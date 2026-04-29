YUVA : కొర్రలపై పరిశోధన చేసినందుకు అమెరికా ఫెలోషిఫ్

150కి పైగా రకాల కొర్రలను సాగుచేసి గుణగణాలను విశ్లేషించిన పూజా శుక్లా - ఫలితంగా ఫుల్ బ్రైట్ నెహ్రూ డాక్టోరియల్ ఫెలోషిప్‌నకు ఎంపిక - 9 నెలల పాటు యూఎస్‌లో పరిశోధన చేసే అవకాశం

HCU Student got Fellowship in US
HCU Student got Fellowship in US (ETV Bharat)
Published : April 29, 2026 at 4:37 PM IST

HCU Student got Fellowship in US : పట్టుదల ఉంటే ఆకాశమే హద్దు అని నిరూపిస్తోందీ విద్యార్థిని. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన పీహెచ్‌డీ స్కాలర్ పూజా శుక్లా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెరిసింది. చిరుధాన్యాలైన కొర్రలపై ఆమె చేసిన పరిశోధనలకు గుర్తింపుగా ప్రతిష్టాత్మక ఫుల్ బ్రైట్ నెహ్రూ డాక్టోరియల్ ఫెలోషిప్ వరించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 30 మందికి మాత్రమే వచ్చే ఈ అరుదైన అవకాశం పూజాకు దక్కింది.

మొక్కలపై ఉన్న మక్కువతోనే : విత్తన కంకులను ల్యాబ్‌లో పరిశీలిస్తున్నఈమె పూజా శుక్లా. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అయోధ్య స్వస్థలం. తండ్రి ఆర్మీ ఉద్యోగి కావడంతో దేశంలోని పలు ప్రాంతాలు తిరిగి చివరకు హైదరాబాద్‌లో స్థిరపడ్డారు. చిన్నప్పటి నుంచే మొక్కలంటే ప్రాణం పెంచుకున్న పూజా కస్తూర్భా గాంధీ కళాశాలలో డిగ్రీ సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజీలో పీజీ పూర్తి చేసింది. ఆ మొక్కలపై ఉన్న మక్కువే ఈరోజు ఆమెను అంతర్జాతీయ వేదికపై నిలబెట్టింది.

"చిన్నప్పటి నుంచి మొక్కలంటే నాకిష్టం. అందుకే ప్లాంట్​ సైన్సెస్​ ఎంచుకున్నాను. ఒకే రకమైన మొక్క వివిధ పరిస్థితుల్లో వేర్వేరు రూపాలను ఎలా కలిగి ఉంటుందో చూడటం నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించేది. మిల్లెట్స్​ సాగు, వాటిలో ఉన్న వైవిధ్యం గురించి నాకు లోతైన అవగాహన కలిగింది. ప్రస్తతం ఫాక్స్​టైల్​ మిల్లెట్​ కోర్​ కలెక్షన్​పై పరిశోధన చేస్తున్నాను. ఇందులో వివిధ దేశాలకు చెందిన 156 రకాలు ఉన్నాయి. వాటి జన్యువైవిధ్యం నిజంగా అద్భుతం" - పూజా శుక్లా, పీహెచ్‌డీ విద్యార్థిని, హెచ్‌సీయూ

వినూత్న ప్రయోగాలకు శ్రీకారం : హెచ్​సీయూలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దగ్గర ప్రాజెక్టులో చేరినప్పుడే కొర్రల సాగుపై పూజాకు ఆసక్తి కలిగింది. నాలుగేళ్లుగా ప్లాంట్ సైన్స్ విభాగంలో పీహెచ్‌డీ స్కాలర్‌గా కొర్రలపై లోతైన పరిశోధనలు చేస్తోంది. వివిధ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మొక్కలు ఎలా స్పందిస్తాయనే అంశాన్ని గమనిస్తూ వినూత్న ప్రయోగాలకు శ్రీకారం చుట్టిందీ యువ శాస్త్రవేత్త.

150కి పైగా రకాల కొర్రల సాగు : అమెరికా ప్రభుత్వం అందించే అత్యంత అరుదైన ఫుల్ బ్రైట్ నెహ్రూ డాక్టోరియల్ ఫెలోషిప్‌నకు ఎంపికైంది పూజా. ఈ ఏడాది హెచ్​సీయూ నుంచి ఈ గౌరవం పొందిన ఇద్దరిలో పూజా ఒకరు కావటం విశేషం. 150కి పైగా రకాల కొర్రలను సాగు చేసి వాటి గుణగణాలను విశ్లేషించినందుకు ఈ గుర్తింపు లభించింది.

"నేను అమెరికాలో 9 నెలలు గడిపి, అక్కడ వారు నిష్ణాతులైన ఫీనోటైపింగ్ , క్వాంటిటేటివ్ జెనెటిక్స్ పద్ధతులను, సాంకేతికతలను నేర్చుకుంటాను. అక్కడ నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని తిరిగి భారతదేశానికి తీసుకువచ్చి, ఇక్కడ మిగిలిన లక్షణాలను లోతుగా విశ్లేషించడానికి ఉపయోగిస్తాను. నేను అక్కడ నేర్చుకున్న విషయాలను ఇక్కడి వారికి నేర్పిస్తూ, ఆ సమాచారాన్ని అందరికీ చేరవేస్తాను" - పూజా శుక్లా, పీహెచ్‌డీ విద్యార్థిని, హెచ్‌సీయూ

పరిశోధనకు ఎంతో దోహదం : పూజాకు తొమ్మిది నెలల పాటు అమెరికాలోని నెబ్రాస్కా లింకన్ విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధనలు చేసే అవకాశం రావడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు హెచ్​సీయూ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ముత్తుమిల్ అరనస్. భారత్‌తో పోలిస్తే అమెరికాలో జన్యుపరమైన పరిశోధనలకు అత్యాధునిక సాంకేతికత అందుబాటులో ఉంటుందని ఇది పూజా పరిశోధనకు ఎంతో దోహదపడుతుందని చెబుతున్నారు. అమెరికాలో తాను నేర్చుకోబోయే సాంకేతికతను భారత్‌కు తీసుకువచ్చి ఇక్కడి రైతులకు మేలు చేసేలా కృషి చేస్తానని అంటున్నారు పూజా శుక్లా.

"ఫుల్​బ్రైట్​ ఫెలోషిప్ ద్వారా పీహెచ్​డీ విద్యార్థులు 6 నుంచి 9 నెలల పాటు అమెరికాలోని ఏ ల్యాబ్​నైనా సందర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ ఫెలోషిప్ ఆర్థిక సహాయమే కాకుండా, విద్యార్థి ప్రొఫైల్​కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇస్తుంది. ఇతర ఫెలోషిప్​ల లాగా కాకుండా, ఎంపిక ప్రక్రియకే దాదాపు ఏడాది పడుతుంది. ఆమె గతేడాది దరఖాస్తు చేసుకుంటే, ఆ ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి సంవత్సరం పట్టింది. ఇప్పుడు అమెరికాకు వెళ్లబోతోంది" - ముత్తుమిల్ అరనస్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, ప్లాంట్ సైన్సెస్, హెచ్‌సీయూ

HCU STUDENT ON FOXTAIL MILLET
FULBRIGHT NEHRU DOCTORAL FELLOWSHIP
HCU STUDENT GOT FELLOWSHIP IN US
కొర్రలపై పరిశోధనకు ఫెలోషిప్​
STUDENTS RESEARCH ON FOXTAIL MILLET

