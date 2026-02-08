ETV Bharat / state

వాలంటైన్ వీక్ స్పెషల్​ : ప్రేమికులూ ఈ ఇంట్రస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

వాలంటైన్ వీక్​లో సరికొత్తగా సంబరాలు - వెరైటీగా ప్రపోజ్‌ చేయాలని యువత ప్రయత్నాలు - ఏడు ప్రేమికుల రోజులను మధుర క్షణాలుగా మార్చుకోవాలని ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు

Valentine week 2026
Valentine Day (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Valentine Week 2026 : ఫిబ్రవరి వస్తుందంటేనే ప్రేమికులందరూ వాలంటైన్స్‌ డే కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు. ఒకరిమీద మరొకరు తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుచుకుంటూ బోలెడన్ని గిఫ్ట్స్​ ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. గులాబీ పూలు, గ్రీటింగ్‌ కార్డుల్లాంటి కానుకల వ్యాపారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లల్లో జరుగుతుంది. గత ఏడాది ఒక్క అమెరికాలోనే ప్రేమికుల పండుగ రోజు దాదాపు రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా కొనుగోళ్లు జరిగాయట! అదే మన దేశంలో అయితే ఆ మొత్తం రూ.25 వేల కోట్లకు పైమాటే అని చెబుతున్నారు.

వాలంటైన్​ వీక్​లోని రోజుల ప్రత్యేకతలు :

  • ఫిబ్రవరి 7 (రోజ్ డే) : గులాబీలు ఇచ్చి ప్రేమను చెప్పడం.
  • ఫిబ్రవరి 8 (ప్రపోజ్ డే) : మీ భావాలను ప్రేమికుడికి, ప్రియురాలికి వ్యక్తపరచడం.
  • ఫిబ్రవరి 9 (చాక్లెట్ డే) : తీపి జ్ఞాపకాలను ఒకరికొకరు పంచుకోవడం.
  • ఫిబ్రవరి 10 (టెడ్డీ డే) : అందమైన టెడ్డీ బేర్‌లను గిఫ్ట్​గా ఇవ్వడం.
  • ఫిబ్రవరి 11 (ప్రామిస్ డే) : జీవితాంతం ఒకరికొకరు తోడుంటామని హామీ ఇచ్చుకోవడం.
  • ఫిబ్రవరి 12 (హగ్ డే) : ప్రేమతో ఇద్దరూ ఆలింగనం చేసుకోవడం.
  • ఫిబ్రవరి 13 (కిస్ డే) : ప్రేమ బంధానికి ముద్దుతో బలమైన ముద్ర వేయడం.
  • ఫిబ్రవరి 14 (వాలంటైన్స్ డే) : ప్రేమికుల రోజు.

గ్రీటింగ్ బిజినెస్​ రూ.20 కోట్లు!

  • ఒక్క వాలంటైన్స్‌ డే రోజే మొత్తం ప్రపంచంలో దాదాపు 20 కోట్ల దాకా గ్రీటింగ్‌ కార్డులు అమ్ముడవుతున్నాయి!
  • నువ్వంటే నాకిష్టం అని చెబుతూ చక్కని గిఫ్ట్​ను చేతిలో పెడుతుంటాం కదా. కొన్ని జీవులు కూడా అలా చేస్తుంటాయి. మగ పెంగ్విన్లు-ఆడ పెంగ్విన్ల కోసం సముద్ర తీరమంతా వెతికి మరీ నున్నటి రాళ్లను తీసుకొచ్చి ప్రేమతో బహుమతిగా ఇస్తుంటాయి!
  • ప్రేమికుల రోజు కానుకగా 20 శాతం మంది ఎక్కువగా ఆభరణాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారట.
  • ఎక్కువ మంది ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ అందించే పువ్వు రోస్. ఆ రోజున దాదాపు 25 కోట్ల గులాబీ పూలు ఇచ్చుకుంటారు!
  • ప్రేమికులు ఒకర్నొకరు ముద్దు పేర్లతో పిలుచుకున్నట్టే సముద్రంలోని డాల్ఫిన్లు ప్రత్యేకమైన శబ్దాలతో ఒకదాన్నొకటి పిలుచుకుంటాయట.
  • ఏటా ఫిబ్రవరి 14న హృదయాకారంలోని చాక్లెట్‌ బాక్సులు దాదాపు నాలుగు కోట్ల వరకూ కొంటున్నారు!
  • లైలా మజ్నూకు మజార్‌ పేరుతో రాజస్థాన్‌లోని బింజౌర్‌లో ఓ దర్గా ఉంది. అమర ప్రేమికులు లైలా మజ్నూల ప్రేమ చిహ్నంగా భావించే ఈ దర్గా- ఇండో-పాక్‌ సరిహద్దుల్లో ఉంటుంది. వాళ్ల ప్రేమను గుర్తు చేసుకుంటూ ఏటా ఇక్కడ ఘనంగా వేడుకలు జరుపుతుంటారు. పర్యటకులూ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి చూస్తుంటారు.

