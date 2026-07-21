పని ప్రదేశాల్లో ఆగని వేధింపులు! - ఆఫీసుల్లో మహిళలకు భద్రత కరవేనా?
తాజాగా వేధింపులకు గురైన మహిళా ఐపీఎస్ ట్రైనీ - 2013లో లైంగిక వేధింపుల నిరోధక చట్టం - రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ 12 శాతమే కమిటీలు ఏర్పాటు
Published : July 21, 2026 at 2:12 PM IST
Harassment Of Women In Workplace : సుమలత ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగిని. ఆమె ఆఫీసులో ఎప్పుడూ చురుకుగా ఉండేది. కానీ కొన్ని రోజులుగా ఆమె దిగాలుగా ఉండటం తన స్నేహితురాలు జ్యోతి గమనించింది. సుమలతను ఆరా తీయగా మొదట ఏం చెప్పలేదు. కానీ తర్వాతి రోజు సుమలతనే జ్యోతితో చెప్పింది. ఆఫీస్ కొలీగ్ వేధిస్తున్నాడని, తట్టుకోలేకపోతున్నానని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. దాంతో జ్యోతి వెంటనే ఈ విషయాన్ని షీ-టీమ్కు తెలియజేయటంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. ఇలా ఆఫీసుల్లో కొంతమంది మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. వారిపై వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వెకిలి చేష్టలతో ఇబ్బంది పెడతారు.
తాజా ఘటన : తాజాగా జరిగిన మహిళా ఐపీఎస్ ట్రైనీ వేధింపుల ఘటనతో చర్చ మొదలైంది. పని ప్రదేశాల్లో ఎందరో మహిళలు వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అందులో కొన్ని మాత్రమే వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మరికొందరు ఎవరికీ చెప్పుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అయితే దేశంలో శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించే ఐపీఎస్లకు శిక్షణ ఇచ్చే సర్దార్ వల్లభ్భాయ్ పటేల్ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలోనూ వేధింపులు జరగటంతో పలువురు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కమిటీల ఊసేలేదు : 2013లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పని ప్రదేశంలో లైంగిక వేధింపుల నిరోధక చట్టం తీసుకొచ్చింది. దీని ప్రకారం ఒక సంస్థలో పది మంది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మహిళా ఉద్యోగులు ఉంటే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు తప్పనిసరిగా అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలి. ఒకవేళ మహిళలు తమ ఇబ్బందుల గురించి ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే సంబంధిత కమిటీ అంతర్గత విచారణ జరుపుతుంది. అనంతరం బాధ్యులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటుంది. అవసరమైతే వారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తుంది.
ఇప్పటికీ 12 శాతమే కమిటీలు : ఈ కమిటీలపై ఇటీవల తెలంగాణ కార్మిక శాఖ పరిశీలన చేసింది. దీంట్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాల్లో కేవలం 12 శాతమే కమిటీలు ఏర్పాటయ్యాయని తేలింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా షీ-బాక్స్ పేరుతో ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆన్లైన్ ద్వారా ఇలాంటి ఫిర్యాదులను స్వీకరించేందుకు పెట్టారు. కానీ సరైన ప్రచారం లేకపోవటంతో ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు.
రాష్ట్రంలో పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టినా : మహిళల భద్రత దృష్ట్యా రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగం పలు చర్యలు చేపట్టింది. షీ-టీమ్స్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఆకతాయిల ఆగడాలకు చెక్ పెడుతుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 86 షీ టీమ్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో 375 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. 2025 జూన్ నుంచి 2026 ఏప్రిల్ మధ్య 983 మంది ఆకతాయిలను నేరుగా పట్టుకున్నారు. 993 కేసులు నమోదు చేశారు. బాధిత మహిళల నుంచి మొత్తం 6,855 ఫిర్యాదులు అందాయి.
సాహస్ పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం : వేధింపులపై ఉద్యోగినుల్లో అవగాహన కల్పించడం కోసం సాహస్ పేరుతోనూ ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఈ ఏడాది మే నెలలో ఫోరం ఫర్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అనే ఆన్లైన్ ఫిర్యాదుల వేదికను ప్రారంభించింది. దీనిని ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్లోని ఐటీ సంస్థల్లో మహిళల కోసం ఏర్పాటు చేశారు. కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలోనే దీనికి వందల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా, పని ప్రదేశాల్లో మాత్రం వేధింపులు ఆగట్లేదు.
ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేయాలి : 'చాలా మంది మహిళలు వారు వేధింపులకు గురైనా తమ ఉద్యోగానికి నష్టం జరుగుతుందని, పరువు పోతుందని ఎవరికీ చెప్పుకోవడం లేదు. ఇదే నిందితులకు అలుసుగా మారుతోంది. దాంతో వారు మరింత రెచ్చిపోతున్నారు. అలా భయపడకుండా ధైర్యంగా ముందుకు రావాలి. వారి వివరాలు బయటపెట్టకుండా రహస్యంగా విచారించి, నిందితులపై చర్యలు తీసుకుంటాం' అని మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ లావణ్య నాయక్ పేర్కొన్నారు.
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