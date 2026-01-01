మరోసారి గ్రూప్-2 పోస్టులకు ఐచ్ఛికాల స్వీకరణ - నియామక ప్రక్రియకు ఏపీపీఎస్సీ చర్యలు
వారం రోజులు సమయం ఇచ్చి, వివరాల సేకరణ - క్రీడా కోటాకు సంబంధించి పెండింగ్లో మరో కేసు - గ్రూప్-1, డిప్యూటీ ఈఓ, ఎఫ్ఆర్ఓ రిజర్వేషన్ల కేసుల పరిష్కారానికి ఏపీపీఎస్సీ చర్యలు
Published : January 1, 2026 at 10:17 AM IST
Acceptance of Options for Group 2 Posts Once Again: గ్రూప్-2 నియామకాలకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్లను హైకోర్టు కొట్టేయడంతో నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు ఏపీపీఎస్సీ చర్యలు చేపట్టింది. మొదట్లో పోస్టుల ప్రాధాన్యాలకు సంబంధించి అభ్యర్థుల నుంచి గ్రూప్-2 పోస్టులకు మరోసారి ఐచ్ఛికాలను స్వీకరించాలని నిర్ణయించింది. నిన్న (బుధవారం) నిర్వహించిన కమిషన్ సమావేశంలో వివిధ నోటిఫికేషన్ల పై చర్చించారు.
గ్రూప్-2లో పోస్టుల ప్రాధాన్యం ఐచ్ఛికాల స్వీకరణకు వారం రోజులు గడువు ఇవ్వాలని, ఆ తర్వాత ఎంపిక జాబితాను విడుదల చేయాలని ఏపీపీఎస్సీ నిర్ణయించింది. గ్రూప్-2 పోస్టుల ప్రాధాన్యాలకు సంబంధించి ఏపీపీఎస్సీ ఇప్పటికే 3 సార్లు అభ్యర్థుల నుంచి ఐచ్ఛికాలు తీసుకుంది.
కోర్టు కేసుల కారణంగా నియామక ప్రక్రియ ఆలస్యం అయింది. ఈలోపు డీఎస్సీతో పాటు సుమారు 20 వరకు ఉద్యోగ నియామకాల ఫలితాలు విడుదల అయ్యాయి. గ్రూప్-2 మెరిట్లో జాబితాలో ఉన్న అభ్యర్థుల్లో కొంతమంది ఇతర ఉద్యోగాలకు వెళ్లిపోయారు. దీంతో మరోసారి ఐచ్ఛికాలు తీసుకోవాలని ఏపీపీఎస్సీ భావిస్తోంది. 2023 డిసెంబరు 905 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. 2025 ఫిబ్రవరిలో మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఫలితాలను ఏప్రిల్లో విడుదల చేశారు. 1:2 నిష్పత్తి విధానంలో సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన పూర్తి చేశారు.
మరో కేసు పెండింగ్లో: గ్రూప్-2లో క్రీడాకోటాకు 2 పోస్టులను రిజర్వు చేయాలని గతంలో హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే, ఆ పోస్టులను ఏ కేడర్లో రిజర్వు చేయాలనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. ఇది డీఎస్సీ కేసుతో ముడిపడి ఉన్నందున గ్రూప్-2 కేసును ప్రత్యేకంగా చేపట్టాలని కోరుతూ ఏపీపీఎస్సీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ కేసులో తీర్పు వెలువడాల్సి ఉంది.
గ్రూప్-1, ఇతర వాటిపైన: రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి గ్రూప్-1, డిప్యూటీ విద్యాధికారులు, అటవీశాఖ రేంజ్ అధికారుల పోస్టులకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్ల కేసులు హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. గ్రూప్-2పై హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినందున, ఈ కేసులను కూడా ఇదే తరహాలో వీటినీ పరిశీలించాల్సిందిగా హైకోర్టును కోరాలని ఏపీపీఎస్సీ యోచిస్తోంది. కోర్టు ఆదేశాలు అనుకూలంగా వస్తే గనక మొదట గ్రూప్-1 నియామకం చేపట్టాలని ఆలోచన కూడా చేస్తోంది. గ్రూప్-1లో క్రీడా కోటాలోని 2 పోస్టులకు 1:2 చొప్పున నలుగుర్ని ఇంటర్వ్యూలకు పిలుస్తారు. గ్రూప్-1 కేసు పరిష్కారం కాకపోతే, గ్రూప్-2 నియామక ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఏపీపీఎస్సీ నిర్ణయించింది.
టౌన్ప్లానింగ్పై అస్పష్టత: టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు విద్యార్హతలకు సంబంధించి అస్పష్టత నెలకొంది. మెరిట్ జాబితాలో 15 మందిని ఎంపిక చేయగా, వీరిలో మెజారిటీ అభ్యర్థుల విద్యార్హతలు నోటిఫికేషన్ ప్రకారం లేవని ఉన్నత విద్యామండలి నిర్థారించింది. దీనిపై ఇగ్నో నుంచి స్పష్టత తీసుకోవాలని ఏపీపీఎస్సీ భావిస్తోంది. డిగ్రీ లెక్చరర్ల పోస్టులకు రిజర్వేషన్లు, విద్య అర్హతలకు సంబంధించి స్పష్టత రావాలి. ఆ తర్వాతే ఈ పోస్టులకు నియామక ప్రక్రియను చేపట్టనున్నారు.
ఇటీవలే గ్రూప్-2పై దాఖలైన పిటిషన్లను హైకోర్ట్ ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. గ్రూప్-2 పోస్టుల భర్తీకి 2023 డిసెంబర్ 7న జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్లో మహిళలు, దివ్యాంగులు, క్రీడాకారులు, మాజీ సైనికులకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ పాయింట్లు (హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్) ఇవ్వడాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన వ్యాజ్యాలను న్యాయ స్థానం కొట్టేసింది. 2023 డిసెంబర్ 7న ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ పలువురు హైకోర్టులో వ్యాజ్యాలు వేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా రిజర్వేషన్ రోస్టర్ని నిర్ణయించి గూప్-2 పోస్టులకు తాజాగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేలా ఏపీపీఎస్సీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని కోరారు. ఇటీవల ఈ వ్యాజ్యాలపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు తీర్పు రిజర్వు చేసింది.
