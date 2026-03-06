యూపీఎస్సీలో 520వ ర్యాంకు- 3వ ప్రయత్నంలో విజయం సాధించిన హర్షిత
యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫలితాల్లో 520వ ర్యాంకు సాధించిన విజయవాడకు చెందిన హర్షిత - తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతోనే విజయం సాధ్యమయ్యిందని వెల్లడి
Published : March 6, 2026 at 10:16 PM IST
Harshitha Secured AIR 520 in UPSC Civil Services Examination 2025: యూపీఎస్సీ సివిల్స్ పరీక్ష ఫైనల్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. నేడు మధ్యాహ్నం (శుక్రవారం) యూపీఎస్సీ అధికారులు వీటిని విడుదల చేశారు. 20 మందికిపైగా తెలుగువాళ్లు ఈ యూపీఎస్సీలో సత్తా చాటారు. ముందు ఓడిపోయినా ఎక్కడా నిరాశ చెందకుండా విజయం వైపు అడుగులు వేశారు. చివరకు వారు అనుకున్నది సాధించి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు ఈ యువ విజేత విజయవాడకు చెందిన హర్షిత.
520వ ర్యాంకర్ హర్షిత: పట్టుదలే పెట్టుబడిగా, లక్ష్యమే మార్గదర్శిగా సాగితే విజయం వరిస్తుందని నిరూపించారు విజయవాడకు చెందిన హర్షిత. తాజాగా విడుదలైన యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫలితాల్లో ఆమె 520వ ర్యాంకు సాధించి తన కల సాకారం చేసుకున్నారు. ఈ పరీక్షల్లో 2 సార్లు విఫలమైనప్పటికీ నిరాశ చెందకుండా, వెనకడుగు వేయకుండా మూడో ప్రయత్నంలో విజయం సాధించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.
తండ్రి స్ఫూర్తితో సేవాభావం: హర్షిత సివిల్స్ వైపు అడుగులు వేయడానికి గల కారణం ఆమె పాఠశాల రోజుల్లోనే పుట్టిందని చెప్తుంది. తను పదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు, పేద పిల్లల కోసం చేపట్టిన ఒక సామాజిక సేవా కార్యక్రమం ఆమె ఆలోచనా దృక్పథాన్ని మార్చేసిందని ఆమె అంటున్నారు. తాను ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత మొదట విద్యా రంగం అభివృద్ది దిశగా చర్యలు చేపడతానని చెప్తుంది. మహిళా సాధికారతే లక్ష్యంగా పని చేయ్యాలనని అకుంటున్నట్లు పేర్కొంది హర్షిత. తండ్రి పోలీసు అధికారిగా విధులు నిర్వర్తిండడమే తనలో సామాజిక సేవ పట్ల ఆకర్షితురాలిని చేశాయని చెప్తుంది హర్షిత.
'2022 నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. ఆ సంవత్సరం సహా 2023, 2024లోనూ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై కాలేదు. ఆ తర్వత ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 రాశాను ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి విఫలమయ్యాను. ఇప్పుడు ఈ విజయమ నా కంటే ఎక్కువ మా తల్లిందండ్రులు సంతోషంగా ఉన్నాను. అని నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.' - హర్షిత, యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ 520 ర్యాంకర్
ప్రశాంతత అవసరం: స్వతహాగా నోట్స్ తయారు చేసుకుని, అనుభవజ్ఞుల సలహాలు, సూచనలు తీసుకునేదని చెప్తున్నారీమే. రోజుకు 8 గంటల పాటు చదివు మీదే శ్రద్ధ పెట్టినట్లు తెలుపుతున్నారు. ఖాళీ సమయాల్లో ఓటమి గురించి ఆలోచించకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేదని, దానికోసం మొక్కులు పెంచడం, గార్డెనింగ్ వంటి వాటిపై శ్రద్ద పెట్టేదని చెబుతుంది హర్షిత.