ప్రేమించిన వారిని చూస్తే 45కు పెరుగుతుంది : ప్రేమికుల్ని చూసి సరదాగా ‘లవ్‌బర్డ్స్‌ రా వాళ్లూ!’ అనడం విని ఉంటారు. అసలు లవ్‌బర్డ్స్‌ అనే పదం ఎలా వచ్చిందంటే ఆఫ్రికాలో ఉండే రంగురంగుల ఫిషర్‌ లవ్‌బర్డ్‌ చిలుకల్ని చూసేవట. ఇవి జీవితాంతం తమ జంట పక్షితోనే కలిసి ఉంటూ అన్యోన్యంగా జీవిస్తాయి. ఎప్పుడూ కలిసి తిరగడమే కాదు, ఒకదానికొకటి ప్రేమగా తినిపించుకోవడం కూడా సర్వసాధారణమే. సీఒటర్స్, సీహార్స్‌ లాంటి సముద్ర జీవులు పడుకునేప్పుడూ, ప్రయాణాల్లోనూ సైతం తమ జంటను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలవు! ప్రేమ నిజమైందో, కాదో తెలియాలంటే మీరు ఇష్టపడే వాళ్ల కళ్లలోకి చూడండి. ప్రేమించిన వ్యక్తిని చూసినప్పుడు కంటిపాప సైజు 45 శాతం వరకు అలా పెరుగుతుందట. ఇంకా ప్రేమికులు ఒకరి కళ్లలోకి ఒకరు చూసుకుంటున్నప్పుడు వారిద్దరి గుండెలూ ఒకే లయతో, శబ్ధంతో స్పందిస్తాయట.

ఆక్సిటోసిన్, డోపమైన్ హర్మోన్లు విడుదలై : ‘ఐ లవ్‌ యూ’ అంటూ ఎదుటి వ్యక్తి మీదున్న ప్రేమను తెలియజేయడంలో ముందుండేది అమ్మాయిలేనట. ఆహారం, నిద్రలాగే మనిషికి ప్రేమ కూడా అంతే. ప్రేమలో పడిన వ్యక్తిలో ఆనందానికి కారణమైన ఆక్సిటోసిన్, డోపమైన్‌ హార్మోన్లు విడుదలై ఒత్తిడిని చాలా మేరకు తగ్గిస్తాయి. లవ్‌ హార్మోన్‌గా పిలిచే ఆక్సిటోసిన్‌కు మతిమరుపుని తగ్గించే శక్తి ఉందనీ, నొప్పి నివారణిగానూ పని చేస్తుందని పలు రకాల పరిశోధనల్లో బయటపడింది. ఫిబ్రవరి 14న జపాన్‌లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకు చాక్లెట్లతో తమ ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తే, మార్చి 14న అబ్బాయిలు తమ అభిప్రాయాన్ని నిజాయతీగా పంచుకుంటారు. ఇష్టమైన వ్యక్తి దూరమైతే హార్ట్‌ బ్రేక్‌ అవుతుందన్న మాట కొందరి విషయంలో నిజమే కానీ ప్రాణంగా ప్రేమించే మనిషి దూరమైనప్పుడు విడుదలయ్యే కొన్ని రసాయనాలు గుండెను చాలా బలహీన పరుస్తాయని, ఆగిపోయేలా కూడా చేస్తాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

