గుర్తించినా, జ్వరం వచ్చినా జాప్యం చేయకుండా పరీక్ష చేయించుకోవాలి.
అన్నివేళాల మందులు, పరీక్షా కిట్లు అందుబాటులో: రాష్ట్రంలో గతేడాది 1,613 స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్ కేసులు రికార్డ్ అయితే ఈ ఏడాది 1,566 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ వేలల్లో కేసులు వస్తున్నాయి. వ్యాధి సంభవించాక మొదటి దశలోనే అజిత్రోమైసిన్, డాక్సీసైక్లిన్ మాత్రలతో దీన్ని నయం చేయవచ్చు. సబ్ సెంటర్ నుంచి జీజీహెచ్ వరకు మందులు, పరీక్షల కిట్లు అన్నివేళలా అందుబాటులో ఉన్నాయి’’ అని వీరపాండియన్ వెల్లడించారు.
ఈ సమావేశంలో అంటువ్యాధుల వైద్య నిపుణులు కల్యాణ చక్రవర్తి, గుంటూరు జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ రమణ యశస్వీ, ప్రజారోగ్య సంచాలకులు (డీపీహెచ్) పద్మావతి, వైద్య విద్య సంచాలకులు రఘునందన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మరో మహిళ మృతి: గుంటూరు జీజీహెచ్లో స్క్రబ్ టైఫస్ లక్షణాలతో సోమవారం మరో మహిళ (33) మృతి చెందారు. దుగ్గిరాలకు చెందిన కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఆదివారం జీజీహెచ్లో చేరారు. ఆమెకు పరీక్షల్లో స్క్రబ్ టైఫస్గా నిర్ధారణ అయింది. సోమవారం చనిపోయినట్లు జీజీహెచ్ వర్గాలు తెలిపాయి. జీజీహెచ్ ప్రత్యేక వార్డు నుంచి సోమవారం ఇద్దరు కోలుకుని డిశ్చార్జి కాగా, 12 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు.
