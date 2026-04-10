"హీల్ ప్యారడైజ్" - ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలకు ప్రకటన విడుదల
నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య, వసతి సౌకర్యాలు - 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో సీబీఎస్ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక - కార్పొరేటు పాఠశాలలకు దీటుగా విద్య బోధన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 12:17 PM IST
Heal Paradise School Announcement for 11th Grade Admission : చదువుకునే వయసులో తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరో ఒకరిని లేదా ఇద్దరినీ కోల్లోవడం భరించలేని విషాదం. అలాంటి సందర్భాల్లో చదువు ఆపేయాల్సిన దుస్థితి చాలామందికి ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటి నిరుపేద చిన్నారులు చదువుకు దూరం కాకూడదన్న ఉన్నత లక్ష్యంతో డాక్టర్ కోనేరు సత్యప్రసాద్ ఏర్పాటు చేసిన విద్యాసంస్థే హీల్ ప్యారడైజ్.
ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లి మండలం తోటపల్లిలో 90 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పాఠశాలలో ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్య, వసతి, భోజనం అందిస్తారు. 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో సీబీఎస్ఈ పాఠ్య ప్రణాళికతో కార్పొరేటు పాఠశాలలకు దీటుగా ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు. ఇది గన్నవరం విమానాశ్రయానికి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు : నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్య, వసతి, భోజనం అందించే హీల్ ప్యారడైజ్ పాఠశాలలో 11వ తరగతి (ఇంటర్మీడియట్) ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు హీల్ సీఈవో కె. అజయ్ కుమార్ తెలిపారు. ఆంగ్ల మాధ్యమంలో ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈఏ గ్రూపుల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరం ప్రవేశాలకు హీల్ ప్రవేశ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి అని పేర్కొన్నారు.
ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. 10వ తరగతిలో 480 మార్కులు, సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ విద్యార్థులు 400 పైన మార్కులు సాధించి ఉండాలని అన్నారు. తెల్లరేషన్ కార్డుతో పాటు ఆదాయ ధ్రువపత్రం తప్పనిసరి అని అజయ్ కుమార్ వివరించారు.
ఈ అర్హతలు ఉన్న వారు వచ్చే నెల 18లోపు క్యూఆర్ కోడ్ లేదా https://healschool.org/admission లింక్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు https://healschool.org/, info@healparadise.org వెబ్సైట్లను సంప్రదించవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం 9100024438, 9100024435 నంబర్లను ఫోన్ చేసి వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు.
15,000 పుస్తకాలతో గ్రంథాలయం : పాఠశాలలో 15 వేల పుస్తకాలతో అతి పెద్ద గ్రంథాలయం అందుబాటులో ఉంది. విద్యార్థుల ఆసక్తి మేరకు కళల్లోనూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. 3డీ చిత్రలేఖనం, క్రాఫ్ట్, సంగీతం, నృత్యం, తదితర అంశాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో 400 మీటర్ల ట్రాక్, బాస్కెట్బాల్, కబడ్డీ, ఖో-ఖో, వాలీబాల్, హ్యాండ్బాల్ కోర్టులు కూడా ఉన్నాయి.
అద్భుతమైన వసతులు: బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా ఆధునిక హంగులతో వసతి గృహాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు అందించే భోజనాన్ని తయారు చేయడానికి కేవలం సేంద్రీయంగా పండించిన కూరగాయలను మాత్రమే వినియోగిస్తున్నారు. విశాలమైన భోజనశాల, సోలార్ వంటగది, ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్ సదుపాయం, వేడి నీటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
జాతీయ, రాష్ట్రస్థాయి క్రీడల్లో విద్యార్థులు సత్తా: స్మార్ట్ గదుల్లో ఆన్లైన్ తరగతులు కూడా నిర్వహిస్తారు. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ బయాలజీ, ఆర్ట్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అద్భుతమైన క్రీడా సౌకర్యాలతో పాటు ఇండోర్ స్టేడియం సైతం ఉన్నాయి. జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో విద్యార్థులు సత్తా చాటుతున్నారు.
ఉన్నత చదువులకూ సహకరిస్తూ: ఇన్నోవేషన్, ఏఐ ఎక్స్లెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ సెంటర్, 3డీ ప్రింటింగ్, డిజైన్ థింకింగ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థులకు మెడికల్, ఇంజినీరింగ్ ఇతర కోర్సుల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించేందుకు హీల్ సంస్థ విద్యార్థులకు సహాయం చేస్తోంది. వారికి అండగా నిలుస్తోంది. విద్యార్థుల కోసం హీల్ స్కూల్ ప్రాంగణంలోనే ఆసుపత్రిని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అత్యుత్తమ అర్హత పొందిన ఉపాధ్యాయులు, అంతర్జాతీయ దూర విద్యా ఫ్యాకల్టీ ద్వారా విద్యార్థులకు శిక్షణ అందిస్తారు.
ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశానికి సంబంధించిన ముఖ్య వివరాలు :
- అందించే కోర్సులు: 11వ తరగతి విద్యార్థులకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈఏ గ్రూపులు
- అర్హతలు: 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన లేదా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు
- సౌకర్యాలు: ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్య, వసతి, భోజనం, ఆధునిక ల్యాబ్
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 18-05-2026
- వెబ్సైట్: https://healschool.org/admission
- ఎంపిక ప్రక్రియ: ప్రవేశ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి
