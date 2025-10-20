ETV Bharat / state

వయసుకే పెద్దలు - లోపల వంకర బుద్ధులు : మగపిల్లలపై 'లైంగిక' దారుణాలు

మగపిల్లలతో ప్రబుద్దుల వికృత చేష్టలు - ఆందోళనకు గురిచేస్తున్న విద్యార్థులపై లైంగిక దాడులు - అశ్లీల వీడియోలు, సోషల మీడియా ప్రభావంతో పెడదారి పడుతున్న కొందరు పెద్దల బుద్ధి

Harassment Incidents on Boys
Harassment Incidents on Boys (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Harassment Incidents on Boys : జూబ్లీహిల్స్‌ పరిధిలో ఒక మహిళ (28) పదో తరగతి విద్యార్థి (17)తో చనువుగా ఉంటూ, మెల్లిగా అతడికి దగ్గరైంది. తమ కుమారుడి ప్రవర్తనలో తేడాను గమనించిన తల్లి గట్టిగా నిలదీయడంతో అసలు గుట్టు బట్టబయలైంది.

  • నెలల తరబడి అతడి సంరక్షణలో ఉన్న బాలుడు (11) తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఇంటికి వచ్చాడు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన కుటుంబసభ్యులు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా, విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడే పని చేస్తున్న ఓ ఉపాధ్యాయుడు తమ బిడ్డపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్టు గుర్తించి న్యాయం కోసం పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తాజాగా సైదాబాద్‌లోని బాలుర సంరక్షణ గృహంలో పర్యవేక్షకుడు రెహమాన్ ఇప్పటి వరకు 11 మంది పిల్లలపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్టు గుర్తించడం కలకలం రేపింది. దీంతో అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.
  • ఉప్పల్‌ పరిధిలో ఐదేళ్ల బాలుడిపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన ఘటన నగరంలో కలకలం రేకెత్తించింది. పిల్లల భయం, తల్లిదండ్రుల ఆందోళన కారణంగా ఇలాంటి ఎన్నో ఘోరాలు బయటకు రావట్లేదని పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు.

కేసులు, కన్నపేగు గుబులు : బడికెళ్లేటప్పుడు అపరిచితులతో జాగ్రత్త. ఎవరైనా తినుబండారాలు ఇస్తే అస్సలు తీసుకోవద్దు. ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తిస్తే వెంటనే దూరంగా జరగాలి. ఇదీ ఇప్పటివరకూ బాలికలకు తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులుచేసే సూచనలు. ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురైనా ఎదుర్కొంటారనే ధీమా కొంత మగపిల్లల పట్ల ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం నగరం నలువైపులా ఏదోచోట విద్యార్థులపై జరుగుతున్న లైంగికదాడులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. అశ్లీల వీడియోలు, సోషల్​ మీడియా ప్రభావంతో కొందరు పెద్దల బుద్ధి పెడదారి పడుతోంది.

3 కమిషనరేట్లలో 20కి పైగా కేసులు : బుద్ధులు చెప్పాల్సిన గురువులు, అండగా నిలవాల్సిన రక్త సంబంధీకులే మగపిల్లలపై అత్యాచారానికి పాల్పడుతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి రావడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. పసితనంలో ఎదురైన ఘటనలు ఆడపిల్లల మనసును ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో.. మగపిల్లలపైనా కూడా అదే విధంగా చూపుతాయని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్ పరిధిలోని హైదరాబాద్​, సైబరాబాద్​, రాచకొండ ఈ 3 కమిషనరేట్లలో గతేడాది 6 కేసులు నమోదైతే ఈ ఏడాది 9 నెలల్లోనే మగపిల్లలపై లైంగిక వేధింపులు, దాడుల సంఖ్య 20 పైగా దాటింది. అంటే ఈ ఫిర్యాదులు అందడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోందని తెలుస్తోంది.

నిందితులు తెలిసినవాళ్లే : తెలిసినవాళ్లే ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకొని ఆప్యాయత ముసుగులోకి దింపి ఇటువంటి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. విద్యాసంస్థలు, క్రీడా ప్రాంగణాలు, బాలకార్మికులు పనిచేసే చోట మగపిల్లలు లైంగిక దాడులకు గురవుతున్నట్టు పోలీసులు విచారణలో గుర్తిస్తున్నారు. లైంగికవేధింపులు, దాడుల బారిన పడకుండా బాలురకూ సరైన అవగాహన కల్పించాలని హైదరాబాద్​ నగర మహిళా భద్రత విభాగం డీసీపీ లావణ్య నాయక్‌ జాదవ్‌ అంటున్నారు. బయటకు చెబితే పరువు పోతుందనే ఆందోళనకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గురికావద్దని, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయటం ద్వారా నిందితులకు చట్టం, న్యాయం ప్రకారం శిక్షలు పడతాయన్నారు. బాధితుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని, ఇలాంటి వికృతి చేష్టలు చేసే నిందితులకు న్యాయస్థానాల్లో కఠిన శిక్షలు పడేలా చేస్తామని తెలిపారు.

జువెనైల్‌ హోంలో దారుణం - ఆరుగురు బాలురపై పర్యవేక్షకుడి లైంగిక దాడి

లైంగిక వేధింపుల్లో చిన్నారులు - తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లోపంతోనూ సమస్య

