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డయల్​ 100ను ఆశ్రయించే వారికి నిరీక్షణే - కొన్ని ఫిర్యాదులను లైట్​ తీసుకుంటున్న పోలీసులు

ఫిర్యాదుదారులకు తప్పని నిరీక్షణ - విధుల్లో ఉండే సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా తలెత్తుతున్న సమస్యలు - సాంకేతిక కారణాలు సాకుతో ఫిర్యాదులు క్లోజ్​ చేస్తున్న పోలీసులు

Problems Arising Due to Negligence Police staff on Duty
Problems Arising Due to Negligence Police staff on Duty (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 11:47 AM IST

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Negligence of Dial 100 staff on Duty : ప్యాట్రోలింగ్​, బ్లూకోల్ట్స్​ పేరిట ప్రత్యేక సిబ్బంది, ఆధునాతన వాహనాలు అందుబాటులో ఉన్న నగర పోలీసు విభాగంలో డయల్​ 100ను ఆశ్రయించే వారికి నిరీక్షణే మిగులుతోంది. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ ఫిర్యాదులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. విధుల్లో ఉండే సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఆగస్టు 1వ తేదీ అర్ధరాత్రి ఐకియా సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం అనంతరం బాధితుడు డయల్ 100కు కాల్​ చేసి సాయం కోరాడు. రాత్రి విధుల్లో ఉన్న గచ్చిబౌలి హెడ్ ​కానిస్టేబుల్​ ఘటనాస్థలికి వెళ్లనే లేదు. సాంకేతిక కారణాలు సాకుగా చూపి 2 ఫిర్యాదుల్ని క్లోజ్​ చేశాడు. విషయం గుర్తించిన సీపీ రమేశ్​ హెడ్​ కానిస్టేబుల్​ను సస్పెండ్​ చేశారు.

నిర్లక్ష్యమే కారణామా? : డయల్​ 100కు సమాచారం అందాక సగటున 5-8 నిమిషాల్లో ఘటనా స్థలికి చేరుకుంటున్నట్లు అధికారులు ప్రకటిస్తున్నారు. శివారులో సగటున అరగంట సమయానికి చేరుతున్నారు. డయల్​ 100 ఫిర్యాదు విషయంలో స్పందన ఆలస్యం కావొద్దనే ఉద్దేశంతో పోలీసు శాఖ కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చింది. డయల్​ 100కు ఫోన్​ చేసిన వ్యక్తి లైన్లో ఉండగానే స్థానిక పోలీస్​ స్టేషన్​కు సమాచారం చేరేలా మార్పులు చేశారు.

దానిద్వారా ప్యాట్రోలింగ్​, బ్లూకోల్ట్స్​ సిబ్బంది అప్రమత్తమై ఘటనాస్థలానికి చేరుకుంటారని పోలీసు శాఖ ఉద్దేశం. కానీ రాత్రివేళ విధుల్లో సిబ్బంది కొన్ని ఫోన్లను సీరియస్​గా తీసుకోకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలను పట్టించుకోకపోవడంతో లక్ష్యం నీరుగారుతోంది. ఇటీవల హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​ పరిధిలోని ఓ పోలీస్​ స్టేషన్​లో డయల్​ 100కు సరిగా స్పందించడం లేదని ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు.

ఫిర్యదుదారుల సమాచారం: ఆలస్యంగా స్పందించడం ఒక కారణమైతే సమాచారం ఇచ్చిన వ్యక్తుల వివరాలు బయటకు రావడం ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది. అర్ధరాత్రి వేళ కాలనీల్లో బ్యాండ్​ మోతలు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం తాగడం, గంజాయి బ్యాచ్​లు, అల్లరి చేసే వ్యక్తుల గురించి స్థానికులు డయల్​ 100కు సమాచారం ఇస్తుంటారు. పోలీసులు వెళ్లి అల్లరి మూకల్ని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నా ఎవరు ఫిర్యాదు చేశారో చెబుతున్నారు. దీంతో తమపై ఎందుకు ఫిర్యాదు చేశావంటూ నిందితులు, బాధితులు ఫోన్లు చేసి బెదిరిస్తున్నారు.

  • మేడ్చల్​ మునీరాబాద్​లో వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తిని జులై 29న స్థానికులు పట్టుకున్నారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా, పది నిమిషాల్లో వస్తున్నామని చెప్పి గంటన్నర వరకు వెళ్లలేదు. మరో పోలీసు స్టేషన్​లో ప్యాట్రోలింగ్​కు వెళ్లడం వల్లే ఆలస్యం జరిగినట్లు సిబ్బంది స్థానికులకు బదులిచ్చారు.

24 గంటలపాటు సేవలు : రాష్ట్రంలోని ఫిర్యాదులు 24 గంటలపాటు నేరుగా హైదరాబాద్​లోని కమాండ్​ కంట్రోల్​ రూమ్​కు వెళ్తాయి. ఓ వైపు స్పందించని సిబ్బంది, మరో నూరు శాతం సేవలు పోలీసులు సేవలు అందిస్తున్నారు. కంట్రోల్​ రూమ్​ నుంచి జిల్లాలోని పోలీస్​ స్టేషన్​లకు చేరవేస్తుంటారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న ఠాణా పరిధిలోని బ్లూకోర్ట్స్​, పెట్రోలింగ్​ సిబ్బంది ఆయా పరిధిలోకి 5 నుంచి 10 నిమిషాల వ్యవధిలో ఘటన స్థలానికి చేరుకుంటారు. ఇలా రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన అనేక మందిని డయల్​-100 ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదులతో పోలీసులు సకాలంలో ఆసుపత్రులకు తరలించి ప్రాణాలు రక్షించారు. ఫిర్యాదు నుంచి సమస్య పరిష్కారం వరకు డయల్​-100 విభాగం అధికారులు పర్యవేక్షిస్తుంటారు.

''కమిషనరేట్​ పరిధిలోకి వచ్చిన ప్రతీ ఫిర్యాదుపై స్పందిస్తాం. డయల్-100కు వచ్చే ఫిర్యాదులపై మరింత శ్రద్ధ వహిస్తున్నాం. కాల్స్​ వచ్చిన వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని పూర్తిస్థాయి సమాచారం సేకరించి అత్యవసర సేవలు అందించడానికి ముందుంటాం. డయల్​-100లో ఫిర్యాదులు చేసినా తమ సిబ్బంది స్పందించకుంటే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి'' - గౌష్​ ఆలం, కరీంనగర్​ పోలీస్​ కమిషనర్​

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