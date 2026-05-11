సప్త సూత్రాలు పాటిస్తే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు - మోదీ ప్రసంగంపై హెచ్సీయూ ప్రొఫెసర్
సామాన్యుడి జీవితాన్ని సైతం ప్రభావితం చేస్తున్న యుద్ధం - భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఖర్చు చేయాలని సూచించిన ప్రధాని - స్వదేశీ పారిశ్రామిక సంస్థల అభివృద్ధికి దోహదపడే అవకాశం
Published : May 11, 2026 at 6:09 PM IST
Professor Chittedi On Modi Speech : పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఆగని యుద్ధం ఆయా ప్రదేశాల్లోనే కాక ప్రపంచంలో నివసిస్తున్న సామాన్యుడి జీవితాన్ని సైతం ప్రభావితం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో పర్యటించిన మోదీ జాతిని ఉద్దేశించి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు. సప్త సూత్రాలు పాటిస్తే దేశానికి దీర్ఘకాలికంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అభివృద్ధి దిశగా పయనిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్వయం సమృద్ధి భారత్ను అగ్రభాగంలో నిలుపుతుందంటున్న ప్రొఫెసర్ చిట్టెడి కృష్ణారెడ్డితో మా ప్రతినిధి శివరామకృష్ణ ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : ప్రపంచ దేశాల్లో తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో భారత్పై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది?
జవాబు :
- ప్రపంచలో యుద్ధం జరుగుతున్న దేశాలే కాకుండా పరోక్షంగానూ ఇతర దేశాలూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ మాత్రమే కాకుండా అనేక వస్తుసేవలను దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. వర్తక వాణిజ్యాలలో లోటుపాట్లు జరగటం ద్వారా వస్తుసేవల కొరత ఏర్పడుతుంది. వస్తువుల ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది.
- అమెరికాలో ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత టారిఫ్ల మోత ఒకవైపు ఉండగా మరో వైపు ఔట్సోర్సింగ్ విధానం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల వాణిజ్యంలో ఒడిదొడుకులు ఏర్పడుతున్నాయి.
- భారత్లో బంగారం, క్రూడ్ఆయిల్ అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. మన విదేశీ మారక నిల్వల్లో దాదాపు 80-90 శాతం వీటి చెల్లింపులకే వెళుతోంది. దీంతో దేశంలోని విదేశీ మారక నిల్వలు తగ్గుతున్నాయి. దీని ప్రభావం దేశంలోని వస్తుసేవలన్నింటిపైనా పడుతుంది. యుద్ధ నేపథ్యంలో ప్రపంచంలోని ఆర్థిక వ్యవస్థలన్నీ చిన్నాభిన్నమవుతున్నాయి. వీటిని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రజలను సన్నద్ధం చేస్తున్నట్టు చూడొచ్చు.
ప్రశ్న : మధ్యతరగతి ఆర్థిక ప్రణాళిక ఏవిధంగా ఉండాలి?
జవాబు : ప్రధాని మోదీ తన ప్రసంగంలో సప్త సూత్రాలు ప్రతిపాదించారు. అవసరమైతేనే వాహనాలు తీయమన్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకాన్ని తగ్గించమని సూచించారు. ఒక సంవత్సరం పాటు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయొద్దన్నారు. అనవసర ఖర్చులు చేయొద్దని దీనిఉద్దేశం. వంట నూనె వాడకాన్ని తగ్గించమన్నారు. ఈ ఖర్చులు తగ్గించుకుంటేనే కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటుందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. కొవిడ్ సమయంలో ప్రజలు ఏవిధంగా సన్నద్ధం చేశారో అదే రీతిలో నేడు ప్రస్థావించారు.
ప్రశ్న : స్వదేశీ సమృద్ధి సాధించడం ద్వారా మనం ఏరకంగా అభివృద్ధి సాధిస్తాం?
జవాబు : దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరి వద్ద కనీసం పది వస్తువులైనా విదేశీ ఉత్పత్తులు ఉంటాయి. విదేశీ వస్తుల కొనుగోలు కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నాణ్యమైన వస్తువులను ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తేనే 'లోకల్ ఫర్ వోకల్' అనే నినాదానికి సహకరిస్తాం. మనదేశంలోని ఉత్పత్తులను మనమే వినియోగించగలిగితే ఇక్కడి పారిశ్రామిక సంస్థలు బలోపేతమై ఆర్థిక వ్యవస్థ సక్రమంగా ఉంటుంది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను పరిశీలిస్తే స్వదేశీ వస్తువులనే ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుసుకోవచ్చు. విదేశీ వస్తువల బ్రాండ్ క్రేజ్ కారణంగా కొనగోలు చేయడం కాకుండా నాణ్యమైన దేశీ ఉత్పత్తులను తీసుకోవడం దేశానికి మేలు. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ అమెరికా ఫస్ట్ అనే నినాదంతో వెళుతున్నారు.
ప్రశ్న : పెట్రోల్, డీజీల్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి అనే మాట భవిష్యత్తులో ఇంధన కొరతను ఉద్దేశించి చెప్పిన దానిగా భావించొచ్చా?
జవాబు : గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రెన్యువబుల్ ఎనర్జీపై ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. యుద్ధ నేపథ్యంలో క్రూడ్ఆయిల్ ధరలు భారీగా పెరగటాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం. అయితే విదేశీ మారక నిల్వలు పెంచుకునేందుకు, రూపాయి విలువను బలంగా నిలిపేందుకు ఇది ఎంతగానో అవసరం. భారతీయ రైల్వే వ్యవస్థలో బొగ్గు, డీజిల్తో నడిచే ఇంజిన్లు భవిష్యత్తులో ఉండవని మోదీ తెలిపారు. పెరుగుతున్న ధరలను స్థిరపరిచేందుకు వాహన రంగంలో ఈవీలు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.
ప్రశ్న : వర్క్ఫ్రమ్ హోమ్ గురించి మోదీ ప్రస్థావించారు. దీనివెనుక ఉన్న ఆర్థిక వ్యూహమేంటి?
జవాబు : దేశంలో జోహో కార్పొరేషన్ వచ్చాక ఓ మోడల్ సెట్ అయ్యింది. కార్పొరేట్ బిల్డింగులలో కాకుండా ప్రకృతి ఒడిలో ఉంటూ పనిచేసుకునే టెక్నాలజీ నేడు అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిద్వారా ట్రాఫిక్ను నియంత్రించవచ్చు. ఇంధన ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఇంధన పొదుపూ జరుగుతుంది.
ప్రశ్న : బంగారం కొనుగోళ్లు ఆపడం ఎంతవరకు సాధ్యం?
జవాబు : ఒడిదొడుకుల సమయంలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి నష్టపోవద్దు. దీనివల్ల మరో లాభమేంటంటే విదేశీమారక నిల్వలు స్థిరంగా ఉంటాయి. అత్యవసర పరిస్థితులు మినహాయిస్తే బంగారం కొనుగోలు చేయకపోవడమే ఉత్తమం.
ప్రశ్న : ప్రధాని మోదీ మాటల సారాంశం ఏమిటి?
జవాబు : దేశ భవిష్యత్తు, వ్యక్తిగత కుటుంబ భవిష్యత్తుని దృష్టిలో ఉంచుకుని చెప్పారు. అనవసర ఖర్చులు వద్దన్నారు. వంటనూనె ఖర్చులు, పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం, బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలన్నారు. కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుంటేనే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుంటుందని వెల్లడించారు.