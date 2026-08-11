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పిటిషన్లు కొట్టివేసిన హైకోర్టు - అమరావతి సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు పనులకు తొలగిన అడ్డంకులు

సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పనులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ - భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌ను సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన రైతులు - నిబంధనల ప్రకారమే ముందుకెళ్తున్నామని వాదనలు వినిపించిన ఏజీ దమ్మాలపాటి

Amaravati Seed Access Road
Amaravati Seed Access Road (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 7:47 PM IST

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Amaravati Seed Access Road : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో కీలకమైన 'సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు' పనులకు ఉన్న న్యాయపరమైన అడ్డంకులు ఎట్టకేలకు తొలగిపోయాయి. ఈ రోడ్డు నిర్మాణానికి అవసరమైన భూసేకరణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌ను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను ఏపీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దీంతో రాజధానిలో పెండింగ్‌లో ఉన్న రహదారుల నిర్మాణ పనులకు మార్గం సుగమం అయింది.

నిబంధనలు పాటించలేదన్న రైతులు : సీఆర్డీఏ పరిధిలో సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా భూమిని సేకరించేందుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అయితే ఈ భూసేకరణ విషయంలో అధికారులు చట్ట నిబంధనలను ఏమాత్రం అనుసరించలేదని ఆరోపిస్తూ పలువురు రైతులు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌ను, దానికి అనుగుణంగా ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్‌ను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని కోరారు. ఈ మేరకు హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి వద్ద పలు వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు.

ప్రభుత్వ వాదనలు ఇవే : రైతుల పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అడ్వొకేట్ జనరల్ (ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు భూసేకరణ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా సాగుతోందని కోర్టుకు వివరించారు. ఎక్కడా చట్ట ఉల్లంఘనలు జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. పక్కాగా చట్ట నిబంధనల ప్రకారమే భూసేకరణ చేపడుతున్నామని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రైతులు చేసిన ఆరోపణలను ఆయన తోసిపుచ్చారు.

విస్తృత ప్రయోజనాల దృష్ట్యా : రైతులు, ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు విన్న ఉన్నత న్యాయస్థానం ఇటీవల ఈ వ్యవహారంపై తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. తాజాగా రైతులు వేసిన పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ తుది ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు అనేది రాజధాని నిర్మాణంలో భాగమని, ఇది విస్తృత ప్రజానీకం ప్రయోజనాలతో ముడిపడి ఉందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఇలాంటి విస్తృత ప్రయోజనాల దృష్ట్యా జరుగుతున్న ప్రక్రియను తాము అడ్డుకోలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పుతో సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణానికి అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగిపోయినట్లయింది.

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