మహా పుష్కరాల నాటికి 'హ్యావ్లాక్' వంతెన - రూ.94 కోట్లతో చారిత్రక సంపదకు నవ వైభవం
అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టు కింద పర్యాటక హంగులు - హ్యావ్లాక్ బ్రిడ్జిపై 56 స్పాన్లు - కాటేజీలు, గోల్ఫ్ కోర్స్, బోట్ హౌస్ల ఏర్పాటుకూ ప్రణాళికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 12:04 PM IST
Havelock Bridge Development Under The Akhanda Godavari Project : రాజమహేంద్రవరం సాంస్కృతిక వైభవానికి, వారసత్వ సంపదకు నిలువుటద్దం. అక్కడున్న హ్యావ్లాక్ బ్రిడ్జి పర్యాటకులకు ఒక ఎమోషన్. ఇక పుష్కర ఘాట్లు గోదావరి సవ్వడి మధ్య ఆస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని, నక్షత్రాల వెలుగులు - పండు వెన్నెల్లో ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదించడానికి మెట్లు. అలాంటి ప్రాంతం ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు ముస్తాబవుతోంది.
127 ఏళ్ల నాటి చారిత్రక నిర్మాణం : ఒకప్పుడు ఆసియాలోనే అతి పొడవైన రైలు వంతెనగా ఖ్యాతి గాంచిన 127 ఏళ్ల నాటి చారిత్రక నిర్మాణం హ్యావ్లాక్ బ్రిడ్జి. వందేళ్లపాటు ప్రయాణ అవసరాలు తీర్చిన ఈ పురాతన వంతెన అధునాతన వినోద, పర్యాటక కేంద్రంగా మారబోతోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా చేపట్టిన 'అఖండ గోదావరి టూరిజం ప్రాజెక్ట్' ద్వారా సుమారు 94 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఖర్చు చేసి కొత్త హంగులద్దుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది గోదావరి మహా పుష్కరాల నాటికి నూతన నిర్మాణాలు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు పనులు జరుగుతున్నాయి.
బ్రిడ్జిపై మొత్తం 56 స్పాన్లు : హ్యావ్లాక్ బ్రిడ్జిపై మొత్తం 56 స్పాన్లు ఉన్నాయి. ఈ వంతెనను కేవలం నడిచేందుకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా, 10 ప్రత్యేకమైన థీమ్ జోన్లుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. గోదావరి నదిని చూస్తూ నడిచేలా గ్లాస్ వాక్వే, వంతెన పై నుంచి నదిలోకి జాలువారే కృత్రిమ జలపాతాలు, AI సాంకేతికతతో టైమ్-ట్రావెల్ టన్నెల్స్, త్రీడీ హోలోగ్రామ్ జంతు ప్రదర్శనశాల, అద్భుతమైన జలచరాల అక్వేరియం సహా టన్నెల్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆంధ్ర సంస్కృతి, జానపద కళలు ఉట్టిపడేలా వంతెన స్పాన్లపై క్రాఫ్ట్ బజార్లు, గోదావరి రుచులను అందించే ఓపెన్ ఎయిర్ ఫుడ్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తారు. నక్షత్ర వీక్షణ కోసం ప్రత్యేక స్పేస్ జోన్, నదిపై ప్రశాంత వాతావరణంలో యోగా చేసుకునేందుకు అంతర్జాతీయ స్థాయి యోగా సెంటర్లు రాబోతున్నాయి.
వాటర్ స్పోర్ట్స్, థ్రిల్లింగ్ రైడ్స్తో కూడిన అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ : ఈ వంతెనకు సమీపంలో ఉన్న పుష్కర్ ఘాట్ను ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కేంద్రంగా సర్వాంగ సుందరంగా మారుస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ జరిగే గోదావరి హారతిని వీక్షించేందుకు, రోప్వే స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసి వంతెనను, ఘాట్ను ఒకే గొలుసుగా అనుసంధానిస్తున్నారు. సాహస ప్రియుల కోసం వాటర్ స్పోర్ట్స్, థ్రిల్లింగ్ రైడ్స్తో కూడిన అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, అందమైన గోల్ఫ్ కోర్స్, అంతర్జాతీయ స్థాయి కాటేజీలు, కేరళ తరహాలో బోట్ హౌస్లు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
"హ్యావ్లాక్ బ్రిడ్జి ప్రధానంగా పర్యాటక ఆకర్షణ కేంద్రంగా చేయాలన్నది లక్ష్యం. ఆ బ్రిడ్జి పైనా మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను చూపించే విధంగా ఒక జోన్ ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలకు అవసరమైన స్పోర్ట్కి సంబంధించిన జోన్ కూడా ఉంటుంది. ఇలా అనేక విధాలైన సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం." - కందుల దుర్గేశ్, పర్యాటకశాఖ మంత్రి
ఇప్పటికే రానున్న గోదావరి పుష్కరాల నాటికి భక్తులకు మరింత సౌకర్యవంతమైన, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కల్పించేలా ఆలయాల అభివృద్ధి పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తామని రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్రమోహన్ స్పష్టం చేశారు. పుష్కరాల సందర్భంగా కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే నేపథ్యంలో ఘాట్లు, ఆలయాలు, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు.
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