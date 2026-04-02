రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు - హైదరాబాద్లో కొనసాగుతోన్న శోభాయాత్ర
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భక్తి శ్రద్ధలతో హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు - ఉదయం నుంచే ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు - జైహనుమాన్ నినాదాలతో మార్మోగుతున్న ఆలయ పరిసరాలు
Published : April 2, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 2:58 PM IST
Hanuman Jayanthi Celebrations in Telangana : జై హనుమాన్, జై శ్రీరామ్ అనే నినాదాలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న హనుమాన్ ఆలయాలు మారుమోగాయి. హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఉదయం నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు బారులుతీరారు. స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తూ పునీతులయ్యారు.
ఘనంగా హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఉదయం నుంచే భక్తులు అంజన్న ఆలయాలకు బారులు తీరి పూజలు చేశారు. హైదరాబాద్లోని కర్మాన్ఘాట్ హనుమాన్ దేవస్థానంలో తెల్లవారుజాము నుంచే అభిషేకాలు, అలంకరణలు, అర్చనలు నిర్వహించారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకున్నారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
సికింద్రాబాద్లోని తాడ్బండ్ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణాలతో ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. జయంతి సందర్భంగా ఆలయ పరిసర ప్రాంతమంతా "జై శ్రీరామ్" నామస్మరణతో మార్మోగింది. మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి, మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
ఆలయాల వద్ద బారులు తీరిన భక్తులు : పల్లె, పట్టణం, నగరం అనే తేడా లేకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరిగాయి. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలం ముస్కాన్పేట ఆలయంలోనూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పరిసర గ్రామాల భక్తులు ఆంజనేయ స్వామిని దర్శనం చేసుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. నిర్మల్ జిల్లాలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాల్లో భక్తులు బారులు తీరారు. ఉదయం నుంచి స్వామివారిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. వేకువజామున సుప్రభాత సేవ అనంతరం స్వామి విగ్రహాలకు పంచామృతాలతో అభిషేకాలు చేపట్టి తమలపాకులతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. ఆలయ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ ఏర్పాటు చేశారు.
వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రాజరాజేశ్వర స్వామి అనుబంధ దేవాలయం భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలోని ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో శాంతి వేద మంత్రములతో మహాభిషేకం చేశారు. భీమేశ్వర స్వామిని హనుమాన్ దీక్షా స్వాములు దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
కొండగట్టులో ఘనంగా చిన్న జయంతి ఉత్సవాలు : ప్రసిద్ధ అంజన్న క్షేత్రం జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టులో హనుమాన్ చిన్న జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. మాలధారుల రామనామ స్మరణతో అంజన్న సన్నిధికి మాలధారులు తరలివచ్చారు. దీక్షాపరులు పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన అనంతరం కల్యాణకట్ట భవనంలో మాల విరమణ చేసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో హనుమాన్ జన్మోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పట్టణంలోని రామ్నగర్ హనుమాన్ ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. శౌర్యానికి, నిస్వార్థ సేవకు నిలువెత్తు రూపమైన హనుమంతుడిని దర్శించుకున్నారు.
ఘనంగా హనుమాన్ శోభాయాత్ర : హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లో ఘనంగా హనుమాన్ శోభాయాత్ర కొనసాగుతోంది. గౌలిగుడ రామమందిరం నుంచి తాడ్బండ్ వరకు శోభాయాత్ర సాగనుంది. హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ జెండా ఊపి శోభాయాత్రను ప్రారంభించారు. సల్తాన్బజార్, కాచిగూడ, వైఎంసీఏ చౌరస్తా, నారాయణగూడ, చిక్కడ్పల్లి, అశోక్నగర్, బన్సీలాల్పేట్, ప్యారడైజ్ మీదుగా తాడ్బండ్ చేరుకుంటోంది. శోభయాత్ర సందర్భంగా మల్కాజ్గిరి, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. హనుమాన్ శోభయాత్రకు 3 వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. పలు ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాల ద్వారా అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
