కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోకు, నయవంచనకు నేటితో మూడేళ్లు : హరీశ్రావు
Harish Rao Slams Congress Party : మేనిఫెస్టో తమకు భగవద్గీత అని మూడేళ్ల క్రితం టీపీసీసీగా రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఎక్స్ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు.
Published : November 17, 2026 at 1:14 PM IST
కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోకు, ఆ పార్టీ నయవంచనకు నేటితో మూడేళ్లు అని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఎక్స్ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు. గొప్పగా చెప్పుకున్న అభయహస్తం హామీలను అమలు చేయని కాంగ్రెస్ పార్టీ మొండి హస్తంగా మారిందని ఆరోపించారు. మేనిఫెస్టో తమకు భగవద్గీత అని, దానిని తప్పకుండా అమలు చేస్తామని మూడేళ్ల క్రితం ఇదే రోజున ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సమక్షంలో టీపీసీసీగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. మూడేళ్లు గడిచినా ఆ హామీలకు దిక్కులేదన్న ఆయన, వాటి అమలు ఊసే లేదని ఆక్షేపించారు.
ప్రజల ఆశలను ఓట్లుగా మార్చుకొని
ఓట్లు వేసిన ప్రజలనే కాదు, ఒట్లు వేసి దేవుళ్లను, పవిత్ర గ్రంథాలను సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. గాంధీ భవన్ సాక్షిగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను ఎందుకు నిలబెట్టుకోలేదని ఘాటుగా ప్రశ్నించారు. మల్లికార్జున ఖర్గే, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మేనిఫెస్టో కమిటీ ఛైర్మన్, మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల ఆశలను ఓట్లుగా మార్చుకొని, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఆశలను ఆవిరి చేశారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ మాయ మాటలు, నయ వంచనను తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పటికే గుర్తించారని, ఇక మిగిలింది తగిన గుణపాఠం చెప్పడమేనని వ్యాఖ్యానించారు.
మేనిఫెస్టోకు మూడేళ్లు.. కాంగ్రెస్ నయవంచనకు మూడేళ్లు! గొప్పగా చెప్పుకున్న అభయహస్తం.. హామీలను అమలు చేయని మొండి హస్తంగా మారింది. మేనిఫెస్టో మాకు భగవద్గీత, ఖురాన్, బైబిల్తో సమానమని, దానిని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తామని మూడేళ్ల క్రితం ఇదే రోజు మల్లికార్జున ఖర్గే గారి సమక్షంలో @revanth_anumula హామీ ఇచ్చారు. మూడేళ్లు గడిచినా ఆ హామీలకు దిక్కులేదు. అమలు ఊసే లేదు. అభయ హస్తం.. శూన్య హస్తం అయ్యింది. ఓట్లు వేసిన ప్రజలనే కాదు.. ఒట్లు వేసి దేవుళ్లను, పవిత్ర గ్రంథాలను సైతం మోసం చేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ది. గాంధీ భవన్ సాక్షిగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను ఎందుకు నిలబెట్టుకోలేదు? @kharge గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు, మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్ @OffDSB గారు, @Bhatti_Mallu గారు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తొలి క్యాబినెట్లోనే ఆరు గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తామన్న హామీ నీటిమూటగానే మిగిలింది. ఇప్పటివరకు 38 క్యాబినెట్ సమావేశాలు జరిగినా.. ఆరు గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత ఎందుకు కల్పించలేదు? మేనిఫెస్టో పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి, హామీల అమలును గాలికొదిలేసారు. ఆరు గ్యారెంటీలు 420 హామీలతో అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించి, అధికారంలోకి వచ్చాక ఒక్కొక్క హామీకి తూట్లు పొడిచారు. గాంధీ పేరు చెప్పుకుని రాజకీయాలు చేసే కాంగ్రెస్.. గాంధీభవన్ సాక్షిగా ఇచ్చిన హామీలు కూడా అమలు చేయలేక పోవడం సిగ్గుచేటు. కాంగ్రెస్ మోసపూరిత వైఖరి చూస్తే గాంధీ ఆత్మ కూడా క్షోభిస్తుంది. ప్రజల ఆశలను ఓట్లుగా మార్చుకున్నారు. అధికారాన్ని అందుకున్నాక ఆ ఆశలను ఆవిరి చేశారు. హామీలు అమలు చేయకుండా మూడేళ్లుగా ప్రజలను మభ్యపెట్టడమే కాంగ్రెస్ సాధించిన ఘనత. కాంగ్రెస్ మాయమాటలను, నయవంచనను తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పటికే గుర్తించారు. ఇక మిగిలింది తగిన గుణపాఠం చెప్పడమే! #CongressFailedTelangana #CongressBetrayedTelangana— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) November 17, 2026
6 గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత ఏది?
ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 38 కేబినెట్ సమావేశాలు నిర్వహించినా, 6 గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత ఎందుకు కల్పించలేదని హరీశ్ రావు నిలదీశారు. మేనిఫెస్టో పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి, హామీల అమలును గాలికొదిలేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీలతో అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించి, అధికారంలోకి వచ్చాక ఒక్కొక్క హామీకి తూట్లు పొడిచారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసపూరిత వైఖరి చూస్తే గాంధీ ఆత్మ కూడా క్షోభిస్తుందని హరీశ్ రావు అన్నారు. హామీలను అమలు చేయకుండా మూడేళ్లుగా ప్రజలను మభ్యపెట్టడమే కాంగ్రెస్ సాధించిన ఘనత అని ఎద్దేవా చేశారు.
హామీలు నెరవేరిస్తే రేవంత్కు శాలువా కప్పి స్వాగతిస్తా
2024 మే 2న సిద్దిపేటకు వచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, 2024 ఆగస్టు 15 నాటికి తెలంగాణలో రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తానని కొమురవెల్లి మల్లన్న మీద ఒట్టు పెట్టినా ఫలితం లేకపోయిందని హరీశ్ రావు అన్నారు. ఇప్పటికి మూడు పంద్రాగస్టులు పోయాయని ఎద్దేవా చేశారు. ఆయన గెలిచిన కొడంగల్లోనూ పూర్తిగా రుణమాఫీ కాలేదన్నారు. దేవుళ్ల మీద ఇష్టారీతిన ఒట్లు వేసిన పాపంతోనే కరవు వచ్చిందని ఆరోపించారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో ఆయిల్పామ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభించిన రేవంత్ రెడ్డి, 45 రోజుల్లో యాసంగి రైతు భరోసా కింద 70 లక్షల మంది ఖాతాల్లో రూ.9 వేల కోట్లు జమ చేస్తామని మాట ఇచ్చారని, 230 రోజులైనా ఆ డబ్బు ఇంకా జమ కాలేదని దుయ్యబట్టారు.
తెలంగాణ ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లు లేకుండా చేసేందుకు కుట్ర జరుగుతోంది : హరీశ్రావు
రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటే బొకేతో స్వాగతం పలుకుతా : హరీశ్ రావు