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ఫంక్షన్లకే కాదు సరదాగా వెళ్లిరావచ్చు - బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్​లో ఫాంహోస్​

సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగులు పని ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్​షన్​ కోసం వీకెండ్​ ట్రిప్స్​ - ఫాంహౌస్​ ద్వారా రొటీన్​ లైఫ్​ నుంచి చిల్​ మూడ్​లోకి - సౌకర్యాలకు తగ్గటుగా బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్​లో ఫాంహోస్​లు

Having fun with Family At Farm House
Having fun with Family At Farm House (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 1:44 PM IST

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Having fun with Family At Farm House : ఆఫీస్​, ఇల్లు. చాలా మంది 9-5 ఉద్యోగులకు ప్రతి రోజూ కనిపించే ప్రదేశాలు ఇవే. ఒక దశలో నిద్రలోనూ అవే గుర్తుకొస్తాయి. సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగులు పని ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్​షన్​ కోసం వారాంతాల్లో నగర శివారులోని గెస్ట్​ హౌసెస్స్​ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కుటుంబంతో కలిసి రెస్టారెంట్లు, షాపింగ్​లకు వెళ్లడం వారికి రొటీన్​ ఫార్ములా అయిపోయింది. ఉదయం వెళ్లి సాయంత్రం ఉత్సాహంగా తిరిగి రావొచ్చని చాలా మంది ఫాంహౌస్​లకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఫాంహౌస్ అంటే సంపన్నులకే పరిమితమైందనే అపోహ తొలగిపోయింది. మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా సెలవు రోజుల్లో వెళ్లి రావొచ్చు. నగరం చుట్టూ చిన్నా పెద్ద ఫాంహౌస్​లు ఎన్నో కొలువుదీరాయి.

వీకెండ్​లో కుటుంబం కోసం కాస్త సమయం : పిల్లలతో కలిసి ఈత కొలనులో జలకాలాటలు, చెట్ల నీడన ఊయలలు, అయిన వారితో కలిసి క్యాంప్​ఫైర్​, ఇండోర్​ గేమ్స్​, నచ్చిన వంటకాలు ఇలా ఎన్నో సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. నిర్వాహకులు ధరను బట్టి వనరులు, వసతులు సమకూర్చుతున్నారు. మొయినాబాద్​, శంకర్​పల్లి, చేవెళ్ల, శామీర్​పేట, ఘట్​కేసర్​, షాద్​నగర్​ కందుకూరు, మేడ్చల్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు ఫాంహోస్​లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నగరంలో ఉన్న వారు ఒక్క రోజుల్లో ఓఆర్​ఆర్​ మీదుగా ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లి రావచ్చు. చక్కని అనుభూతులను సంపాదించుకోవచ్చు.

రక్షణ మరింత ముఖ్యం : చాలా వాటిలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మికులను పనికి నియమించుకుంటున్నారు. కొన్నింటి నిర్వాహకులు పని వారి నుంచి ఎటువంటి గుర్తింపు కార్డులు తీసుకోవడం లేదు. పని ఉన్నా లేకున్నా వారికి వేతనాలు ఇవ్వాల్సి రావడంతో ఎలాంటి షరతులు లేకుండా తక్కువ జీతానికి వచ్చే వారిని నియమించుకుంటున్నారు. అందుకే వెళ్లేటప్పుడు ఫాంహౌస్​ ఎంత వరకు భద్రం అనే విషయాన్ని ఆలోచించాలి. వెళ్లి వచ్చిన వారుంటే వారితో రివ్యూ తీసుకోవాలి.

  • సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయా?, అవి పని చేస్తున్నాయా? అని నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకోవాలి.
  • ప్రైవసీ ఉందా, కుటుంబం సమేతంగా వెళ్లోచ్చా అని ఆరా తీయాలి.
  • పిల్లలతో వెళ్తే సమీపంలో అడవి జంతువులు ఉన్నాయా తెలుసుకోవాలి.
  • స్మిమింగ్​ ఫూల్​ సురక్షితంగా ఉందా అని చూడాలి.
  • చుట్టుపక్క ప్రమాదకరంగా బావులు ఉన్నాయా అని చూడాలి.

బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ : ఫాంహౌస్​ నిర్వాహకులు సౌకర్యాలను బట్టి ధరలు నిర్ణయిస్తున్నారు. రోజుకు రూ.10 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు ఫాంహౌస్​ అద్దె ఉండటంతో ఒకట్రెండు కుటుంబాలు లేదా స్నేహితులు బృందాలుగా ఏర్పడి వెళ్తున్నారు. వంట, సామగ్రి, నీటి వసతి అన్నీ నిర్వాహకులే చూసుకుంటున్నారు.

''ఫాంహోస్​లపై పోలీసులు నిఘా నిత్యం ఉంటుంది. కుటుంబాలతో వచ్చి సరదాగా ఉండొచ్చు. డీజేలు, ఆల్కహాల్​తో పార్టీలు చేసుకోవాలంటే ముందే అనుమతి తీసుకోవాలి. ఎక్కువ మంది పోగయ్యే సూచనలున్నా ముందే చెప్పాలి. ఇబ్బందులుంటే స్థానిక పోలీస్​ స్టేషన్​ని సంప్రదించొచ్చు'' - శిరీషా రాఘవేంద్ర, డీసీపీ, షాద్​నగర్​

రోజుకు రూ.10-రూ.15 వేలు : కొన్ని ఫాంహౌస్​లలో గంటల వ్యవధిలో నిర్వహించే వేడుకలను సరళమైన ధరలకే అద్దెకు ఇస్తున్నారు. ఒకరోజుకు కేవలం రూ.10-రూ.15 వేలు మాత్రమే అద్దె తీసుకుంటున్నారు. అలాగే ఇక్కడ క్యాటరింగ్​ నిర్వాహకులు సైతం తక్కువ ధరల్లోనే ఎక్కువ వంటకాలను రుచి చూపిస్తున్నారు. సామాన్యులు మొదలు సంపన్నుల వరకు వాటిలో వేడుకల నిర్వహణకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటిల్లో వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కల్చర్​ ట్రెండింగ్​గా మారింది.

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