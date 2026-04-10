అలుసుగా తీసుకోవద్దు - ఇలాంటి ఆటలొద్దు : ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు హెచ్చరిక

పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలు పూర్తిగా చెల్లించాల్సిందే - ఒక్కటి పెండింగ్‌ ఉన్నా వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాల్సిందే - ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి తేల్చి చెప్పిన హైకోర్టు

Telangana HC Orders to Pay Retirement Benefits
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 10:01 AM IST

Telangana HC Orders to Pay Retirement Benefits : వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు పెన్షన్​, జీపీఎఫ్​, కమ్యుటేషన్​, గ్రాట్యుటీ, సరెండర్​ సెలవులు, ఆర్జిత, గ్రూప్​ ఇన్సూరెన్స్​ వంటి ప్రయోజనాలను ఏప్రిల్​ 9వ తేదీలోగా ఇవ్వాలన్న ఆదేశాలను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయకపోవడంపై హైకోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. మొత్తం 737 మందికి చెల్లించామని సర్కారు చెబుతున్నా, పరిష్కారమైన పిటిషన్లను చూస్తే 221 మాత్రమే ఉన్నాయంది. టోకెన్లు జారీ అయినప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం చెల్లింపులు అవ్వలేదంది. ఈ నేపథ్యంలో వారికి చివరి అవకాశం ఇస్తున్నామని, ఈలోగా పాక్షిక చెల్లింపులు కాకుండా పూర్తిస్థాయిలో చెల్లించాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.

ఒక్కటి పెండింగ్‌ ఉన్నా - విచారణకు హాజరవ్వాల్సిందే : ఒక్కటి పెండింగ్​ ఉన్నా గత ఉత్తర్వుల ప్రకారం వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాల్సిందేనని ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సందీప్​ సుల్తానియాకు స్పష్టం చేసింది. మరోసారి గడువు ఇస్తున్నామని అలుసుగా తీసుకోవద్దని, కోర్టులతో ఇలాంటి ఆటలొద్దని హెచ్చరించింది. అంతేకాదు రెగ్యులర్​ ఉద్యోగులకు ఒక నెల జీతం ఆగినా కూడా పట్టించుకోమని, పదవీ విరమణ చేసిన వారికి చెల్లించకపోతే అనుమతించే ఛాన్సే లేదని తేల్చి చెప్పింది. అదేమీ ప్రభుత్వ డబ్బు కాదని, వారి సొంత డబ్బని, పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లు వంటి అవసరాలకు దాచుకున్న నిధి వారికి కావాల్సిన సమయంలో అది ఉపయోగపడటం లేదంది.

జూన్​ 10వ తేదీకి వాయిదా : మరో అవకాశంగా విచారణను జూన్​ 10కి వాయిదా వేస్తూ, ఆరోజు ఒక్కో పిటిషనర్​కు సొమ్ము చెల్లించినట్లు పిటిషన్​వారీగా నివేదికలు సమర్పించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను చెల్లించాలంటూ గత సంవత్సరం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయకపోవడంపై దాఖలైన సుమారు 572కి పైగా కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లపై జస్టిస్​ నామవరపు రాజేశ్వరరావు ఏప్రిల్ 9వ తేదీన విచారణ చేపట్టారు. 3656 టోకెన్లు జారీ చేశామని, అందులో 1056కి చెల్లింపులు జరిగాయని, మరో 2600 టోకెన్లకు చెల్లించాల్సి ఉందని, ఇవన్నీ ఏప్రిల్​ 9లోగా చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చింది, కానీ వాటిని పూర్తిస్థాయిలో చెల్లించకపోవడంపై న్యాయమూర్తి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

దాదాపు 4000 టోకెన్లు క్లియర్​ : దీంతో ప్రభుత్వ న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులందరూ ఇక్కడ లేరని, కొంతమంది మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నారని తెలిపారు. 758లో 737 మందికి చెల్లించామని అన్నారు. దాదాపు 4000 టోకెన్లను క్లియర్​ చేశామన్నారు. ట్రెజరీ రికార్డుల నుంచి జాబితాను పరిశీలించాలన్నారు. న్యాయవాదులు వారి పిటిషనర్ల నుంచి వివరాలు తెలుసుకుని కోర్టుకు తెలియజేయమన్నారు. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ పూర్తి స్థాయిలో డబ్బు చెల్లించలేదన్నారు.

737 మంది అంటున్నా ఒక్కో వ్యక్తికి 2 నుంచి పది వరకు హెడ్​ల కింద టోకెన్లు జారీ అయ్యాయని, వీటిలో కొన్నింటికి చెల్లింపులు జరిపి, మరి కొన్నింటిని నిలిపి వేశారన్నారు. కొందరికి 2 శాతం డబ్బు మాత్రమే అందిందని పేర్కొన్నారు. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి చివరిగా మరో అవకాశం ఇస్తున్నామంటూ జూన్​ 10వ తేదీలోగా మొత్తం మిగిలిన బకాయిలు చెల్లించి అమలు నివేదికలు సమర్పించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రభుత్వ డబ్బు కాదని హైకోర్టు స్పష్టం : పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు దాచుకున్న కష్టార్జితమని, ఇదేమీ ప్రభుత్వ డబ్బు కాదని హైకోర్టు పేర్కొంది. ఇప్పటి వరకు పదవీ విరమణ డబ్బు అందుకోకుండానే సుమారు 80 మందికి పైగా మృతి చెందారు. చెల్లింపులు చేయాలని 6 నుంచి 9 నెలల వరకు ఇచ్చినా ప్రయోజనం లేకుండా పోతోందని గతంలో హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

