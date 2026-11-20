YUVA : బరువు తక్కువగా పుట్టిన పిల్లలకు 'అమ్మ' చేతి అమృతం - మహిళా పారిశ్రామికవేత్తగా హర్షవర్ధిని సక్సెస్
Nutritious Food For Low Weight Babies : తక్కువ బరువుతో పుట్టిన పిల్లల కోసం సంప్రదాయ పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తూ హైదరాబాద్కు చెందిన హర్షవర్ధిని 'బియాండ్ ఫ్లేవర్జ్'తో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తగా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 3:44 PM IST
గర్భ నిర్ధరణ నుంచి డెలివరీ అయ్యే వరకు కడుపులో ఉండే బిడ్డ ఆరోగ్యం కోసం తల్లి తీసుకునే శ్రద్ధ అంతా ఇంతా కాదు. పుట్టిన బిడ్డను చూడగానే అప్పటివరకు పడ్డ పురిటి నొప్పుల బాధను కూడా మర్చిపోతుంది ఆ మాతృమూర్తి. కానీ అంత చేసి చివరికి ఆ బిడ్డ ఆరోగ్యంగా లేకపోతే ఆ అమ్మ మనసు కుమిలిపోతుంది. హర్షవర్ధిని విషయంలో సరిగ్గా ఇదే జరిగింది. బరువు తక్కువగా పుట్టిన పిల్లల తల్లిగా తను పడిన బాధ మరే తల్లి పడకూడదని భావించింది. తాతమ్మల కాలం నాటి పౌష్టికాహారం ఫార్ములాతో బియాండ్ ఫ్లేవర్జ్ పేరుతో వ్యాపారం ప్రారంభించింది. అనతి కాలంలోనే విదేశాల నుంచి సైతం ఆర్డర్లు పొందే స్థాయికి ఎదిగింది.
హైదరాబాద్కు చెందిన హర్షవర్ధిని బీఏ జర్నలిజం పూర్తి చేసింది. తన తొలి ప్రసవంలో ఎఫ్జీఆర్ అనే సమస్య వల్ల బిడ్డ తక్కువ బరువుతో పుట్టడం వైద్యులు సైతం ఏం చేయలేమని చెప్పడంతో తట్టుకోలేక పోయింది. బిడ్డ బరువు పెంచాలని మార్కెట్లో నాణ్యమైన, పౌష్టికాహారం కోసం వెతికింది. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. చివరికి తాతమ్మ కాలం నాటి సంప్రదాయ ఉగ్గు గురించి తెలుసుకొని ఆ విధంగా ప్రయత్నించి అనుకున్నది సాధించింది.
రెండో ప్రవసంలోనూ అదే సమస్య. అప్పుడూ అదే ఉగ్గుతో బిడ్డను సంరక్షించుకుంది హర్షవర్ధిని. చాలామందికి ఈ ఉగ్గు గురించి తెలిసినా మార్కెట్లో ఎక్కడా ఈ పౌష్టికాహారం అందుబాటులో లేదని గుర్తించింది. దీంతో తనలాంటి తల్లులు కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులే ఎదుర్కొంటున్నారని గ్రహించింది. అప్పుడే తన పౌష్టికాహార ఫార్ములాతో రూ.5,000 పెట్టుబడితో బియాండ్ ఫుడ్జ్కు శ్రీకారం చుట్టింది.
ఉగ్గుతో మొదలై ఉత్పత్తుల వరకు
బీఏ జర్నలిజం చదివిన హర్షవర్ధిని ఆన్లైన్లో న్యూట్రిషన్ కోర్సు కూడా చేసింది. తన ఉత్పత్తులను సంప్రదాయ భారతీయ వంట పదార్థాలైన బియ్యం, కంది, శనగ, పెసర వంటి 5 రకాల పప్పులు, డ్రైఫ్రూట్స్లతో తయారుచేసింది. వాటిని శుభ్రం చేసి ఆరబెట్టి మోతాదుకు తగినట్లుగా ప్రత్యేక యంత్రాల ద్వారా పొడులుగా చేస్తున్నట్లు చెబుతుంది హర్షవర్ధిని. ఉగ్గుతో మొదలైన ప్రయాణం 18 రకాల ఉత్పత్తుల వరకు ఎదిగినట్లు వివరిస్తుంది.
