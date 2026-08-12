రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మిన్నంటిన 'హర్ ఘర్ తిరంగా' సంబరాలు - రెపరెపలాడిన త్రివర్ణ పతాకాలు
ప్రధాని పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్ఘర్ తిరంగా ర్యాలీలు - భారీ జాతీయ జెండాలతో విద్యార్థుల ప్రదర్శన - భారత్ మాతాకీ జై అంటూ విద్యార్థుల నినాదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 10:16 PM IST
Har Ghar Tiranga Independence Day Rallies in AP : భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు 'హర్ ఘర్ తిరంగా' కార్యక్రమం ఘనంగా జరుగుతోంది. వాడవాడలా జాతీయ జెండాలు రెపరెపలాడుతున్నాయి. పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులు త్రివర్ణ పతాకాలను చేతబూనారు. 'భారత్ మాతాకీ జై' అనే నినాదాలతో పురవీధులన్నీ మార్మోగాయి. ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు, సామాన్యులు ఈ ర్యాలీల్లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
నెల్లూరులో మువ్వన్నెల జెండా కోలాహలం : నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద హర్ఘర్ తిరంగా ర్యాలీ కోలాహలంగా సాగింది. మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ఈ ర్యాలీని ప్రారంభించారు. విద్యార్థులు 275 అడుగుల భారీ జాతీయ జెండాతో ముందుకు కదిలారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి, దగ్గుమాటి వెంకటకృష్ణారెడ్డి, కాకర్ల సురేశ్ పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ ఆనం అరుణమ్మ, జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా సహా పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ప్రజల్లో దేశభక్తిని మేల్కొల్పేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో దోహదపడతాయని మంత్రి ఆనం పేర్కొన్నారు. జాతీయ సమైక్యతను ఇవి పెంపొందిస్తాయని ఆయన అన్నారు.
పల్నాడులో ఘనంగా ర్యాలీలు : పల్నాడు జిల్లాలో హర్ ఘర్ తిరంగా ర్యాలీలు కనులపండువగా జరిగాయి. నరసరావుపేటలో వాగ్దేవి కళాశాల విద్యార్థులు సుమారు 300 అడుగుల భారీ జాతీయ జెండాతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే చదలవాడ అరవింద బాబు, కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరోవైపు వినుకొండలో పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో భారీ సైకిల్ ర్యాలీ చేపట్టారు. విద్యార్థులు త్రివర్ణ పతాకాలు చేతబట్టి ఉత్సాహంగా పెడల్ తొక్కారు. 'భారత్ మాతాకీ జై' అంటూ నినదించారు. ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు విద్యార్థులతో కలిసి సైకిల్ తొక్కి వారిలో ఉత్సాహం నింపారు. ప్రధాని మోదీ పిలుపుమేరకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగురవేయాలని ఆయన కోరారు.
మదనపల్లిలో కిలోమీటర్ పొడవైన జెండా : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో హర్ఘర్ తిరంగా ర్యాలీ దేశభక్తిని చాటింది. ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ బాషా ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇక్కడ కిలోమీటర్ పొడవున్న జాతీయ జెండాతో ప్రదర్శన చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. విద్యార్థులు, డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలు భారీ సంఖ్యలో జాతీయ జెండాను పట్టుకుని పురవీధుల్లో ర్యాలీ నిర్వహించారు.
ఎన్టీఆర్, నంద్యాల జిల్లాల్లోనూ : ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. 80 మీటర్ల మువ్వన్నెల పతాకంతో గాంధీ సెంటర్ వరకు వారు భారీ ప్రదర్శన చేశారు. అటు నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలోనూ 'హర్ ఘర్ తిరంగా' ర్యాలీ ఉత్సాహంగా సాగింది. ఇక్కడ 100 మీటర్ల జాతీయ జెండాతో విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు కూడా ఈ ర్యాలీలో భాగస్వాములయ్యారు.
'హర్ ఘర్ తిరంగా'లో ఉత్సాహంగా పాల్గొనండి- దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ పిలుపు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'హర్ ఘర్ తిరంగా' కార్యక్రమాలు- జెండా చేతబూని దేశ సమగ్రతను చాటిన ప్రజలు