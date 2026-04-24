నిత్యానందరెడ్డి రుణ బాగోతం - ప్రభుత్వ భూమి తాకట్టు గుట్టురట్టు
ప్రభుత్వ భూమిని తాకట్టు పెట్టి రూ.4.50 కోట్ల రుణం పొందేందుకు కుట్ర - హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకునేందుకు పన్నాగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 9:50 AM IST
Nithyananda Reddy Behind Mastermind In The Pedda Dastagiri Murder Case : పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో ప్రధాన కుట్రదారుగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నిత్యానంద రెడ్డి, ఏకంగా ప్రభుత్వ ఆస్తినే అక్రమంగా కాజేయడానికి తెగబడ్డాడు. ప్రభుత్వ భూమిని తాకట్టు పెట్టి రూ.4.5 కోట్ల రుణం పొందడానికి అతను పకడ్బందీ పథకాలు రచించినప్పటికీ చివరికి అతని ప్రణాళికలు విఫలమయ్యాయి. పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసు తర్వాత నిత్యానంద రెడ్డి పరారవడంతో రుణ మంజూరు ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. దీనితో అతని అక్రమ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకు నుంచి రూ.4.50 కోట్లు రుణం : కడపకు చెందిన పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో కీలక నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు అయిన బండి నిత్యానంద రెడ్డి ప్రభుత్వ భూమిని అక్రమంగా స్వాహా చేసేందుకు కన్నేశాడు. ప్రభుత్వ భూమిని తన భార్య బండి దీప్తి పేరుతో తాకట్టు పెట్టి రూ.4.5 కోట్ల బ్యాంకు రుణం పొందేందుకు అతను ఒక కుట్ర పన్నాడు. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంకు నుంచి ఈ రుణం పొందడానికి అతను రచించిన పథకం ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. కడప గ్రామీణ సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో తాకట్టు రిజిస్ట్రేషన్కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశారు. ఈ లావాదేవీని సులభతరం చేయడానికి సంబంధిత అధికారులకు రూ.50 లక్షల లంచం ఇవ్వడానికి ఒప్పందం కుదిరినట్లు సమాచారం.
నిందితుడిగా చేర్చడంతో రిజిస్ట్రేషన్కు ముందే పరారీ : పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో పోలీసులు నిత్యానంద రెడ్డిని అధికారికంగా 13వ నిందితుడిగా (A-13) చేర్చడానికి కేవలం కొన్ని గంటల ముందు వరకు కూడా ఈ తాకట్టు ప్రక్రియ కొనసాగింది. వాస్తవానికి ఈ నెల 20వ తేదీన రిజిస్ట్రేషన్ జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆ తేదీకి ముందే నిత్యానంద రెడ్డి పరారయ్యాడు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రమేయం ఉన్న అధికారులు భయంతో సెలవు పెట్టి కార్యాలయం నుంచి పలాయనం చిత్తగించడంతో ఈ కుట్ర బట్టబయలైంది. అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే నిత్యానంద రెడ్డిని అధికారికంగా నిందితుడిగా ప్రకటించిన తర్వాత కూడా అతని భార్య దీప్తి రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లి తాకట్టు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని పట్టుబట్టారు.
ప్రక్రియ పూర్తికి పట్టుపట్టిన నిత్యానందరెడ్డి భార్య : సీకే.దిన్నె మండలం, మామిళ్లపల్లె రెవెన్యూ పరిధిలోని సర్వే నంబర్ 706/2లో ఉన్న 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిపై నిత్యానంద రెడ్డి కన్నేశాడు. ఈ స్థలానికి ఆనుకునే అతనికి చెందిన ఒక ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థ ఉంది. వాస్తవానికి నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న ఈ ప్రభుత్వ భూమిపై తనకు యాజమాన్య హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటూ దాని మార్కెట్ విలువను రూ.12.10 కోట్లుగా ప్రకటించి దానికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ రుసుములను కూడా అతను చెల్లించాడు. అధికారిక వ్యవస్థలను తారుమారు చేయడం ద్వారా జరపడానికి ప్రయత్నించిన ఈ మోసపూరిత లావాదేవీ సరిగ్గా చివరి నిమిషంలో అడ్డుకోబడింది. తద్వారా కోట్ల రూపాయల విలువైన ఒక ప్రభుత్వ ఆస్తి తృటిలో రక్షించారు. ఈ తరహాలో మరే ఇతర భూ లావాదేవీలు జరిగాయా లేదా అని నిర్ధారించుకునేందుకు అధికారులు ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
