Published : January 28, 2026 at 3:03 PM IST
Harikrishna Trained Mahesh Babu for Varanasi Film : మనిషి ఫిట్గా ఉన్నాడో లేదో తెలియాలంటే వాళ్ల బలం, సామర్థ్యం, ఫ్లెక్సిబిలిటీ చూస్తే అర్థం అవుతుంది. జిమ్ చేస్తే మజిల్ పవర్ పెరుగుతుందేమో కానీ స్టామినా ఫ్లెక్లిబిలిటీ కోసం ప్రాచీన యుద్ధ విద్యల తర్వాతే ఏవైనా. మనిషి ఏకాగ్రతను పెంచడమే కాదు. శారీరకంగా మానసికంగా బలవంతులుగా చేయడం ఈ యుద్ధవిద్యల ప్రత్యేకత. పురాణాల యుద్ధవిద్యను ఈ తరానికి నేర్పుతున్నాడీ ట్రైనర్. అంతేనా వారణాసి సినిమాలో మహేశ్ బాబు చేసే యుద్ధ సన్నివేశాల కోసం అతనికి 3 నెలల పాటు ఆ యుద్ధకళ నేర్పాడు.
యోధుని శరీరమే ఒక ఆయుధం : భారతదేశపు అత్యంత ప్రాచీన యుద్ధకళలలో ఒకటి కలరిపయట్టు. శరీర శక్తి, మనోధైర్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. వేగం, సమతుల్యత, క్రమశిక్షణల సమ్మేళనమే ఈ అద్భుత కళ అసలు సౌందర్యం. యోధుని శరీరాన్నే ఒక ఆయుధంగా మార్చే శిక్షణే కలరిపయట్టు ప్రత్యేకత. తరాల సంప్రదాయం, ఆధునిక యువత ఉత్సాహంతో కలిసి సాగుతున్న ఈ కళకు ఈ మధ్య కొత్త ఊపిరి వచ్చింది. ఆ నైపుణ్యాన్ని, వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్న యువ ట్రైనర్ హరికృష్ణ.
చిన్నతనంలోనే తైక్వాండో వైపు అడుగులు : ఇక్కడ కలరిపయట్టు చేస్తున్న యువకుడు హరికృష్ణ. హైదరాబాద్ స్వస్థలం. తండ్రి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో విశ్రాంత ఉద్యోగి. తల్లి గృహిణి. ఇతను ఓ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు. విద్యాభ్యాసం అంతా నగరంలోనే సాగింది. బాల్యంలో హయత్నగర్, వనస్థలిపురంలో ఉన్న సమయంలోనే తైక్వాండో వైపు అడుగులు పడ్డాయి. అందులో ఆరితేరిన తర్వాత వెపన్స్ గురించి పూర్తిగా నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కలరిపయట్టు నేర్చుకున్నానని చెబుతున్నాడు.
పురాణాల ప్రకారం పరశురాముడు, కార్తవీర్యార్జునుడి సంహరించేందుకు తన పరుశువును విసిరితే సముద్రం వెనక్కి వెళ్లిందని ఆ నేలే కేరళగా మారిందని, అక్కడ తాను శివుడి వద్ద ఈ విద్యను అభ్యసించాడని ఓ నమ్మకం. అయితే అలాంటి ప్రాచీన యుద్ధకళ గతంలో కాస్త కళ తప్పింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలరిపయట్టు పేరు తక్కువగా వినిపించింది. ఈ మధ్య మళ్లీ వైభవం వస్తోంది. అయితే తాను ఈ కళను కేరళ గురువుల చేత బెంగుళూరులో నేర్చుకున్నట్లు వివరిస్తున్నాడు హరికృష్ణ. అందులో ఉండే దశలను ఇలా వివరిస్తున్నాడు.
జిమ్ కంటే కూడా కలరిపయట్టు చేయడం ద్వారా బలంగా ఉండవచ్చని చెబుతున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్పై ఉండే ఇష్టంతో నేర్చుకున్నట్లు వివరించాడు. తైక్వాండోలోనూ ఆయా స్థాయిల్లో పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు గెలుచుకున్నానని వివరిస్తున్నాడు. కలరిపయట్టు పోటీల్లోనూ కర్ణాటక తరుఫున జాతీయస్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొన్నానని తెలిపాడు ఈ ట్రైనర్.
ఫోన్ కాల్ను నమ్మలేక పోయాను : షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సినిమా వారణాసిలో మహేశ్బాబుకి యుద్ధ సన్నివేశాల కోసం శిక్షణ ఇచ్చింది హరికృష్ణే. తన వద్దకు శిక్షణ కోసం వచ్చిన ఆదర్శ్ వల్ల ఈ అవకాశం వచ్చినట్లు చెబుతున్నాడు.
"చిన్నప్పుడు హయత్నగర్, వనస్థలిపురంలో తైక్వాండో నేర్చుకున్నాను. తర్వాత వెపన్స్ గురించి పూర్తిగా నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కలరిపయట్టు నేర్చుకున్నాను. నా వద్దకు శిక్షణ కోసం వచ్చిన ఆదర్శ్ వల్ల ఈ అవకాశం వచ్చింది. ముందు మహేశ్ బాబు పేరు చెప్పకుండా శిక్షణ ఇవ్వాలని ఫోన్ చేసారు. కొంత సమయం పాటు ఫోన్ కాల్ను నమ్మలేక పోయాను. మహేశ్ బాబుకి శిక్షణ ఇవ్వడం మర్చిపోలేను."- హరికృష్ణ, కలరిపయట్టు శిక్షకుడు
హైదరాబాద్లో 80 మందికి ప్రస్తుతం ఇతను కలరిపయట్టు శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. కేపీహెచ్బీతో పాటు పెబల్ సిటీలో మరో బ్రాంచ్ నిర్వహిస్తున్నాడు. చిన్నతనం నుంచే ఇలాంటి యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకోవడం ఆవశ్యకమని వివరిస్తున్నాడు. చిన్నపిల్లలు కూడా తమకు ఇలాంటి కళ నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటున్నామని వివరిస్తున్నారు.
చాలా లాభాలున్నాయి : కేవలం చిన్నపిల్లలకే కాదు. మహిళలకు, మధ్య వయస్కులకు ఈ యుద్ధ విద్య చాలా ఉపయోగకరం. మహిళల్లో ఆత్మరక్షణతో పాటు శారీరక సామర్థ్య పెరుగుదలకు ఇది ఉపయోగపడుతోంది. అలాగే ఉద్యోగాలతో రోజంతా గడిపేసే మధ్య వయస్కులకు ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేయడమే కాదు, శరీరాన్ని మరింత బలంగా మార్చేందుకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. తాము ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా లాభాలున్నాయని ఇలా వివరిస్తున్నారు. శరీరాన్నిబలంగా ఉంచుకోవడం కంటే మరో ఆయుధం లేదు. ప్రతీ ఒక్కరూ ఆత్మరక్షణ విద్యల్లో ఆరితేరితే దేశం బలంగా తయారవుతోందనేది చాలామంది యుద్ధవిద్య కళాకారులు నిత్యం చెప్పే మాట.
