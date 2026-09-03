హెడ్మాస్టర్ చొరవతో బడి రూపురేఖలు మారాయి - బోధనా విధానం మెరుగైంది
దాతల సహకారంతో బడి బాగైంది - ప్రతిరోజూ అసెంబ్లీలో వార్తలు, మంచి మాటలు చెప్పించడం, నోటీసు బోర్డుల్లో పిల్లలకు ఉపయోగపడే విషయాలు రాయటం వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యాబుద్ధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 8:47 PM IST
Headmaster Developed MPPS School in Christianpet: బడి బాగు పడాలంటే, పిల్లలకు చదువు బాగా రావాలంటే కేవలం ప్రభుత్వం వల్లే సాధ్యం కాదు. అక్కడ పని చేసే ఉపాధ్యాయులు చొరవ తీసుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు సహకరించాలి. చుట్టూ ఉన్నసమాజం తోడ్పాటు అందించాలి. ఇవన్నీ బాగున్నప్పుడే సర్కారు పాఠశాల విద్యార్థులు సర్వతోముఖాభివృద్ధి సాధించగలుగుతారు. అందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల. హెడ్ మాస్టర్ తీసుకున్న చర్యలు, టీచర్లు అనుసరిస్తున్న బోధనా విధానాలు పాఠశాల రూపురేఖల్ని మార్చివేశాయి. పిల్లల్ని చదువుల్లో, ఆటపాటల్లో ముందు నిలబెట్టాయి. బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు సాధించిన హెడ్ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలోని బెస్ట్ స్కూల్ గురించి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
రాజధాని అమరావతి పరిధిలోని తాడేపల్లి క్రిస్టియన్పేటలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల 1948లో ప్రారంభమైంది. ఇక్కడి కూలీలు, అపార్ట్మెంట్లలో పనిచేసే వాచ్మెన్లు, భవన నిర్మాణ కార్మికుల పిల్లలే ఎక్కువగా ఉన్నారు. గతేడాది జూన్ నెలలో ప్రధానోపాధ్యాయులుగా బాధ్యతలు చేపట్టిన బట్టి సుధాకర్ ప్రత్యేక చొరవతో ఈ స్కూల్ రూపురేఖలే మారిపోయాయి. బడిలో పాత భవనాల్ని దాతల సహకారంతో బాగు చేయించారు. స్కూలుకు అవసరమైన ఫర్నిచర్, ఇతర సామాగ్రిని సమకూర్చారు. ఇలా దాతల సహకారం తోడ్పాటుతో పిల్లలకు అవసరమైన సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆపై వీటిని అత్యున్నతంగా వాడుకోవటం పై దృష్టి సారించారు.
బెస్ట్ టీచర్: పాఠశాల పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చొరవ చూపారు. ప్రతిరోజూ అసెంబ్లీలో వార్తలు, మంచి మాటలు చెప్పించడం, నోటీసు బోర్డుల్లో పిల్లలకు ఉపయోగపడే విషయాలు రాయటం ఇక్కడ ప్రత్యేకత. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన లీప్ విధానాన్ని సమర్థంగా అమలు చేయటంతో పాటు అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో పిల్లలకు చక్కటి విద్యాబోధన చేయటంపై దృష్టి సారించారు. ప్రతిరోజూ బడిలో చెప్పే విషయాల్ని వాట్సప్ గ్రూపుల ద్వారా తల్లిదండ్రులకు చేరవేస్తారు. ప్రతినెలా తల్లిదండ్రులతో సమావేశాలు నిర్వహించి విద్యార్థుల పురోగతి గురించి వివరిస్తారు. పాఠశాల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన సుధాకర్ రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల జాబితాలో స్థానం పొందారు.
'ప్రభుత్వ బడులంటే చిన్నచూపు చూసే రోజుల్లో అందుకు విభిన్నంగా ఈ పాఠశాల నడుస్తోంది. ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు సమకూర్చిన విద్యాకిట్లకు తోడు కొందరు దాతలు ముందుకొచ్చి వారికి అవసరమైన నోటు పుస్తకాలు ఇతర సామాగ్రి అందజేస్తున్నారు. ఇక్కడ బోధన కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాలేదు. ప్రతి తరగతిలోనూ విద్యార్థులను 'యు' ఆకారంలో కూర్చోబెట్టి 'జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్' పద్ధతిలో బోధిస్తున్నాం. వెనుకబడిన విద్యార్థుల కోసం పాఠశాల వేళల తర్వాత అదనంగా అరగంట సమయం కేటాయించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాం.' -బట్టి సుధాకర్, హెడ్మాస్టర్
ప్రైవేట్ స్కూళ్ల మాదిరిగానే ఈ పాఠశాలలో డైరీ సిస్టమ్, 32 రకాల రికార్డులు నిర్వహిస్తున్నారు. చదువులో మంచి ప్రతిభ చూపిన వారిలో చిన్నప్పటి నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందిస్తున్నారు. పిల్లల్లో విషయ పరిజ్ఞానం పెంచటం కోసం పని చేస్తూ సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించేలా చేస్తున్నారు. ఆటలు ఆడిస్తూ చదువు నేర్పిస్తున్నారు.
లెర్నింగ్ బై డూయింగ్: ఇక్కడ పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు కూడా పిల్లల చదువు విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరుస్తారు. లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ విధానాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేస్తున్నారు. చిన్న పిల్లలకు సులువుగా అర్థమయ్యేలా చెప్పటం కోసం తాము కూడా చిన్నపిల్లల స్థాయికి వెళ్తున్నారు. వారితో బొమ్మలు చేయించటం ప్రత్యేకంగా ఆటలు రూపొందించి ఆడిస్తూ నేర్పించటం ద్వారా చదువు నేర్పిస్తున్నారు. చదువు, ఆరోగ్యం, రోడ్డు భద్రత, వృత్తులు ఇలా విభిన్నమైన అంశాలపై చిన్నారులతోనే ప్రాజెక్టులు తయారు చేయిస్తున్నారు. ఇవన్నీ పిల్లలో సృజనాత్మకత పెంచటంతో పాటు వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుతాయని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.
ఒకప్పుడు కేవలం 51 మంది ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య, ప్రస్తుతం 71కి పెరిగింది. పిల్లలందరినీ కాన్వెంట్లకు, ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు పంపిస్తున్న తరుణంలో సుధాకర్ చొరవ తీసుకుని కాలనీలోని ఇంటింటికీ వెళ్లి తల్లిదండ్రులకు తమ పాఠశాలలో సౌకర్యాల గురించి వివరించి పిల్లల సంఖ్య పెరిగేలా చొరవ చూపారు. అందుకు తగ్గట్లుగానే బడిలో విద్యా ప్రమాణాలు పెంచేందుకు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా సుధాకర్ను ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా నిలబెట్టడమే కాదు పాఠశాలకు కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి.
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