నిగనిగలాడే మామిడి పండ్లు కొంటున్నారా? - మీరు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలివే

వేసవి సీజన్​ నేపథ్యంలో మార్కెట్లలో పెరిగిన మామిడి పండ్ల విక్రయాలు - పండ్లను రసాయనాలతో మాగబెడుతున్న వ్యాపారులు - అలాంటివి తింటే ఆరోగ్యానికి చేటు తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

CALCIUM CARBIDE RIPEN MANGOES (Getty Images)
Published : April 25, 2026 at 10:21 PM IST

How to Find Artificially Ripened Mangoes : ఫలాలకే రాజుగా భావించే మామిడి పండ్లను చూడగానే ఎవరికైనా నోరూరుతుంది. మంచి రంగుతో నిగనిగలాడుతుండే వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు, తినేందుకు వినియోగదారులు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రంగు చూసి తొందరపడి కొన్నట్లయితే అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్లేనని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మామిడి కాయలను మాగబెట్టే క్రమంలో మంచి రంగు కోసం వ్యాపారులు కాల్షియం కార్బైడ్​ లాంటి నిషేధిత రసాయనాలు ఉపయోగిస్తున్నారని వాటికి దూరంగా ఉండాలి చెబుతున్నారు. పలువురు వ్యాపారులు తమ లాభాల కోసం ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మామిడి పండ్లు కొనుగోలు చేసినప్పుడు కల్తీ లేని వాటిని ఎలా గుర్తించాలి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

రసాయనాలతో మాగబెట్టినవి తింటే ఆరోగ్యం గుల్లే : సాధారణంగా సహజంగా పండిన మామిడి పండ్లు పసుపు, ఆకుపచ్చరంగులో ఉంటుంది. రసాయనాలతో కృత్రిమంగా మగ్గించినవి పసుపు పచ్చగా ఒకే తీరులో ఉంటాయి. ఇలాంటి పండ్లను తినడం వల్ల గొంతులో, కడుపులో మంట తదితర సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని ఆహార తనిఖీ విభాగం అధికారులు చెబుతున్నారు. మామిడి పండ్లను సహజసిద్ధంగా మగ్గించినట్లయితే రుచితోపాటు శరీరానికి కావాల్సినటువంటి ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు అందిస్తాయి. మామిడి వంటి పండ్ల పక్వం కోసం సాధారణంగా ఉపయోగించే కాల్షియం కార్బైడ్ అనే రసాయన పదార్థం ఎసిటిలీన్ వాయువును విడుదల చేస్తుందని ఇందులో ఆర్సెనిక్, ఫాస్పరస్ వంటి హానికరమైన సమ్మేళనాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ పదార్ధాలు శరీరంలోకి వెళ్లినట్లయితే మైకం, తరచుగా దాహం, చికాకు, బలహీనత వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తుందని వివరించారు. అంతేకాదు మింగడంలో ఇబ్బంది, వాంతులు, నోటి పూతలు లాంటివి కూడా ఎదురవుతాయి.

కల్తీలేని మామిడి పండ్లను గుర్తించడం ఇలా : కల్తీలేని మామిడి పండ్లను గుర్తించడం చాలా సులభమని చెబుతున్నారు. సహజ సిద్ధంగా పండిన మామిడి పండ్లు నీటిలో వేస్తే మునిగిపోతాయి. కాల్షియం కార్బైడ్‌తో మగ్గించినవి నీటిలో పైకి తేలుతాయి. సహజ సిద్ధంగా పండినవి మంచి వాసనను వెదజల్లుతాయి. రసాయనాలతో మగ్గించిన వాటిలో ఎలాంటి వాసన ఉండదని అధికారులు చెబుతున్నారు.

"మామిడితో అన్నిరకాల పండ్లను మాగబెట్టేందుకు కార్బైడ్‌ లాంటి నిషేధిత రసాయనాలు వినియోగించడమనేది చట్ట విరుద్ధం. కార్బైడ్‌ వాడటం వల్ల పండ్లు పసుపు రంగులో కనిపించినప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో పండవు. వ్యాపారులు సహజ పద్ధతిలో పండ్లను మాగబెట్టే విధానాన్ని అనుసరించాలి. గిడ్డంగులు, దుకాణాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. రూల్స్​ను ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తప్పవు"-జ్యోతిర్మయి, అసిస్టెంట్‌ ఫుడ్‌ కంట్రోలర్, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా

కల్తీపై హెచ్​ఫాస్ట్​ నిఘా : ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడే కల్తీ వ్యాపారుల పట్ల హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ విభాగం ఇప్పటికే ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. కల్తీ మామిడి పండ్లపైనా హెచ్‌-ఫాస్ట్ (హైదరాబాద్‌ ఫుడ్‌ అడల్టరేషన్‌ సర్వైలెన్స్‌ టీమ్‌) నిరంతరం నిఘా ఉంచుతోందని నగర సీపీ సజ్జనార్ కొద్ది రోజుల క్రితం తెలిపారు. నిబంధనలు అతిక్రమించే వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. ప్రజలు రూపాన్ని చూసి మోసపోకుండా, సహజత్వాన్ని గుర్తించి మామిడి పండ్లను కొనుగోలు చేయాలని ఆయన సూచించారు.

సహజంగా పండిన పండ్ల కంటే అసహజమైన రంగు, రసాయన వాసన, వింత రుచి కలిగిన మామిడి పండ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సజ్జనార్ సూచించారు. పండ్లపై అసాధారణ మచ్చలున్నా లేదా బేకింగ్ సోడా నీటిలో కడిగినప్పుడు రంగు మారినా అవి ఆరోగ్యానికి హానికరమని గ్రహించాలని ఆయన సూచించారు. కల్తీ మామిడి పండ్ల సమాచారం తెలిసినట్లయితే వెంటనే డయల్ 100కి గానీ, హెచ్-ఫాస్ట్ ఫోన్ నంబ‌ర్ 8712661212కు స‌మాచారం ఇవ్వాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

