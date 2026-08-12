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మందుల విక్రయాల్లో మెడికల్ దుకాణాల ఇష్టారాజ్యం - అర్హత లేని వారే ఎక్కువ!

ఇష్టారాజ్యంగా ఔషధ దుకాణాల నిర్వహణ - ఔషధాలను నిర్ణీత మోతాతులో వినియోగించాలి - మందుల దుకాణాల్లో ఇష్టారీతిన కొనసాగిస్తున్న అమ్మకాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

Haphazard Management of Pharmacies
Haphazard Management of Pharmacies (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 6:57 PM IST

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Haphazard Management of Pharmacies : ఆరోగ్యం బాగుపడాలంటే ఔషధాలను నిర్ణీత మోతాదులో తగిన సందర్భాల్లో వినియోగించాలి. శిక్షణ పొందిన వైద్యుల సిఫార్సుకు అనుగుణంగా ఇది ఉండాలి. కానీ కొన్ని మందుల దుకాణాల్లో అమ్మకాలు ఇష్టారీతిన సాగుతున్నాయి.

ఫార్మసిస్టులు లేకుండానే మందుల దుకాణాలు :

  • మందుల దుకాణంలో ఫార్మసిస్టు ఉండాలనేది నిబంధన. కానీ చాలావరకు ఇది అమలవడం లేదు. ఫార్మసీ పూర్తిచేసిన వారి సర్టిఫికేట్ ఉపయోగించి, ఇతర వ్యక్తులు దుకాణాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మందుల అమ్మకాలను హెచ్​-1 రిజిస్టర్లలో నమోదు చేయాలన్న విషయాన్నీ విస్మరిస్తున్నారు. గడువు దగ్గరపడిన మందులను ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షిస్తూ తొలగిస్తూ ఉండాలి.
  • ఆర్​ఎంపీలు చెప్పారనో, తెలిసిన వారు అడిగారనో ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా క్షేత్రస్థాయిలో మందుల విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు గర్భవిచ్ఛిత్తి మందులను గుట్టుగా విక్రయిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
  • డాక్టర్ల సిఫార్సుకు అనుగుణంగానే యాంటీబయాటిక్​ మందులు వాడాలి. కానీ కొందరు అత్యుత్సాహంతో నేరుగా వాటిని వాడుతున్నారు. దీంతో భవిష్యత్తులో అనారోగ్య సమస్యలొస్తాయి. అమ్మకాల సమయంలో కఠినంగా ఉండాల్సిన వ్యక్తులూ దాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు.

వ్యాపారంలో లాభాల కోసం ఇలా : 'మా వాళ్లకు రెండు రోజులుగా జ్వరం. ఒంటి నొప్పులు, ఏవైనా మందులివ్వండి' అంటూ మందుల దుకాణాలకు వెళ్తే అక్కడున్న వ్యక్తులు మందులను ఇచ్చేస్తున్నారు. అంతేకాదు వాటిని ఎలా వాడాలో చెప్పేస్తున్నారు. అలాగని వారేం శిక్షణ పొందినవారు కాదు. అనుభవంతోనే అలా చేసేస్తున్నారు. అది విషజ్వరమా, ఇంకేదైనా తీవ్రత ఉన్న అనారోగ్య సమస్యనా అని తెలుసుకోకుండా, ఎటువంటి పరీక్షలు లేకుండానే మందులు ఇచ్చేస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో వీరిచ్చే మందులతో ఫలితం ఉండదు. పైపెచ్చు పరిస్థితి ఇంకాస్త తీవ్రమయ్యే అవకాశమూ లేకపోలేదు. కానీ, కొన్ని దుకాణాల్లో ఇవేవీ పట్టించుకోవడం లేదు. నేరుగా వెళ్లి అడిగినా, తెల్ల కాగితంపై రాసుకొని వెళ్లినా మందులు ఇచ్చేస్తున్నారు. గిరాకీ వచ్చింది, లాభం మిగులుతుందన్న భావనతోనే ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారు.

  • మెడికల్​ హోల్​సేల్​, రిటైల్​ మందుల దుకాణాలు, ఏజెన్సీల్లో క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు చేపడుతూ అమ్మకాలను పర్యవేక్షించడం, ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం ఔషద నియంత్రణ శాఖ బాధ్యత. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో శాఖ పనితీరు విమర్శలకు కారణమవుతోంది. కేవలం ఇలా ఆరోపణలొచ్చినప్పుడు మినహా మిగతా సందర్భాల్లో తనిఖీలుండవనే విమర్శలున్నాయి. ఫిర్యాదు చేసేందుకు , సమాచారమిచ్చేందుకు ఫోన్​ చేసినా స్పందించరనే భావన నెలకొంది.
  • శాఖ కార్యాలయం పట్టణానికి దూరంగా ఉన్న కలెక్టరేట్​లో ఉండటమూ వీరికి కలిసొచ్చినట్లవుతోంది. జనం కూడా అంతదూరం రాలేకపోవడంతో వీరు కార్యాలయానికి వచ్చినా, రాకపోయినా ఫర్వాలేదన్న పరిస్థితి నెలకొంది.

అర్హత లేని వారే ఎక్కువ : మెడికల్​ దుకాణాలు ఔషధ నియంత్రణ శాఖ అనుమతి పొందిన తర్వాతే ఏర్పాటుచేసుకోవాలి. కానీ ఇటీవల మందుల దుకాణాల్లో అర్హత కలిగిన ఫార్మాసిస్టులు లేరు. ఎక్కువ చోట్ల పది, ఇంటర్​ చదివిన వారే పనిచేస్తున్నారు. అయితే బీ, డీ ఫార్మసీ చదివిన వారికి ఎక్కువ వేతనాలు ఇవ్వాల్సి వస్తుందని వారిని నియమించుకోవడం లేదు. తక్కువ జీతానికి పని చేసేవారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. చాలాచోట్ల వినియోగదారులు అడిగిన యాంటీ బయాటిక్స్​, ఇతర మందులు ఇస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • ఫార్మసీ ఫోన్​నంబరు, చిరునామా, డీసీఏ లేదా సీడీఎస్​సీవోల లాంటి ప్రభుత్వ నియంత్రిత సంస్థల లైసెన్స్​ ఉందా లేదా పరిశీలించాలి.
  • వైద్యుడి చీటీ ఉంటేనే అమ్మకాలు చేసే దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేయాలి.
  • డిస్కౌంట్లు ఎక్కువగా ఇస్తే అనుమానించాలి.
  • ఔషధాల కొనుగోళ్లపై ఫిర్యాదులు ఉంటే రాష్ట్ర డ్రగ్​ కంట్రోల్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్​ అధికారులకు పనిదినాల్లో ఉదయం 10.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల్లోపు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని తెలంగాణ డీసీఏ డైరెక్టర్​ జనరల్​ పేర్కొన్నారు.

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