'సర్ ప్రక్రియ ముగిసేవరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఆపలేం'!
పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న పలు వ్యాజ్యాల్లో హైకోర్టులో గురువారం వాదనలు ముగిశాయి. తీర్పులను రిజర్వు చేస్తున్నట్లు హైకోర్టు ధర్మాసనం ప్రకటించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 7:31 AM IST
Local Body Election and SIR Process Issue in AP: సర్ ప్రక్రియ ముగిసేవరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఆపలేమని ప్రభుత్వం, ఎస్ఈసీ హైకోర్ట్కు స్పష్టం చేశాయి. సర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నందున పాత ప్రక్రియ చెల్లకుండా పోదని ఎస్ఈసీ చెప్పింది. అలాగే బీసీ జనగణన చేయకుండా ఎన్నికలు నిర్వహించకూడదని, పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీ ఉపవర్గీకరణపై దాఖలైన పిటిషన్లపైనా హైకోర్ట్ విచారించింది. ఈ మూడు పిటిషన్లపై తీర్ప్ రిజర్వ్ చేసింది. పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న పలు వ్యాజ్యాల్లో హైకోర్టులో గురువారం వాదనలు ముగిశాయి. తీర్పులను రిజర్వు చేస్తున్నట్లు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ప్రకటించింది.
అభ్యంతరం లేదు: సర్ ప్రక్రియ ముగిశాకే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని వ్యాజ్యం దాఖలు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత లేళ్ల అప్పిరెడ్డి తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీరామ్ వాదనలు వినిపించారు. సర్ ప్రక్రియ ద్వారా సవరించిన ఓటర్ల జాబితాను పరిగణనలోకి తీసుకునేలా ఎన్నికల కమిషన్ను ఆదేశించాలని కోరారు. ఒకవేళ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీచేస్తే నామినేషన్ల ముగింపు తేదీ నాటికి ఓటర్ల జాబితాలో వచ్చే సవరణలను పరిగణనలోకి తీసుకొని అనుబంధ ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేస్తే అభ్యంతరం లేదన్నారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ తరఫున న్యాయవాది ఎన్. అశ్వనీకుమార్ వాదనలు వినిపించారు. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీచేసే తేదీ వరకు ఎస్ఈసీ ప్రామాణికంగా తీసుకున్న ఓటర్ల జాబితాలో జరిగే మార్పులు, చేర్పులకు అనుమతిస్తామన్నారు. సర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందన్న కారణంతో పాత ఓటర్ల జాబితా చెల్లకుండా పోదని తెలిపారు. సర్ ప్రక్రియ ముగిసి ఓటర్ల జాబితా ప్రచురించే వరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఆపలేమని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపిస్తూ సర్ ప్రక్రియ ముగిసే వరకు స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించకుండా వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
చట్టం ముందు చెల్లదు: బీసీ జనగణన చేపట్టకుండా స్థానిక ఎన్నికల విషయంలో ముందుకెళ్లకుండా ప్రభుత్వాన్ని నిలువరించాలని కోరుతూ పిల్ దాఖలు చేసిన బీసీ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేశన శంకరరావు తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ఎస్.సత్యప్రసాద్ వాదనలు వినిపించారు. బీసీ జనాభా విషయంలో సర్వే చేపట్టకుండా ఎన్నికలు నిర్వహించడం సరికాదన్నారు. సర్వే నిర్వహించిన తరవాత రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలని తెలిపారు. డెడికేటెడ్ కమిషన్ నియామక జీవో చట్టంముందు చెల్లదని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపిస్తూ ప్రస్తుత పిల్లో డెడికేటెడ్ కమిషన్ నియామకాన్ని పిటిషనర్ సవాలు చేయలేదని తెలిపారు.
పిటిషన్లో పేర్కొనని అంశాలను వాదనల్లో లేవనెత్తడం సరికాదన్నారు. కుటుంబ సమగ్ర సర్వే వివరాలు, కమిషన్ ఇచ్చిన డేటా ఆధారంగా బీసీల రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేశామని ఆ జీవోలను సైతం పిటిషనర్ సవాలు చేయలేదని పిల్ను కొట్టేయాలని కోరారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీలను ఉపవర్గీకరించి రిజర్వేషన్లు నిర్ణయించాలంటూ ములవీసల దుర్గాప్రసాద్ వేసిన పిటిషన్పై ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. చట్ట నిబంధనలు లేనప్పుడు బీసీలను ఉపవర్గీకరించి రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలని పిటిషనర్ కోరలేరన్నారు. బీసీలందరికీ కలిపి 34శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీచేసిందని తెలిపారు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పిల్ను కొట్టేయాలని కోరారు.
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