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సరదాగా బంతి పాస్​ చేశారు - రెండేళ్లుగా ఆ ఇద్దరు డాక్టర్లకు కష్టాలు

సరదాగా బంతిని తాకిన పాపానికి ఇద్దరు వైద్యులకు 2 ఏళ్ల పాటు చుక్కలు - శ్రీకాకుళం జిల్లా హరిపురం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్‌ వేదికగా జరిగిన ఉదంతం చర్చనీయాంశం

Haripuram Community Health Centre Doctors Free From Govt Punishment
Haripuram Community Health Centre Doctors Free From Govt Punishment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:59 PM IST

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Haripuram Community Health Centre Doctors Free From Govt Punishment : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అంటే సూదులు, మందులు, సెలైన్ బాటిళ్లే కాదు. అప్పుడప్పుడు స్మాష్‌లు, వాలీబాల్ సర్వీస్‌లు కూడా. శ్రీకాకుళం జిల్లా హరిపురం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్‌ వేదికగా జరిగిన ఉదంతం చర్చనీయాంశం అయింది. ప్రాణాలు కాపాడిన చేతులతోనే, కాస్త సరదాగా బంతిని తాకిన పాపానికి ఇద్దరు వైద్యులు అక్షరాలా రెండేళ్ల పాటు కాగితాలతో 'వాలీబాల్‌' ఆడాల్సి వచ్చింది.

2024 ఏప్రిల్ 10న ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ టి. షణ్ముఖరాజు ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4:32 గంటల వరకు రోగులకు వైద్య సేవలు అందించారు. డ్యూటీ అయిపోయాక బయోమెట్రిక్ మెషీన్‌లో ఎగ్జిట్ కూడా కొట్టేశారు. ఇంక ఇంటికి వెళ్దామనుకునేలోపు రెస్ట్ రూమ్ దగ్గర కొందరు బంతితో ఆడుకుంటూ కనిపించారు. రోగులకు సర్వీస్ చేసి అలిసిపోయిన డాక్టర్ చేతులు ఆ బంతిని చూడగానే ఆగలేకపోయాయి. సర్లే అని వెళ్తూ వెళ్తూ బంతికి ఓ 'పాస్' ఇచ్చారు.

అదే ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ పి. జ్ఞానేశ్వరి ఆ రోజే ఓ అరుదైన ఫీట్ చేశారు. తేనెటీగ కుట్టి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఓ రోగిని ఎంతో శ్రమించి బతికించారు. పాపం, ఆ రోగికి కృతజ్ఞత కాస్త ఎక్కువైపోయిందేమో! సాయంత్రం డాక్టర్ సరదాగా బంతిని తాకడాన్ని అతడి కళ్లు ఏమాత్రం సహించలేకపోయాయి. వెంటనే ఫోన్ తీసి, "అయ్యా ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లు ఆటలాడుకుంటున్నారు, వచ్చి రక్షించండి" అంటూ పై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసేశాడు. ప్రాణం కాపాడినందుకు డాక్టర్‌కి భలే బహుమానం ఇచ్చాడు.

ఆ ఇద్దరు డాక్టర్లకు 'సెన్సూర్' : ఈ 'ఘోరమైన నేరం'పై విచారణ జరిపిన సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టర్ 2026 ఫిబ్రవరిలో ఆ ఇద్దరు డాక్టర్లకు 'సెన్సూర్' అంటే మందలింపు శిక్ష ఖరారు చేశారు. అంటే ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలు కాపాడినందుకు కాదు, బంతిని ముట్టుకున్నందుకు అన్నమాట! అయితే మన డాక్టర్లు కూడా ఏమీ తక్కువ తినలేదు "అయ్యా మేము డ్యూటీకి ఎగనామం పెట్టి ఆటలు ఆడలేదు, డ్యూటీ అయ్యాకే సరదాగా బంతిని పక్కకు నెట్టాం" అని ప్రభుత్వానికి అప్పీల్ చేసుకున్నారు.

వారు విధులను నిర్లక్ష్యం చేయలేదు : ఎట్టకేలకు డాక్టర్ల మొర ఆలకించిన ప్రభుత్వం ఈ వాలీబాల్ వ్యవహారాన్ని సునిశితంగా పరిశీలించింది. "వారు విధులను ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయలేదు" అని తేల్చి చెప్పింది. ఈ మేరకు ఇవాళ జీవో ఆర్టీ నెం. 654, 655లను జారీ చేస్తూ ఆ 'వాలీబాల్' మందలింపును రద్దు చేసి, ఆ వైద్యులకు విముక్తి ప్రసాదించింది.

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