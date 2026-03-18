ఇంకెంత టైం పడుతుందో అఫిడవిట్ వేయండి - హైకోర్టు
గ్రూప్-1 జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంలో అక్రమాలపై హైకోర్టు విచారణ - సిట్ అధిపతి రవిశంకర్ అయ్యన్నార్తో ఆన్లైన్లో విచారణ - ఇప్పటిదాకా ఏం చేశారో వివరాలివ్వాలని హైకోర్టు ఆదేశం
Published : March 18, 2026 at 9:30 AM IST
Lack Of Progress In Group 1 Answer Sheets : గ్రూప్-1 జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనంలో జరిగిన అక్రమాలపై దర్యాప్తు కోసం సిట్ను నెల రోజులుగా ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు దర్యాప్తులో ఎలాంటి పురోగతిలేదని హైకోర్టు ఆక్షేపించింది. సిట్ను నడిపిస్తున్న సీఐడీ చీఫ్ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ను ఆన్లైన్ ద్వారా విచారించిన హైకోర్టు, ఆయన వివరణపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. సిట్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న చర్యల వివరాలను హైకోర్టు ముందు సమర్పించాలని, దర్యాప్తు పూర్తి చేసి నివేదిక ఇవ్వడానికి ఎంత సమయం అవసరమో వివరించి ఆఫిడవిట్ వేయాలని అయ్యన్నార్కు ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఈ నెల 30వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
సిట్ వేయాలని ఆదేశించిన హైకోర్ట్: గ్రూప్-1 మూల్యాంకనంలో అక్రమాలను పరిశీలించడానికి సిట్ ఏర్పాటు చేయాలని, అలాగే నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపికైన ఉద్యోగులను నాన్ ఫోకల్ పోస్టుల్లో బదిలీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఇటీవల ఆదేశించింది. దీనిపై సోమవారం విచారణించిన ధర్మాసనం, డీఎస్పీలు పాత స్థానాల్లోనే కొనసాగుతున్నారనే పత్రికలో వచ్చిన వార్తా కథనంపై వాస్తవం తెలుసుకుని ఆ విషయం అడ్వకేట్ జనరల్కు తెలియజేయాలని సూచించింది.
నాన్ఫోకల్ పోస్టులు లేవా? : మంగళవారం విచారణలో ఏజీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున హైకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించారు. పత్రికలో వచ్చిన వార్తలో వాస్తవం లేదని, డీఎస్పీలన్నింటిని డీజీపీ కార్యాలయానికి ఎటాచ్ చేసినామని తెలిపారు. అంటే నాన్ఫోకల్ పోస్టులకు బదిలీ చేసినట్లు లేదు, అవసరమైనప్పుడు తాత్కాలిక విధులు మాత్రమే అప్పగిస్తున్నామన్నారు. ఈ వివరణపై ధర్మాసనం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. తాము స్పష్టం చేసినది డీఎస్పీలను నాన్ఫోకల్ పోస్టులకు బదిలీ చేయాలని అని. అయితే, డీఎస్పీలను డీజీపీ కార్యాలయానికి, ఆర్డీవోలను C.C.L.A. కార్యాలయానికి మాత్రమే ఎటాచ్ చేసి కూర్చోబెట్టి జీతాలు ఎలా చెల్లిస్తారు? వారిని బదిలీ చేయడానికి నాన్ఫోకల్ పోస్టులు లేవా? రాష్ట్ర కార్యదర్శి , డీజీపీని హైకోర్టు పిలిపిస్తే తప్ప తమ ఆదేశాలు అమలుకానని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
స్పందించిన రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ : దర్యాప్తు నివేదిక సమర్పించడానికి నిర్దిష్ట గడువును సూచించకుండా గడువు పొడగించాలని సిట్ కోరిన విషయంపై ధర్మాసనం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఆన్లైన్ విచారణ సమయంలో కోర్టు ప్రశ్నలకు రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ సమాధానమివ్వగా, హైదరాబాద్లోని సెంట్రల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ను సంప్రదించినప్పటికీ, వేల పేజీలను పరిశీలించడానికి వారి వద్ద సరైన వనరులు లేవని తెలిపారు. చండీగఢ్లోని సెంట్రల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్తో కలిసి కలిసి పని చేయవలసిన పరిస్థితి ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.
నివేదిక ఇచ్చేందుకు నెలల సమయం పడుతుంది: అక్రమాలను తేల్చేందుకు డిజిటల్ విధానంలో మూల్యాంకనం చేసిన జవాబు పత్రాలు , మాన్యువల్గా దిద్దిన పత్రాల ప్రతి పేజీని పరస్పరం పోల్చి పరిశీలించడం అవసరం. డిజిటల్గా మూల్యాంకనం చేసిన అన్ని పత్రాలను భౌతికంగా సెంట్రల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్కు పంపే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని, మొత్తం పేజీలను పరిశీలించి నివేదిక ఇవ్వడానికి నెలల సమయం అవసరమని ల్యాబ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ పేర్కొన్నట్లు రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ వివరించారు.
ఎంత సమయం పడుతుంది? : ఈ వివరణపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు మొత్తం జవాబు పత్రాలు ఎందుకు పంపాల్సి ఉందని ప్రశ్నించింది. 300 మంది అభ్యర్థుల పేపర్లు కంటే ఎక్కువ ఉండడం సంభవం లేదని అభిప్రాయపడ్డది. ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న చర్యల వివరాలను సమర్పించాలని, దర్యాప్తు పూర్తి చేయడానికి ఎంత సమయం అవసరమో అఫిడవిట్ రూపంలో ఇచ్చాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్ హరిహరనాథశర్మలతో కూడిన ధర్మాసనం ఆదేశించింది.
