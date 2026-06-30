ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం పడినా రైతులకు మేలు జరిగే నిర్ణయాలు: అచ్చెన్నాయుడు
ఆక్వా,హేచరీ ఇతర అనుబంధ సంస్థల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందన్న మంత్రి - కాకినాడలో ఆలిండియా ష్రింప్ హేచరీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ హేచరీస్ అసోసియేషన్ల ఆధ్వర్యంలో సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 12:34 PM IST
Minister Atchannaidu Over Aqua Farmers: ఆక్వా రైతు బాగుంటేనే హేచరీలైనా ఇతర అనుబంధ సంస్థలైనా బాగుపడతాయని వారి సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని మంత్రి అచ్చెన్నాయడు అన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా కూటమి ప్రభుత్వంపై ఏడాదికి రూ. 1180 కోట్ల భారం పడినా రైతులకు మేలు జరిగే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
హేచ్ ఇండియా కాంపెండియం: కాకినాడలో ఆలిండియా ష్రింప్ హేచరీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ హేచరీస్ అసోసియేషన్ల ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహించారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆక్వారంగ వికాసం లక్ష్యంగా ప్రచురించిన హేచ్ ఇండియా కాంపెండియం పుస్తకాన్ని మంత్రి ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో ఆలిండియా ష్రింప్ హేచరీస్ అసోసియేషన్, ఆంద్రప్రదేశ్ హేచరీస్ అసోషియేషన్ల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ప్రాథమిక రంగంలో కొనసాగుతున్న హేచరీలకు వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలలాగే రాయితీలు ప్రోత్సాహకాలు కల్పించాలన్నారు. అక్వా రైతులకు రూపాయిన్నరకే అందిస్తున్న విద్యుత్ రాయితీని, హేచరీలకూ వర్తింపజేయాలని మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. అందుకు అచ్చెన్నాయుడు సానుకూలంగా స్పందించి ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తానన్నారు.
ప్రత్యేక రోడ్ మ్యాప్: ఆక్వా రంగం నిలదొక్కుకోవాలంటే హేచరీల నిర్వాహకులు, ఫీడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, ఎక్స్పోర్టర్స్, రైతులు ఈ నలుగురు బాగుండాలని రాజ్యసభ సభ్యుడు బీద మస్తాన్ రావు అన్నారు. ఒకరిపై ఒకరు ఈర్ష పడకుండా కలిసి పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సమస్యల తక్షణ పరిష్కారం కోసం ఆల్ ఇండియా అసోసియేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అసోసియేషన్ ప్రభుత్వ అధికారులతో కలిసి ప్రత్యేక రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో హేచరీ రంగానికి, ఆక్వా రైతులకు న్యాయం జరుగుతుందని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, వక్తలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
'2019లో గొడ్డలి పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ముడి సరకు ధర పెరగకపోయినా రూ.19.80 పైసలు పెంచారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దానిపై రూ. 4 తగ్గించాం. మళ్లీ ముడి సరకు ధర పెరిగితే రూ.4 పెంచాం. ఈ రోజు సోయాబీన్, ఫిష్ ఆయిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. కేజీకి రూ.35 పెంచకపోతే వాళ్లు ఇండస్ట్రీని నడపలేమన్నారు. దీనిపై ఓ కమిటీ వేశాం. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో రా మెటిరీయల్ ధర తగ్గితే మళ్లీ ధర తగ్గిస్తాం.' -అచ్చెన్నాయుడు, వ్యవసాయశాఖ మంత్రి
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