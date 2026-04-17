2 ఏళ్లలో 5 వేల దేవాలయాలు - భక్తిభావంతో దర్శనం చేసుకునే వాతావరణం ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు

ఒక్కో నియోజకవర్గంలో 25 నుంచి 30 వరకు ఆలయాల నిర్మాణం - మూడు రకాల డిజైన్లతో పైలెట్ ప్రాజెక్టు - రాష్ట్రంలోని 22 ప్రముఖ దేవాలయాలకు మాస్టర్ ప్లాన్లు రూపొందించాలన్న సీఎం

SRIVANI FUNDS FOR TEMPLES
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 8:46 AM IST

Updated : April 17, 2026 at 8:52 AM IST

CM Odered 5,000 Temples To Be Constructed Across The State Using Srivani Funds : శ్రీవాణి నిధులతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్మించనున్న 5 వేల దేవాలయాలను వచ్చే 2 ఏళ్లలో పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఈ ఆలయాల నిర్మాణ పర్యవేక్షణ కోసం రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ వేయాలని సూచించారు. వివిధ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి టెంపుల్ టౌన్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లాన్ రూపొందించాలని అధికారులకు దిశానిర్ధేశం చేశారు.

నియోజకవర్గంలో 25-30 వరకూ ఆలయాల నిర్మాణం : సచివాలయంలో దేవాదాయ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. శ్రీవాణి నిధులతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆలయాలు నిర్మించాలని గతంలోనే నిర్ణయించామన్న సీఎం, ఈ ఆలయాల నిర్మాణ బాధ్యత జిల్లా యంత్రాంగానికి అప్పగించాలనే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక్కో నియోజకవర్గంలోనూ 25-30 వరకూ ఆలయాలను నిర్మించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకుని ఆలయాల నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

వారి నుంచి ప్రతిపాదనలు తీసుకుని నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు. ఆలయాల నిర్మాణానికి సంబంధించి మూడు రకాల డిజైన్లతో పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా నిర్మించాలన్న ముఖ్యమంత్రి వీటి నిర్మాణానికి సంబంధించి త్వరితగతిన అనుమతులు ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతీ దేవాలయానికీ ప్రహరీ నిర్మాణం చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు.

ప్రముఖ దేవాలయాలకు మాస్టర్​ ప్లాన్​ : రాష్ట్రంలోని 22 ప్రముఖ దేవాలయాలకు మాస్టర్ ప్లాన్లు రూపొందించాలన్నారు. ఇప్పటి వరకు సింహాచలం, అన్నవరం, ద్వారకా తిరుమల, పెనుగంచిప్రోలు, శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం దేవాలయాలకు మాస్టర్ ప్లాన్లు సిద్దంగా ఉన్నాయన్న చంద్రబాబు మిగిలిన దేవాలయాలకు కూడా మాస్టర్ ప్లాన్‌లను త్వరితగతిన రూపొందించాలని ఆదేశించారు. ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ ల ద్వారా భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, పార్కింగ్, నివాస సౌకర్యాలు, పరిశుభ్రత వంటి అంశాలను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని దిశానిర్థేశం చేశారు.

దేవాలయాల్లో పవిత్రతో పాటు పారిశుద్ధ్యానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. దేవుణ్ణి దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులు భక్తి భావంతో దర్శనం చేసుకునే వాతావరణం ఉండేలా చేయడంతో పాటు ఆలయ పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంటే భక్తులు సంతృప్తితో తిరిగి వెళ్తారని అభిప్రాయపడ్డారు. గతంతో పోల్చుకుంటే రాష్ట్రంలోని దేవాలయాలకు భక్తుల సందర్శన పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతోందన్న సీఎం, ప్రధాన దేవాలయాల్లో భక్తుల రద్దీ గణనీయంగా పెరిగిందని వివరించారు.

భక్తులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు : 2025-26 సంవత్సరంలో శ్రీశైలం, విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దేవాలయాల్లో 1.20 కోట్లకు పైగా భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీకాళహస్తిలో 83.88 లక్షలు, సింహాచలంలో 65.48 లక్షలు, అన్నవరంలో 57.87 లక్షలు, ద్వారకా తిరుమలకు 55.15 లక్షల మంది భక్తులు సందర్శించారని వెల్లడించారు. దేవాలయాలకు వచ్చే భక్తులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత దేవాదాయ శాఖపైనే ఉందని తేల్చిచెప్పారు. భక్తులకు తాగు నీటి సౌకర్యం మొదలుకుని అన్నదానం వరకు అన్ని రకాల సేవలను అందించాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.

ఏడాదికి రూ. 157.85 కోట్లు వ్యయం : రాష్ట్రంలోని 111 దేవాలయాల్లో అన్న ప్రసాదాన్ని అందిస్తుంటే 65 దేవాలయాల్లో నిత్యాన్నదానం అందిస్తున్నామన్న సీఎం, తిరుమల తరహాలోనే ఇతర దేవాలయాల్లోనూ అన్న ప్రసాదం అందించాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని టెంపుల్స్​లో రోజుకు సుమారు 80 వేల మంది భక్తులకు ప్రసాదం అందుతోందన్నారు. దీని కోసం ఏడాదికి రూ. 157.85 కోట్లు వ్యయం అవుతోందని వివరించారు. ఆయా దేవాలయాల్లో పాకశాలల్లో పని చేసే వారికి శిక్షణ ఇప్పించి దేవాలయాల అభివృద్ధికి కామన్ గుడ్ ఫండ్ ద్వారా జరుగుతున్న పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. నిర్దిష్టమైన గడువులోకా సీజీఎఫ్ నిధులతో చేపట్టే దేవాలయాల నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలన్నారు.

అందుబాటులోకి రానున్న డ్యాష్​బోర్ట్​ : అన్ని ప్రధాన ఆలయాల్లో వాట్సాప్ ద్వారా సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం స్పష్టం చేసారు. అన్ని రకాల సేవలను ఆన్ లైన్లో అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. అన్ని ఆలయాలకూ ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్లు రూపొందించి సమగ్ర వివరాలతో డ్యాష్‌బోర్డ్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. ఆగమ సలహా మండలి, ఎండోమెంట్ ట్రిబ్యునల్ చైర్మన్, స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ నియామకాన్ని త్వరితగతిన చేపట్టాలన్నారు.

ఇంకా పెండింగులో ఉన్న దేవాలయాల పాలక మండళ్లను వెంటనే నియమించాలని సూచించారు. ఆధ్యాత్మిక టూరిజం ప్రమోట్ చేసేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని ఆదేశించారు. అన్ని దేవాలయాల వద్ద వసతి సౌకర్యాలు మెరుగవ్వాలన్న ముఖ్యమంత్రి, ప్రముఖ దేవాలయాలు ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ అభివృద్ధి జరిగేలా చూడాలని దిశానిర్థేశం చేశారు. భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ విషయంలో టీటీడీ అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు.

రక్షణకు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ : కేవలం భద్రత ఆధారంగా కాకుండా సంప్రదాయం ప్రకారం దేవాలయాల్లో నిబంధనలు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. దేవాదాయ భూముల రక్షణకు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని వినియోగించాలని తెలిపారు. దేవాదాయ ఆస్తుల పరిరక్షణకు చర్యలు తీసుకోవాలన్న సీఎం, ఈవోలు బదిలీపై వెళ్లే సమయంలో కొత్తగా వచ్చే అధికారులకు ముఖ్యమైన వివరాలను అందించి వెళ్లాలని స్పష్టం చేశారు. సమీక్షలో మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

