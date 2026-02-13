ఏపీలో మళ్లీ 'హ్యాపీ సండే' - ప్రతి నెలా రెండు, నాలుగో ఆదివారాల్లో కార్యక్రమం

ETV Bharat / state

మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసిన రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్​. సురేశ్​ కుమార్ - ఈ నెల 22వ తేదీన అన్ని నగరాలు, పట్టణాల్లో ప్రారంభం

Happy Sunday program Start Again in AP
Happy Sunday program Start Again in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 9:58 AM IST

Happy Sunday program Start Again in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హ్యాపీ సండే కార్యక్రమం మళ్లీ ప్రారంభం కానుంది. దీని ప్రకారం ప్రతి నెలా రెండు, నాలుగో ఆదివారాల్లో అన్ని నగరాలు, పట్టణాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు అనుగుణంగా దీనికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్​. సురేశ్​ కుమార్ విడుదల చేశారు.

ఏపీలో హ్యాపీ సండే కార్యక్రమం: గత 2014-19 లో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన హ్యాపీ సండే కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి అనూహ్యమైన స్పందన వచ్చింది. ఆ తర్వాత 2019 వ సంవత్సరంలో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దీన్ని రద్దు చేసింది. కానీ ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం హ్యాపీ సండే కార్యక్రమాన్ని మరలా పునరుద్దరించాలని నిర్ణయించింది.

ఫీజు నిల్​ - ఆనందం పుల్:

  • ప్రతి నెలా రెండు, నాలుగో ఆదివారాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్య సమయంలో పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు.
  • స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితుల రీత్యా కార్యక్రమాల సమయాలను అధికారులు మార్పులు చేసే అవకాశాలు లేకపోలేదు.
  • అందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా ఉచితం.
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ నెల 22వ తేదీన అన్ని నగరాలు, పట్టణాల్లో హ్యాపీ సండే కార్యక్రమాన్ని భారీ ఎత్తున నిర్వహించనున్నారు.

కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యాలు:

  • ప్రతి శారీరక వ్యాయామాలైన యోగ, ధ్యానం, నడక, సైక్లింగ్ ద్వారా ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ, అవగాహనను కల్పించి ప్రోత్సహించడం.
  • పిల్లలు, యువతలోని నైపుణ్యాలను వెలికితీసే ఉద్దేశంతో ఆటలు, కథలు, చిత్రలేఖనం వంటి పోటీలను నిర్వహించనున్నారు.
  • పారిశుద్ధ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణపై అందరిలోనూ అవగాహన కల్పించే విధంగా వీరితో మొక్కలను నాటించడం, వీధులను శుభ్రం చేయించడం మొదలైనవి.
  • ప్రజల్లో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించే విధంగా సంగీతం, నృత్యం వంటి కళా ప్రదర్శనలను నిర్వహించడం.
  • ప్రధానంగా వృద్ధులో ఆసక్తిని కల్పించేందుకు వారితో తేలికపాటి వ్యాయామాలను చేయించడం మొదలైనవి.

మరికొన్ని: గతంలో వీకెండ్ సమయాల్లో ప్రధానంగా విశ్రాంతి తీసుకునేవారు. లేదా మహా అయితే సినిమాలకు కుటుంబంతో లేదా మిత్రులతో వెళ్లేవారు. ఇంకొంతమంది గోదావరి ఒడ్డున కూర్చుని నది, ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేవారు. అయితే ఆ తర్వాత కాలంలో క్రమక్రమంగా కాలం పరిణామం చెందుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం అడుగడుగునా యువత, మధ్యవయస్కులు వారాంతం వస్తే వారి లక్ష్యం ఆహ్లాదాన్ని ఏ వైపు ఉందో అన్వేషించడమే. ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా వారి అలవాట్లను మార్చుకుంటున్నారు. ఆదివారం వస్తే కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు కొత్త అందాలకు అన్వేషిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు బడ్జెట్‌ చూసుకునే ప్రజలు ఇప్పుడంతా ఆహ్లాదం వైపే అడుగులు వేస్తుండటం గమనార్హం.

రాజమహేంద్రవరంలో అదీ ఆ గోదావరి నదీ ఒడ్డున కూర్చొంటే వచ్చే కిక్కే వేరప్ప. కోటిలింగాల ఘాట్‌ నుంచి సరస్వతీ ఘాట్‌ వరకు వీకెండ్​లో వేలాదిగా నగరవాసులు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి సేద తీరుతారు. ముఖ్యంగా ఘాట్‌ల వద్ద నిత్యం ఫొటో షూట్లు, రీల్స్‌ తీస్తున్న యువతే ప్రధానంగా ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తారు.

ఆరోగ్యంపై దృష్టి: రోజూ వారీ ప్రజల జీవితాలు గజిబిజిగా మారిన కారణంగా మిగతా రోజుల్లో వ్యాయామం కసరత్తులు చేయలేని వారు వారాంతాల్లో మాత్రం పూర్తి దృష్టిని దీనిపై కేంద్రీకరిస్తున్నారు. సాయంత్ర సమయాల్లో గోదావరి హారతి, సబ్రహ్మణ్య మైదానంలో ఉన్న ఓపెన్‌ థియేటర్‌లో సినిమాలు, ఆనం కళాకేంద్రంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఆస్వాదిస్తుండటం విశేషం.

