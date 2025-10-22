ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆకతాయిల ఆగడాలు - రద్దీగా ఉన్న బస్సుల్లో హద్దు మీరుతున్న వైనం

రెచ్చిపోతున్న అల్లరి మూకలు - పరువు కోసం ఫిర్యాదు చేయని తల్లిదండ్రులు

Harassment of Women in Buses Issues Raised in Vijayawada
Harassment of Women in Buses Issues Raised in Vijayawada (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Harassment of Women in Buses Issues Raised in Vijayawada : విరివిగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, మహిళా భద్రతకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు. అయినా కొందరు పోకిరీల వెకిలి చేష్టలకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. రోడ్ల మీద ఒంటరిగా వెళ్తున్నప్పుడు, రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు మహిళలను ఈవ్‌టీజింగ్‌ చేయడమే కాదు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనూ ఆకతాయిల ఆగడాలు రోజురోజుకీ శ్రుతిమించుతున్నాయి. ఉచిత బస్సు ప్రయాణం నేపథ్యంలో రద్దీగా ఉన్న బస్సుల్లో అల్లరి మూకలు హద్దు మీరి ప్రవర్తిస్తున్నాయి. కళాశాల యువతులు, ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలతో అసభ్యకరంగా ప్రవరిస్తున్నారు.

తేరుకునేలోగా జారుకుంటారు - రోజూ పదుల సంఖ్యలో ఘటనలు : విజయవాడ నగరానికి చెందిన బీటెక్‌ రెండో ఏడాది విద్యార్థిని సిటీ బస్‌లో ఇంటికి వెళుతుండగా ఇద్దరు ఆకతాయిలు వారు దిగే స్టేజ్‌ వస్తుందనగా వెనక నుంచి చేతితో కొట్టి ఛాతి భాగంలో తాకుతూ బస్సు దిగి వెళ్లిపోయారు. దీంతో తల్లిదండ్రుల దగ్గర కన్నీటి పర్యంతమైన విద్యార్థిని వారం పాటు కాలేజీకి కూడా వెళ్లలేదు. ప్రస్తుతం ప్రత్యేక ఆటోలో కాలేజీకి వెళుతోంది. ఇది ఒక్క ఉదాహరణ మాత్రమే. ఇదే తరహా ఘటనలు రోజూ పదుల సంఖ్యలో జరుగుతున్నాయి. ఇందులో కొందరు అమాయకులైన అమ్మాయిలను ప్రేమ పేరుతోనూ మోసం చేస్తున్నారు.

కఠినంగా శిక్షిస్తే మిగిలిన వారికి గుణపాఠం : గతంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు సిటీ బస్సుకు రెండు వైపులా ఫుట్‌బోర్డులు పెట్టి ముందు వైపు మహిళలు, వెనుక వైపు పురుషులు కూర్చోవాలని, దిగాలని నియమం పెట్టారు. ప్రస్తుతం స్త్రీశక్తి పథకం వల్ల బస్సుల రద్దీ మరీ పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మహిళల భద్రతపై ఉన్నతాధికారులు, పోలీసులు దృష్టి సారించాలి. కొందరిని కఠినంగా శిక్షిస్తే మిగిలిన వారికి గుణపాఠం అవుతుందని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.

పని లేకున్నా ఎక్కుతున్నారు - పథకం ప్రకారమే చేస్తున్నారు : మహిళలు బస్సు దిగే సమయంలో ఫుట్‌బోర్డుపైన వారిని తాకేలా అడ్డంగా నిలబడడం, కొద్ది క్షణాల్లో స్టేజ్‌ వస్తుందనగా వెనుక కొట్టి దిగిపోవడం, కావాలని ఇరుకు బస్సుల్లో ఎక్కి శరీర భాగాలు తాకడం చేస్తున్నారు. కళాశాలలు, కార్యాలయాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఏ పని లేకున్నా బస్సు ఎక్కి పథకం ప్రకారం చేస్తున్నారు. బస్‌స్టేషన్‌ నుంచి విజయవాడ పరిధిలో కానూరు, గూడవల్లి, గన్నవరం, మొగల్రాజపురం, తాడిగడప, పోరంకి తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సుల్లో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఎక్కువ మంది ఇలాంటి విషయాలు తల్లిదండ్రులకు చెబితే బాధపడతారని, చదువు మాన్పిస్తారన్న భయంతో పైకి చెప్పడం లేదు. కొందరు తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకొని బాధపడుతున్నారు. పరువు, మర్యాదలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫిర్యాదులు చేయడం లేదు.

మద్యం మత్తులో యువకుల వీరంగం - విద్యార్థిపై దాడి - వీడియో వైరల్‌

కొత్తగా 1500 బస్సుల కొనుగోలుకు నిర్ణయం - సౌకర్యాలపై ఆర్టీసీ ఎండీ ఆరా

