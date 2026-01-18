ETV Bharat / state

"నందమూరి స్మృతులు" - ఎన్టీఆర్​పై అభిమానంతో ఏకంగా ఆల్బమ్‌ను తయారు చేసిన ఫ్యాన్

ఎన్టీఆర్‌ నటించిన సినిమాలు, వాటి విడుదల తేదీలు, హీరోయిన్లు, దర్శకుల వివరాలతో కూడిన ఆల్బమ్‌ - ఏడుపదుల వయసు దాటినా ఎక్కడైనా ఎన్టీఆర్‌ చిత్రం కనిపిస్తే కట్‌ చేసి భద్రపరుస్తున్న హనుమంతురావు

Affection For NTR: విశ్వ విఖ్యాత నట సార్వభౌముడు, దివంగత నందమూరి తారక రామారావు అంటే విశాఖపట్నం(జీవీఎంసీ) 85వ వార్డు పరిధి పెదమడక కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న బేత వీర హనుమంతురావుకు ఎంతో అభిమానం. యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు తోటి స్నేహితులు, స్థానికులతో కలిసి ఎన్టీఆర్‌ పేరిట అభిమాన సంఘాన్ని స్థాపించారు. వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు.

నాటి నుంచి దిన, వార, సినిమా పత్రికల్లో ప్రచురించిన ఎన్టీఆర్‌ చిత్రాలు, వివరాలతో కూడిన క్లిప్పింగులను కత్తిరించి పుస్తకంలో అతికించేవారు. అలా ఒక ఆల్బమ్‌ను తయారు చేశారు. గోసాల ఆసుపత్రిలో నాలుగో తరగతి ఉద్యోగిగా పనిచేసి 2013లో పదవీ విరమణ చేశారు. తనకు ఏడుపదుల వయసు దాటినా ఎక్కడైనా ఎన్టీఆర్‌ చిత్రం కనిపిస్తే చాలు కట్‌ చేసి భద్రపరుస్తారు. ఇప్పటికీ ఆ ఆల్బమ్‌ను చెక్కు చెదరనీయకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు.

ఆల్బమ్‌ ప్రత్యేకత ఇది: ఎన్టీఆర్‌ నటించిన సినిమాలు, వాటి విడుదల తేదీలు, హీరోయిన్లు, దర్శకుల వివరాలను ఆల్బమ్‌లో పెట్టారు. రాజకీయ ప్రవేశం, ముఖ్యమంత్రిగా అమలు చేసిన పథకాలు, అందుకున్న పురస్కారాలతో కూడిన చిత్రాలు ఉన్నాయి. గతంలో ఒకసారి ఎన్టీఆర్‌ తనయుడు నందమూరి హరికృష్ణ అగనంపూడిలో పర్యటించిన సందర్భంలో ఈ అల్బమ్‌ను చూసి ముచ్చటపడి తనకు ఇచ్చేయాలని కోరారు.

అందుకు హనుమంతురావు సున్నితంగా తిరస్కరించారు. మాడుగుల ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి, టీడీపీ నేత పప్పల చలపతిరావులు కూడా ఆల్బమ్‌ను ఇవ్వాలని కోరగా నిరాకరించారు. ఆల్బమ్‌లోని ఎన్టీఆర్‌కు సంబంధించిన చిత్రాలు, వివరాలతో ప్రత్యేకంగా పుస్తకాలను ముద్రించి అభిమానులకు, టీడీపీ నాయకులకు పంపిణీ చేయాలన్న కోరిక ఉందని, త్వరలోనే తన కోరికను తీర్చుకుంటానని హనుమంతురావు అన్నారు.

పాత్రల్ని హీరోల్ని చేసిన మహానటుడు ఎన్టీఆర్​: 'తోడుదొంగలు'లో ముసలి పాత్ర, రాజూపేదలో అందవిహీనుడి పాత్ర, కలిసిఉంటే కలదు సుఖంలో వికలాంగుడి పాత్ర ఇంకా 'గుండిగంటలు', 'చిరంజీవులు', 'ఆత్మబంధువు', 'బడిపంతులు' ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే ఆయన నటించిన 300లకు పైగా సినిమాల్లో-1977లో 'అడవిరాముడు' వచ్చేదాకా 75శాతం ప్రయోగాలే. వాటిల్లో రీమేకులు కూడా ఉన్నాయిగా అంటే ఉన్నాయి. అయితే అలాంటి పాత్రల్ని హీరోల్ని చేసి వేరే భాషలకు కూడా ఆదర్శమైన 'పిచ్చిపుల్లయ్య', 'తోడుదొంగలు', 'రాజూ పేద' మూడు అచ్చ తెలుగు సినిమాలు.

అందులో మొదటి రెండూ ఎన్టీఆర్‌ సొంత సినిమాలు. ఒక సినిమాలో అందం, ధీరత్వం ఏ మాత్రం లేనివాణ్ని హీరోని చేస్తే తను నిర్మించిన రెండో సినిమా 'తోడుదొంగలు'లో ముసలివాడూ పైగా దుర్మార్గుడైన వాణ్ని హీరోని చేశాడు. 'కన్యాశుల్కం'లో గిరీశం హీరోకాదు. హీరోలెవరూ ఆ పాత్ర చేయరు. చేయనన్నారు కూడా. ఎన్టీఆర్‌ చేశాడు కాబట్టి గిరీశం హీరో అయ్యాడు. ఎన్టీఆర్‌ హీరోపాత్రలు చేసే నటుడు మాత్రమే కాదు, పాత్రల్ని హీరోల్ని చేసే మహానటుడు. కథకి నాయకుడైతే ఎవడైనా కథానాయకుడే. అది నిరూపించిందీ ఆయనే. గిరీశంలాటి వాడిని కూడా హీరోని చేసింది ఆయనే.

దాన వీరశూరకర్ణ ఎన్టీఆర్‌కే సాధ్యం: ఎన్టీఆర్‌ నట జీవితం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు 'దానవీరశూరకర్ణ' గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి. అది ప్రపంచంలోనే అంతకుముందుగానీ, ఆ తరవాత గానీ ఎవ్వరూ చేయనీ, చేయలేని ఒక అద్భుతం. కృష్ణుడు, దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు ఇలాంటి పొంతనలేని మూడు పాత్రల్ని ఒక్కడే పోషించటంతో పాటు ఆ సినిమాకి దర్శకుడు, నిర్మాత కూడా తానే అవడం 25 రీళ్లున్న సినిమాలో ఒకటి రెండు సీన్లలో తప్ప ప్రతిసీన్‌లోనూ ఎన్టీఆర్‌ కనిపించడం, ఒక్క ఎన్టీఆరే కనిపించే సీన్లు తక్కువ ఉండటం, ఇద్దరు ఎన్టీఆర్‌లూ, ముగ్గురు ఎన్టీఆర్‌లూ ఉన్న సీన్లే ఎక్కువగా ఉండటం ఇలా ఈ సినిమాలో ఆయనకి మాత్రమే సాధ్యమైన విశేషాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రెండున్నర గంటల సినిమాని కూడా రక్తికట్టించలేకపోతున్నారు. కానీ నాలుగ్గంటల ఏడు నిమిషాల నిడివి ఉన్న "దానవీరశూరకర్ణ" ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చినా ఛానల్‌ మార్చకుండా చూస్తున్నారంటే అది కేవలం ఎన్టీఆర్‌లోని కళాకారుడి ప్రతిభకు తార్కాణంగా నిలిచింది.

