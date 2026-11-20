సిద్దిపేటలో నాపై పోటీ చేయండి - సీఎం రేవంత్రెడ్డికి హరీశ్రావు సవాల్
Harish Rao challenge to CM Revanth Reddy : తనను తిట్టడానికే సిద్దిపేటలో రేవంత్ రెడ్డి సభ పెట్టాలా? అని మాజీమంత్రి హరీశ్రావు విమర్శించారు. విలేకరుల సమావేశంలో పలు అంశాలపై స్పందించారు.
Published : November 20, 2026 at 3:29 PM IST
తమను తిట్టడానికే సిద్దిపేటలో రేవంత్ సభ పెట్టాలా? అని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు విమర్శలు గుప్పించారు. సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే రేవంత్రెడ్డి అవినీతి గురించి మాట్లాడుతున్నారన్న ఆయన తనపై పోటీ చేయాలని సవాల్ విసిరారు. సిద్దిపేటలోనే తేల్చుకుందాం అంటూ గురువారం నిర్వహించిన సీఎం సభ గురించి ఘాటుగా విమర్శనాస్త్రాలు గుప్పించారు. ఈ మేరకు హైదరాాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
సొంత ఎమ్మెల్యేలే విమర్శిస్తున్నారు
నిన్న రేవంత్రెడ్డి ముఖంలో తీవ్ర నిరాశ, అసహనం కనిపించాయన్న హరీశ్రావు ఇది కాలం తెచ్చిన కరవు కాదని కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరవు ధ్వజమెత్తారు. వెయ్యి టీఎంసీల నీళ్లను కిందకు వదిలిపెట్టి తెలంగాణను కరవులోకి నెట్టారని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి పాలన సరిగా లేదని సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డే అంటున్నారని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా రేవంత్రెడ్డి ద్రోహం చేశారన్న ఆయన, ఉద్యమకారులపైకి తుపాకి పట్టుకుని బయల్దేరిన వ్యక్తి అని దుయ్యబట్టారు.
రేవంత్ రెడ్డికి ఆస్కార్ ఇవ్వొచ్చు
కృష్ణా జలాలను పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రా తీసుకెళ్తుంటే ఏం చేస్తున్నారని హరీశ్రావు ప్రశ్నించారు. ఏనాడైనా ఆంధ్రాకు కృష్ణా జలాలు పోవడానికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని ధ్వజమెత్తిన ఆయన అబద్ధాలు చెప్పడంలో రేవంత్రెడ్డికి ఆస్కార్ ఇవ్వొచ్చన్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తూ 40 రోజులు అసెంబ్లీని స్తంభింపజేశామన్న హరీశ్రావు దానికి సంబంధించిన జీవో వచ్చినప్పుడు తాము వైఎస్ కేబినెట్లో మంత్రులుగా లేమని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలనలోనే పోతిరెడ్డిపాడు ప్రాజెక్టు మొదలైందని గుర్తుచేశారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు గురుదక్షిణ కింద వెయ్యి టీఎంసీలు ఏపీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వదిలినట్లు ఆరోపించారు. సీఎం నిన్న సభలో చెప్పిన 299 టీఎంసీల ఒప్పందం అనేది తాత్కాలికమేనని అన్నారు.
ఆంధ్రాకు ధారాదత్తం చేసిన ద్రోహి రేవంత్రెడ్డి
తెలంగాణ సాగునీటి హక్కులను ఆంధ్రాకు ధారాదత్తం చేసిన ద్రోహి రేవంత్రెడ్డి అని హరీశ్రావు తీవ్రంగా కోపోద్రిక్తులయ్యారు. కేసీఆర్ పేరు, తన పేరు, కేటీఆర్ పేరు పదేపదే జపించారని, తమ పేర్లు సుమారు 140 సార్లు తలుచుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అన్నీ అబద్ధాలు తప్ప ప్రజలకు పనికొచ్చే ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదని తెలిపారు. తెలంగాణలో ప్రజలు బీఆర్ఎస్ను ఎప్పుడు అధికారంలోకి తెచ్చుకుందామా అని చూస్తున్నారని చెప్పిన ఆయన సిద్దిపేటలో తనపై రేవంత్ రెడ్డి పోటీ చేయాలన్నారు.
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