దెబ్బతిన్న కాలేయానికి మళ్లీ పునరుజ్జీవం - మందు కనుగొన్న మన పరిశోధకులు

మందు కనుగొన్న మన పరిశోధకులు - తొలిసారిగా మూలకణాలు, ఎక్సోజోమ్‌లతో చికిత్స - జంతువులపై ప్రయోగాలు విజయవంతం - ‘రీ-జనరేటివ్‌ మెడిసిన్‌’లో ప్రచురితం

Published : November 27, 2025 at 12:59 PM IST

Drug For Liver Damaged by Illness : తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో కాలేయం దెబ్బతిన్నా, దాన్ని పునరుజ్జీవింపజేసే మందును హైదరాబాద్​ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఆస్పైర్​ బయోనెస్ట్​, తులసి థెరప్యూటిక్స్​ అంకురసంస్థ, నిమ్స్​ ఆసుపత్రి వైద్య నిపుణులు, పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొద్ది నెలలుగా వారు జంతువులపై చేసిన ప్రయోగాలు విజయవంతమయ్యాయి. ఈ పరిశోధనలను ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జర్నల్​ రీ-జనరేటివ్​ మెడిసన్​ ప్రచురించింది.

దీర్ఘకాలికంగా కాలేయ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి కాలేయ మార్పిడి చికిత్స మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయం కాగా, ఈ మందు కాలేయాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయనుందని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. దీనికి తులసి-28 ఎక్స్​ అని పేరు పెట్టారు. ఈ మేరకు ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా మూలకణాలు, ఎక్సోజోమ్​లతో జంతువులకు చికిత్స చేశారు. మనుషులపై క్లినికల్​ ట్రయల్స్​ నిర్వహించాక, రెండేళ్లలో మందును అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.

పరిశోధనలు ఇలా : కొన్ని జంతువుల్లో కృత్రిమంగా కాలేయ సమస్యను సృష్టించారు. ఆ తర్వాత వాటిని రెండు గుంపులుగా విభజించారు. ఒక గుంపులోని జంతువులకు సాధారణ మందులు ఇచ్చారు. వాటిలో 14 శాతం మాత్రమే కోలుకున్నాయి. 43 శాతం చనిపోయాయి. మిగిలినవి అనారోగ్యంతోనే ఉన్నాయి. రెండో గుంపులోని జంతువులకు పరిశోధకులు మూలకణాలు, ఎక్సోజోమ్​తో కూడిన (కనిపెట్టిన) మందును ఇవ్వగా, ఒక్క జంతువు కూడా మరణించలేదు. దీనిలో వంద శాతం కోలుకున్నాయి. క్రమంగా వాటిలో కాలేయం పునరుజ్జీవమైంది. అమెరికాలోని ఇండియానా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్​ డా.నాగ చలసాని, చండీగఢ్​లోని పీజీఐఎమ్​ఈఆర్​కి చెందిన డా.అజయ్​ దుసేజా ఈ ప్రయోగాలను పర్యవేక్షించారు.

''అతి తక్కువ ఖర్చుతోనే బాధితులకు సాంత్వన కలిగించేందుకు ఈ మందును కనిపెట్టాం. అమెరికాలో కాలేయ పునరుజ్జీవ చికిత్సకు రూ.10-12 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. కానీ మా పరిశోధనలతో కేవలం రూ.5-10 లక్షలతోనే చికిత్స పూర్తవనుంది. మా ప్రయోగాలకు నిమ్స్​ డైరెక్టర్​ డాక్టర్​ బీరప్ప సహకరించారు. రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్​ రాజనర్సింహ శాస్త్రవేత్తల కృషిని అభినందించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలేయ వ్యాధితో చనిపోతున్న వారిలో 20 శాతం మంది భారతీయులే. మద్యపానం, జీవనశైలి, కామెర్లు, పలు ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా కాలేయం దెబ్బ తింటోందని గుర్తించాం. కాలేయ సంబంధిత మరణాలు తగ్గించేందుకే పరిశోధనలు నిర్వహించి మందును కనుగొన్నాం.'' - డాక్టర్​ సాయిరామ్​ అట్లూరి, తులసి థెరప్యూటిక్స్ వ్యవస్థాపకులు

లివర్​ దెబ్బతినడానికి కారణాలు ఇవే :

ధూమపానం, మద్యం సేవించడం : సిగరెట్ పొగలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని ప్రోత్సహించే, కాలేయానికి రక్త ప్రవాహాన్ని తగ్గించే హానికరమైన విషపదార్థాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్మోకింగ్​ కాలక్రమేణా కాలేయ కణాలను దెబ్బతీస్తుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతోపాటు అతిగా మద్యం సేవించడం కూడా కాలేయానికి అత్యంత ప్రమాదకరమంటున్నారు.

ఆల్కహాల్‌ను ప్రాసెస్ చేసే బాధ్యత కాలేయంపై ఉంటుందని, అధికంగా మద్యం సేవించడం, మాదక ద్రవ్యాల వాడకం వల్ల కాలేయం దెబ్బతింటుందని, తద్వారా స్టీటోటిక్ లివర్ డిసీజ్, హెపటైటిస్, సిర్రోసిస్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అమెరికన్​ లివర్​ ఫౌండేషన్​ అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు : ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్, అధిక చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు కలిగిన పదార్థాలు కాలేయానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. వీటిలో ఉండే కృత్రిమ రుచులు, రంగులు, ప్రిజర్వేటివ్స్ కాలేయంపై భారాన్ని పెంచుతాయని, అధిక చక్కెర వినియోగం వల్ల నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.

