రూ. 89.78 కోట్ల పెనాల్టీ వసూలు చేయకుండా నోటీసులిచ్చి చేతులు దులుపుకుంటున్నారా? : హైకోర్టు
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా పరిధిలో 2014 నుంచి 2025 వరకు అక్రమ మైనింగ్ - రూ.89.78 కోట్ల జరిమానాను ఇప్పటి వరకు ఎందుకు వసూలు చేయలేదని గనులశాఖ అధికారులను ప్రశ్నించిన హైకోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:57 AM IST
AP High Court On Krishna District Mining : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా పరిధిలో 2014 నుంచి 2025 వరకు అక్రమ మైనింగ్కు పాల్పడిన వారికి విధించిన రూ.89.78 కోట్ల జరిమానాను ఇప్పటి వరకు ఎందుకు వసూలు చేయలేదని గనులశాఖ అధికారులను హైకోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది. నోటీసులిచ్చి చేతులు దులుపుకుంటున్నారా? అని వ్యాఖ్యానించింది. పెనాల్టీ వసూలుకు జారీచేసిన నోటీసులపై ఇప్పటి వరకు ఏమి చర్యలు తీసుకున్నారో వివరణ ఇవ్వాలంది. పూర్తి వివరాలతో స్థాయీ నివేదిక ఇవ్వాలని గనులశాఖ అధికారులను ఆదేశించింది. విచారణను వాయిదా వేసింది.
నిర్లక్ష్యంగా అధికారులు : హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాల పరిధి కొత్తూరు తాడేపల్లి, వేమవరం, వెలగలేరు, గన్నవరం, గంపలగూడెం తదితర గ్రామాల పరిధిలో మైనింగ్ లీజులు తీసుకోకుండా పలువురు గ్రావెల్, మట్టి అక్రమ తవ్వకాలు జరిపారని, దీనిని నిర్ధారిస్తూ బాధ్యులకు రూ.89.78 కోట్ల పెనాల్టీ విధించారని, ఆ సొమ్మును రాబట్టడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారంటూ హనుమాన్జంక్షన్కు చెందిన మలిశెట్టి సుబ్రహ్మణ్యం హైకోర్టులో పిల్ వేశారు.
సొమ్ము వసూలు చేసేలా : ఆయన తరఫు న్యాయవాది ఆదిత్య హర్షవర్థన్ వాదనలు వినిపించారు. రెవెన్యూ రికవరి చట్టం కింద బాధ్యుల నుంచి సొమ్ము వసూలు చేసేలా ఆదేశాలు జారీచేయాలని కోరారు. గనులశాఖ తరఫు ప్రభుత్వ న్యాయవాది(జీపీ) సాయి విహారి వాదనలు వినిపించారు. అక్రమ మైనింగ్కు పాల్పడిన 175 మందిని గుర్తించి డిమాండ్ నోటీసులు ఇచ్చామన్నారు. కొంతమంది హైకోర్టును ఆశ్రయించారన్నారు. పూర్తి వివరాలు సమర్పించేందుకు సమయం కావాలని కోరారు.