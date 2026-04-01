నేడు హైదరాబాద్‌లో హనుమాన్ శోభాయాత్ర - పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

వీర హనుమాన్‌ విజయయాత్ర ర్యాలీకి పూర్తైన ఏర్పాట్లు - గౌలిగూడ శ్రీరామ ఆలయం నుంచి విజయయాత్ర ప్రారంభం - తాడ్‌బండ్‌ హనుమాన్‌ ఆలయానికి చేరుకుని ముగింపు - పటిష్టమైన భద్రత, సీసీ కెమెరాలతో నిఘా

Hanuman Shobha Yatra in Hyderabad
Hanuman Shobha Yatra in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 8:48 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 8:58 PM IST

Traffic Restrictions in Hyderabad Due to Hanuman Shobha Yatra : హనుమాన్‌ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ప్రతి ఏటా కొనసాగే వీర హనుమాన్‌ విజయయాత్ర ర్యాలీకి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జంటనగరాల్లోని పలు ప్రాంతాల నుంచి ప్రారంభమయ్యే ర్యాలీలు గౌలిగూడ శ్రీరామ ఆలయానికి చేరుకుంటాయి. అక్కడ నుంచి విజయయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. పలు ప్రాంతాల మీదుగా సికింద్రాబాద్‌ తాడ్‌బండ్‌ హనుమాన్‌ ఆలయానికి చేరుకుని అక్కడ ముగియనుంది. ర్యాలీ కొనసాగే అన్ని మార్గాల్లో పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించారు. పటిష్టమైన భద్రతతో పాటు సీసీటీవీ కెమెరాలతో నిఘా ఉంచనున్నారు.

హనుమాన్​ విజయయాత్రకు ఏర్పాట్లు పూర్తి : శ్రీ వీర హనుమాన్‌ విజయయాత్రను హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఈ ఏడాది కూడా భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి పోలీసు, జలమండలి, విద్యుత్‌, జీహెచ్​ఎంసీ సహా వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాయి. ర్యాలీ ఉదయం పదకొండున్నరకు గౌలిగూడ సీతారామాలయం నుంచి సికింద్రాబాద్‌ తాడ్‌బండ్ వరకు కొనసాగనుంది. సరూర్‌నగర్‌ కర్మన్‌ఘాట్‌తో పాటు కోఠి, అబిడ్స్‌, బేగంబజార్‌, సీతారాంబాగ్‌, మంగళ్‌హాట్‌ తదితర ప్రాంతాల నుంచి హనుమాన్‌ ర్యాలీలు గౌలిగౌడకు చేరుకుంటాయి. అక్కడ నుంచి భారీ విజయయాత్ర కోఠి, నారాయణగూడ, గాంధీనగర్‌, చిక్కడపల్లి, బైబిల్‌ హౌస్‌, రాణిగంజ్‌, ప్యారడైజ్‌ తదితర ప్రాంతాల మీదుగా తాడ్‌బండ్‌ హనుమాన్‌ ఆలయం వరకు కొనసాగనుంది.

భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు : విజయయాత్రకు పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాన మార్గాల్లోని సీసీటీవీ కెమారాలను కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేశారు. యాత్ర కొనసాగే దారి పొడువునా వ్యర్ధాలు వేయకుండా ఉండేందుకు జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుని డ్రమ్ములు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. యాత్ర సాగే సమయంలో ఆయా మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలను మళ్లించనున్నారు. భారీ వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులు, సరకు రవాణా వాహనాలపై ప్రత్యేక ఆంక్షలు విధించనున్నారు. ఊరేగింపు సాగే మార్గాల్లో ఎటువంటి పార్కింగ్‌ను అనుమతించరు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనాల పై చర్యలు తీసుకుంటారు. యాత్ర కొనసాగే అన్ని మార్గాల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వాహకులు, ఇతర శాఖల అధికారులు రూట్‌ ఇన్‌స్పెక్షన్‌ నిర్వహించారు.

4 వందల పోలీసులతో బందోబస్తు : ఈ హనుమాన్ శోభాయాత్రలో దాదాపు 4 వందల మంది పోలీసులు పాల్గొంటారని ట్రాఫిక్ డీసీపీ అవినాష్ తెలిపారు. ఇప్పటికే అన్నిరకాల ముందస్తు ఏర్ఫాట్లు చేశామని వివరించారు. దాదాపు 11 కిలోమీటర్ల మేర ఈ శోభాయాత్ర జరగుతుందన్నారు. శోభాయత్ర జరిగే ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయని వాహనదారులు సహకరించాలని కోరారు.

"హనుమాన్​ విజయయాత్రకు హైదరాబాద్​, మల్కాజిగిరి పోలీసుల సమన్వయంతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. 3వేల సిబ్బందితో డీసీపీలు, టాస్క్​పోర్స్​, జీహెచ్​ఎంసీ అందరినీ భాగం సమన్వయం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపట్టాం. ఈసారి కూడా మూడు ప్రత్యేకమైన డ్రోన్లు ఉపయోగించడం జరగుతుంది. ప్రజలంతా సహకరించాలని కోరుతున్నాం"- సజ్జనార్​, హైదరాబాద్​ సీపీ

రూట్​ మ్యాప్​ను పోస్ట్​ చేసిన సిటీ పోలీస్ : నగరవాసులు తమ ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు సహకరించాలని కోరుతున్నట్లు హైదరాబాద్​ సిటీ పోలీస్​ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది. ఏదైనా సహాయం కోసం 9010203626 నంబర్ ద్వారా ట్రాఫిక్ హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించాలని సూచించింది. హనుమాన్ శోభాయాత్ర జరిగే పలు ప్రాంతాల రూట్​ మ్యాప్​ను విడుదల చేసింది. 39 ప్రధాన ప్రాంతాల మీదుగా శోభాయాత్ర జరుగుతుందని పోలీసులు తెలిపారు. ముందస్తుగా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. సీసీ కెమెరాల నిఘా ఉంటుందని ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు ఆస్కారం లేకుండా భద్రత కల్పిస్తున్నట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.

Last Updated : April 1, 2026 at 8:58 PM IST

HANUMAN SHOBHA YATRA IN HYDERABAD