మా పాప తక్కువ బరువుతో పుట్టింది. నేను ఇంట్లో తయారు చేసిన ఉగ్గు పెట్టడం వల్ల తన మొదటి పుట్టిన రోజు వరకు బరువు పెరిగింది. ఇదే సమస్య మా బాబు పుట్టినపుడు కూడా నేను ఎదుర్కొన్నాను. అపుడు ఆన్లైన్లో పిల్లలు బరువు పెరగడానికి ఉగ్గు దొరుకుతుందేమోనని వెతికేదాన్ని. అసలు ఏవి దొరికేవికావు. నాలాగా ఇలా చాలా మంది వెతుకుతున్నారని అర్ధమయ్యింది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా తాతమ్మలను అడిగి తయారు చేసిన పౌష్టికాహారాన్ని బియాండ్ ఫ్లేవర్జ్ పేరుతో ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాను - హర్షవర్ధిని, బియాండ్ ఫ్లేవర్జ్ వ్యవస్థాపకురాలు
నెలకు 10,000 ఆర్డర్లు సరఫరా
వ్యాపారంలో ఏమాత్రం అనుభవం లేకపోవడం వల్ల మొదట్లో ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంది హర్షవర్ధిని. ప్యాకింగ్, కొరియర్, మార్కెటింగ్ చేయడం ఏమాత్రం తెలిసేది కాదని చెబుతోంది. పిల్లల కోసం మొదలుపెట్టిన వ్యాపార జర్నీలో ఎన్నో అవమానాలు, అవహేళనలను ఎదుర్కొంది హర్షవర్ధిని. ఉగ్గు అమ్ముకొని బతుకుతావా? దాన్ని తయారు చేయడం కూడా గొప్పేనా? ఇద్దరు పిల్లల తల్లివి నీకు బిజినెస్ అవసరమా? వంటి సూటిపోటి మాటలు ఎదురైనా ధైర్యంగా ముందడుగు వేసింది. నెలకు ఒక్క ఆర్డర్ రాని పరిస్థితి నుంచి నేడు నెలకు 10,000 ఆర్డర్లకు సరఫరా చేసే స్థాయికి ఎదిగినట్లు చెబుతుంది.
తనతో పాటు కుటుంబంలో ఎవరికీ వ్యాపార అనుభవం లేకపోయినా ఒక్కొక్కటిగా నేర్చుకుంటూ ముందడుగు వేసింది హర్షవర్ధిని. మార్కెటింగ్ సమస్య ఎదుర్కొంటున్న తనకు గైడెన్స్ లభిస్తే బియాండ్ ఫ్లేవర్జ్ హోగ్రోన్ స్టార్టప్ను విస్తరిస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. వ్యాపార విస్తరణకు అహర్నిషలు శ్రమించిన హర్ష వర్ధిని ఇందుకు అనేక పరిశోధనలు చేసింది. వ్యాపార అనుభవం లేమితో మొదట్లో ఆటుపోట్లు చవిచూసింది. మొదట్లో కొరియర్ చేయడం తెలిసేది కాదని సాధారణ కవర్లతోనే ప్యాకింగ్ చేసేదాన్ని అని చెబుతుంది. కానీ క్రమంగా ప్యాకింగ్ విధానం మార్చుకుంటూ మోనో కార్టూన్ ప్యాకింగ్కి మారినట్లు వివరిస్తుంది. బియాండ్ ఫ్లేవర్జ్ వెబ్సైట్ల ద్వారా ఆర్డర్లు రావడంతో పాటు అమోజాన్లోనూ అందుబాటులో ఉంటాయని అంటోంది.
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