వాట్సాప్‌లో 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్​' ఫైల్ వచ్చిందా? - కొత్త సంవత్సరంలో మోసపోకండి!

కొత్త మెసాలకు తెరలేపుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలంటూ లింక్​లు - క్లిక్ చేస్తే ఫోన్‌లో ఏపీకే ఫైల్‌ ఇన్‌స్టాల్‌ - ఫోన్‌ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొని బ్యాంకు ఖాతా లూటీ

APK FILES ON WHATSAPP
CYBERCRIMINALS SCAM (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 11:52 AM IST

New Year Wishes From Cyber Scam Links : సైబర్‌ మోసగాళ్లు సీజన్‌తో పాటే తమ దందాను మలుచుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం అందరూ కొత్త ఏడాది సంబురాలకు సిద్ధమవుతుండటంతో ఇదే అవకాశంగా శుభాకాంక్షలు, గిఫ్ట్​ల పేరిట లింకులు పంపుతూ అమాయకులను దోచుకుంటున్నారు. పరిచయస్థులు, స్నేహితులు, బంధువుల గ్రూప్‌ నుంచి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుండటంతో వాట్సప్‌ యూజర్లు తేలికగా వాటిపై క్లిక్‌ చేస్తున్నారు. ఆ వెంటనే ఫోన్‌లో ఏపీకే ఫైల్‌ డౌన్​లోడ్​ అవుతోంది. ఆ యాప్‌లోని మాల్‌వేర్‌ సాయంతో మోసగాళ్లు ఫోన్‌ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొని బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు. అందులోని కాంటాక్టు నంబర్లు కూడా తెలుసుకొని మరింత మందిని ఈ తరహాలోనే మోసగిస్తున్నారు. వాట్సప్‌, ఎస్‌ఎంఎస్‌ ద్వారా వచ్చే శుభాకాంక్షలు, గిఫ్ట్‌ ఆఫర్ల లింకులను క్లిక్‌ చేయొద్దని తెలంగాణ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో(టీజీసీఎస్‌బీ) డీజీ శిఖాగోయల్‌ సూచించారు.

అనుమానాస్పద ఏపీకే ఫైల్‌ ఇన్‌స్టాల్‌ అయితే :

  • మొదట డేటా ఆఫ్‌ చేసి, సదరు ఏపీకే యాప్‌ని అన్‌ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాలి.
  • వాట్సప్‌లో లింక్‌డ్‌ డివైస్‌లను చెక్‌ చేసి తెలియని వాటిని వెంటనే తీసివేయాలి.
  • బ్యాంకింగ్‌ యాప్‌లు, సోషల్​ మీడియా అకౌంట్లు, ఈ-మెయిల్‌ అకౌంట్‌ పాస్‌వర్డులు వెంటనే మార్చాలి.
  • ఒకవేళ మాల్‌వేర్‌ యాప్‌ అన్‌ఇన్‌స్టాల్‌ అవ్వకపోతే, ఫోన్‌ని సేఫ్‌ మోడ్‌లో రీస్టార్ట్‌ చేసి అన్‌ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాలి.
  • మోసపోయినట్లు గ్రహిస్తే సంబంధిత బ్యాంకు కాల్‌సెంటర్‌కు ఫోన్‌ చేసి ఖాతాను స్తంభింపజేయాలి. 1930కి ఫోన్‌ చేసి లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా కంప్లైంట్ చేయాలి.

సైబర్‌ నేరగాళ్లు ప్రతిరోజూ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తూ రెచ్చిపోతున్నారు. ఏదోరీతిన మోసం చేయడమే పనిగా పెట్టుకుని ప్రజల సొత్తును కాజేయడమే లక్ష్యంగా చెలరేగిపోతున్నారు. స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్న వారే వారి వలలో చిక్కుకుని రూ.లక్షలు పోగోట్టుకుంటున్నారు. నిన్నమొన్నటి వరకు యాప్‌లు, ఉద్యోగాలు, బ్యాంకుల పేరిట నేరాలకు పాల్పడిన సైబర్​ క్రిమినల్స్ ఇప్పుడు పండుగలు, పబ్బాలను వేదికగా చేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారని పోలీసులు జనాలను హెచ్చరిస్తున్నారు.

కొత్త సంవత్సరం ప్రవేశించనున్న నేపథ్యంలో సైబర్‌ నేరగాళ్లు తప్పుడు (మ్యూల్‌) ఖాతాలను మొదలు పెడుతున్నారు. దీని ఆధారంగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు పేరుతో గాలం వేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఫోన్‌లో కొత్త ఏడాది విషెస్‌ తెలుపుతూ సందేశాలు ఇస్తారు. పొరబాటున దాన్ని ఓపెన్‌ చేస్తే బ్యాంకు ఖాతా దగ్గరి నుంచి మొదలుకుని వ్యక్తిగత సమాచారం వరకు మొత్తం హాక్‌ చేసే కొత్త ట్రిక్కులతో సైబర్‌ నేరగాళ్లు ముందుకు రాబోతున్నట్లు పోలీసులు హెచ్చరిస్తుండటం గమనార్హం. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్‌ అంటూ వచ్చే ఫేక్‌ మెసేజ్‌లలో డాట్‌ ఏపీకే పదం కన్పిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఓపెన్‌ చేయొద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. కొత్త సంవత్సరాన్ని చేదు జ్ఞాపకాలతో ప్రారంభించకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇప్పటికే ప్రచార బోర్డులు అందుబాటులో ఉంచారు.

సంబంధం లేకున్నా :

  • తమకు సంబంధమే లేకుండా సైబర్‌ నేరాల్లో అమాయకులు భాగస్వాములవుతున్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల అకౌంట్ల నుంచి తమ ఖాతాల్లోకి డబ్బులు రావడం వల్ల అలాంటి వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నగదును అధికారులు వెంటనే హోల్డ్‌లో పెడుతున్నారు. ఫలితంగా తమ డబ్బును పొందేందుకు బ్యాంకులు, సైబర్‌క్రైమ్‌ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది.
  • న్యూగొల్లగూడేనికి చెందిన ఓ మహిళ అకౌంట్​లో 2022లో రూ.350 ఎవరో గుర్తు తెలియని ఖాతా నుంచి జమ అయ్యాయి. అది సైబర్‌ నేరగాడు చేసిన నిర్వాకం కావడం వల్ల ఆమె ఖాతాలో జమ అయిన డ్వాక్రా డబ్బులు రూ.1,50,000 బ్యాంకు అధికారులు నిలిపివేశారు. సైబర్‌ క్రైమ్‌ అధికారులను ఆశ్రయించడంతో వారం రోజుల తరువాత ఆమె సమస్య పరిష్కారమైంది.
  • కొత్త ఏడాదిలో సైబర్‌ నేరాల నియంత్రణే లక్ష్యంగా పలు కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేస్తున్నట్టు ఎస్పీ బి.రోహిత్‌ రాజు ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు.

CYBERCRIMINALS SCAM
APK FILES ON WHATSAPP
APK FILES IN SOCIAL MEDIA APP
తెలంగాణలో సైబర్​ నేరాలు
