కాళ్లు, చేతులు పని చేయక మంచంపైనే - 47 ఏళ్ల కుమారుడికి 70 ఏళ్ల తల్లి సేవలు
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్తో దెబ్బతిన్న నరాలు - మంచానికే పరిమితమైన హరిబాబు - జీవచ్ఛవంలా పడి ఉన్న కుమారుడిని చూసి తండ్రి మృతి - రూ.15,000 దివ్యాంగుల పింఛన్ ఇవ్వాలని తల్లి కమలమ్మ విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 5:20 PM IST
Haribabu Confined to Bed for 20 Years due to a Brain Stroke at Nellore District : మధ్యతరగతి కుటుంబం. తల్లిదండ్రులకు చేదోడుగా ఉండే కుమారుడు. అంతా సాఫీగా సాగుతున్న జీవితాలు. అనుకోని ప్రమాదం ఆ కుటుంబాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసింది. ఎదిగొచ్చిన కుమారుడు జీవచ్ఛవంలా మంచానికి పరిమితం కావడం ఆ తల్లిదండ్రులను కుంగదీసింది. బ్రెయిన్స్ట్రోక్తో కాళ్లు, చేతులు పనిచేయక మంచం పైనే నిత్యపోరాటం చేస్తున్నాడు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన హరిబాబు. 20 ఏళ్లుగా దుర్భర జీవితం అనుభవిస్తున్నాడు. దివ్యాంగులకు ఇచ్చే 15 వేల రూపాయల పింఛన్ కల్పించాలని హరిబాబు తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
47 ఏళ్ల వయస్సు. మంచానికే పరిమితమైన జీవితం. కాళ్లు, చేతులు కదపలేని పరిస్థితి. ఏడు పదుల వయస్సు తల్లితో సేవలు. తల్లిదండ్రులకు ఆసరాగా ఉండాల్సిన వయసులో తల్లితో సేవలు చేయించుకుంటూ మంచానికే పరిమితమయ్యాడు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన హరిబాబు. 20 ఏళ్లుగా బ్రెయిన్స్ట్రోక్తో బాధపడుతూ జీవచ్ఛవంలా నిత్య పోరాటం చేస్తున్నాడు.
తిరగని ఆసుపత్రి లేదని తల్లి ఆవేదన: నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు కాకాణి నగర్కు చెందిన కోడూరు సుబ్బారావు, కమలమ్మ దంపతులు కొయ్యపని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరికి ఒక్కగానొక్క సంతానం హరిబాబు. కుమారుడికి 27 ఏళ్లు రావడంతో పెళ్లి చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. వివాహ ముహూర్తం కూడా ఖరారు చేశారు. అప్పుడే పెను ప్రమాదం ఆ కుటుంబంలో విషాదం మిగిల్చింది. ఓ రోజు రాత్రి ఒక్కసారిగా కళ్లు తిరిగి పడిపోయాడు హరిబాబు. ఆసుపత్రికి తరలించగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్తో నరాలు దెబ్బతిన్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి తిరగని ఆసుపత్రి లేదని కమలమ్మ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మా అబ్బాయి 20 సంవత్సరాలుగా మంచానికే పరిమితం అయ్యాడు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా బెయిన్ స్రోక్ట్ అన్నారు. వైద్యం కోసం పలు ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లాం. కుమారుడి పరిస్థితి చూసి తట్టుకోలేక వాళ్ల నాన్న చనిపోయారు. వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ఇంటిని సైతం అమ్మేశాం. ప్రస్తుతం అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాం. నన్ను చూసుకోవాల్సిన వయస్సులో వాడ్ని దగ్గరుండి చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. మా ఇద్దరికీ వచ్చే పింఛన్ డబ్బులతో ఒకరోజు తింటూ, మరొక రోజు తినక పస్తులు ఉంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాం. ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోలేక నానాఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. మాకు ఎవరూ లేరు. దివ్యాంగులకు ఇచ్చే రూ.15 వేల పింఛన్ ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం." -కమలమ్మ, హరిబాబు తల్లి
మనోవేదనకు గురై తండ్రి మృతి: కుమారుడు జీవచ్ఛవంలా పడి ఉండడం చూసిన తండ్రి మనోవేదనకు గురై మృతి చెందాడు. ఉన్న ఇంటిని సైతం వైద్య ఖర్చులకు అమ్మేయడంతో నిలువ నీడ లేకుండా పోయిందని తల్లి వాపోతున్నారు. అద్దె ఇంట్లో అరకొర జీవనం గడుపుతున్నామని చెప్పారు. తన కుమారుడికి వికలాంగులకు ఇచ్చే రూ.15 వేల పింఛన్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
