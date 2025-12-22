ETV Bharat / state

కేంద్రం నుంచి రూ.98 కోట్లు - తీరనున్న గిరిజనుల కష్టాలు

గిరిజనుల ఇబ్బందులకు పరిష్కారం - అనుసంధాన రహదారులు, కల్వర్టులు, బ్రిడ్జిల నిర్మాణం, కాఫీ, జీడిపప్పు, రబ్బరుయూనిట్లు మంజూరు - తొలి విడతగా రూ.98 కోట్లు విడుదల - ఇప్పటికే పలు చోట్ల పనులు ప్రారంభం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025

Tribal Villages Hardships Will Soon Come To An End: కొండాకోనలు, రాళ్లురప్పల మధ్య కాలినడకతో ఏళ్లుగా గిరిజనులు పడుతున్న ఇబ్బందులు తీర్చేలా కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకుసాగుతోంది. మారమూల గిరిజన ప్రాంతాలను రహదారులతో అనుసంధానించడానికి, వాగులు, వంకలు, కాల్వలపై హైలెవల్‌ బ్రిడ్జిలు, కల్వర్టుల నిర్మాణం, మౌలిక వసతుల పనులు చేపట్టనుంది.

తీరనున్న 20 గ్రామాల కష్టాలు: కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది రూ.154 కోట్లు కేటాయించింది. దీనికి సంబంధించి ఈ ఏడాది రూ.98 కోట్లను ఇటీవల గ్రాంట్‌గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది. వీటితో పలు చోట్ల ఇప్పటికే పనులు ప్రారంభించారు. రహదారుల అనుసంధానం, ఇతర పనుల ద్వారా దాదాపుగా 20 గ్రామాల గిరిజనులకు అనేక సంవత్సరాలుగా పడుతున్న అవస్థలన్నీ త్వరలో తీరనున్నాయి. మొత్తం 5 గ్రామాల పరిధిలో ఉన్న బీటి రహదారులు 1 నుంచి 3 కిలోమీటర్ల వరకు వేయనున్నారు. వీటికి రూ.3 కోట్ల వరకు వ్యయాన్ని చేయనున్నారు.

పాడేరులో పరిధిలో ఓ కాఫీ యూనిట్​: కాఫీని సాగు చేస్తున్న గిరిజన రైతులు దళారుల బారిన పడి నష్టపోకుండా ఉండేందుకు కాఫీ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ను ఏపీకి కేంద్రం మంజూరు చేసింది. ఈ యూనిట్ పాడేరు పరిధిలోని ఏర్పాటు కానుంది. అందుకుగాను రూ.10 కోట్లను కేటాయించగా రూ.5 కోట్లు తొలి విడతగా విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే టెండర్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు.

నెలకొల్పనున్న యూనిట్లకు సంబంధించిన వివరాలు

  • అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని మారేడుమిల్లి మండలంలో పూజారిపాకల గ్రామం వద్ద రూ.5 కోట్ల వ్యయంతో రబ్బర్‌ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు కానుంది. ఇప్పటికే రూ.2.50 కోట్లు విడుదలయ్యాయి. రబ్బర్‌బోర్డుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం చేసుకుంది. త్వరలో పనులు ప్రారంభంకానున్నాయి.
  • పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని సాలూరు, గుమ్మలక్ష్మీపురంలో రెండు జీడిపప్పు ప్రాసెసింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు కానున్నాయి. వీటికి రూ.50 లక్షలు విడుదలయ్యాయి. పనులు ప్రారంభించారు.
  • స్టడీ సర్కిల్, కాఫీ పల్పింగ్‌ యూనిట్లలో మౌలిక సదుపాయాలు, టార్పాలిన్, సిమెంట్‌ డ్రయింగ్‌ యార్డ్, బేబీ పల్పర్స్‌ సరఫరా, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు, యూత్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్‌ ప్రహరీలు, ఆసుపత్రుల్లో డార్మెటరీలు, కమ్యూనిటీ హాల్, వరద రక్షణ గోడలు, పర్యాటక కాటేజీల అభివృద్ధి, ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో అదనపు మౌలిక వసతులను కల్పించనున్నారు.
  • గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లో విద్యుత్తు సౌకర్యంతోపాటు, ఇన్వర్టర్‌లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రూ.39.54 కోట్లతో ఇన్వర్టర్ల ఏర్పాటుకు కేంద్రం అంగీకరించింది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిర్లక్ష్యం: కేంద్రం అమలు చేసే ఆర్టికల్‌ 275 పథకాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది. దీని కింద కేంద్రం కేటాయించిన నిధులను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించింది. కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేక గిరిజనులు ఇబ్బందిపడుతున్నప్పటికీ పట్టించుకోలేదు.

జగన్‌ అధికారంలో ఉన్న మొదటి మూడేళ్లూ కేంద్రం విడుదల చేసిన నిధులకు యూసీలు కూడా సకాలంలో ఇవ్వలేదు. దీంతో తదుపరి రెండేళ్లూ ఒక్క రూపాయి కూడా రాష్ట్రానికి మంజూరు కాలేదు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్రానికి యూసీలు సమర్పించి తిరిగి ఈ పథకాన్ని గాడినపెట్టింది.

ఐటీడీఏ

నిధుల

విడుదల

(రూ.కోట్లలో)

సీతంపేట10.20
పార్వతీపురం మన్యం29.10
పాడేరు16.05
అరకు9.40
రంపచోడవరం9.40
చింతూరు3.46
కే ఆర్ పురం9.55
శ్రీశైలం4.72
నెల్లూరు5.40

కొన్ని నెలల క్రితం విద్యుత్‌ వెలుగులు: కొండపై నివాసం ఉంటున్న ఆ గిరిజన గ్రామం ఎన్నో ఏళ్లుగా చీకట్లోనే మగ్గుతోంది. ఉదయం ఉపాధి కోసం బయటకు వెళ్లిన గ్రామస్థులు రాత్రి సమయానికి గూడెంకు చేరుకుంటారు. అయితే అలసిపోయి కంటినిండా కునుకు తీద్దామంటే జంతువులు, పాముల భయం వెంటాడుతుంది. గ్రామానికి విద్యుత్ వెలుగులు లేక అజ్ఞాతంలోనే వీరు జీవిస్తున్నారు.

సమస్యను ఎంతో మంది అధికారులకు విన్నవించినప్పటికీ పరిష్కారం కాలేదు. కొన్ని నెలల క్రితం ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటనతో గ్రామంలో తాజాగా విద్యుత్ వెలుగులు వచ్చాయి. అది కూడా కార్తిక పౌర్ణమి రోజున విద్యుత్ వెలుగులు రావడంతో గిరిజన గ్రామస్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఏళ్ల తరబడి చీకట్లో మగ్గిన గిరిజన గ్రామం - పవన్‌కల్యాణ్ చొరవతో విద్యుత్‌ వెలుగులు

విశాఖ నగరంలో అరణ్యం.. అందులోనూ ఓ రహస్య గ్రామం..!

