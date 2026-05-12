రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైభవంగా హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు - ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు
భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు - కాషాయ జెండాలు చేతబట్టి శోభయాత్రలో పాల్గొన్న యువకులు - జై శ్రీరామ్ - జై హనుమాన్ నినాదాలతో మార్మోగిన వీధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 6:52 PM IST
Hanuman Jayanti Celebrations in AP : హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హనుమంతుడిని పూజించడం ద్వారా భయాలు తొలగుతాయని, ధైర్యం, ఆరోగ్యం కలుగుతాయని చెప్పారు. ఆంజనేయుడు ప్రజల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. అసాధ్యమైన దానిని సుసాధ్యం చేసే కార్యదక్షత, ఆపదలో అండగా నిలిచే అభయం ఆ హనుమంతుడి సొంతమని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఆ పవనపుత్రుడి దీవెనలు తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
అభయాంజనేయస్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ సన్నిధిలో హనుమజ్జయంతి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో జరిగాయి. ఘాట్ రోడ్డులోని అభయ ఆంజనేయస్వామి, ప్రధాన ఆలయ ప్రాంగణంలోని క్షేత్రపాలక ఆంజనేయస్వామి, మెట్ల మార్గం, సీతానగరంలోని ఉపాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకాలు, తమలపాకులతో విశేష అర్చనలు జరిపారు. హనుమాన్ జంక్షన్లోని అభయాంజనేయస్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పూజల్లో పాల్గొన్నారు. వినుకొండలోని శ్రీ గుంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
301 అడుగుల అతి భారీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాం: కడప జిల్లా చక్రాయపేట శ్రీ గండి వీరాంజనేయ స్వామి క్షేత్రంలో మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. రూ.28 కోట్లతో ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దామన్న మంత్రి బుధవారం మఠాధిపతుల సమక్షంలో సంప్రోక్షణ, కలశాభిషేకం నిర్వహించి ఆలయాన్ని భక్తులకు అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పారు. రాజంపేటలో ఆంజనేయస్వామి గ్రామోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు.
కడప అల్మాస్పేటలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన 301 అడుగుల అతి భారీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్ని నిర్వాహకులు ఆవిష్కరించారు. రెండ్రోజుల క్రితం కూడలి పేరు మార్పుమై ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తిన నేపథ్యంలో పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. ప్రొద్దుటూరులో విశ్వహిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో రామేశ్వరం నుంచి టూ టౌన్ బైపాస్ రోడ్డు సమీపంలోని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు.
జై శ్రీరామ్ - జై హనుమాన్ నినాదాలతో మార్మోగిన వీధులు: శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేశారు. మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకంలో హనుమాన్ శోభ యాత్ర వైభవంగా సాగింది. జై శ్రీరామ్ - జై హనుమాన్ నినాదాలతో విధులు మార్మోగిపోయాయి. గిద్దలూరులో ఊరేగింపు కోలాటాలతో సందడిగా సాగింది. నెల్లూరులోని పలు ఆలయాల్లో హనుమజ్జయంతి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. అనంతపురం జిల్లా కసాపురంలో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు. తర్వాత హనుమంతుని ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతపురంలోని హనుమాన్ ఆలయాలు భక్తులతో పోటెత్తాయి. జనం విశేష పూజలు చేశారు. నంద్యాలలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
45 అడుగుల అభయాంజనేయస్వామి దేవాలయం: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వేల్పూరులోని 45 అడుగుల అభయాంజనేయస్వామి దేవాలయంలో ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ సతీసమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. తణుకులోని శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామిని పెద్ద ఎత్తున భక్తులు దర్శించుకున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా పాలంగి, ఉండ్రాజవరంలోని శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయాలు కిటకిటలాడింది. ఏలూరు జిల్లా గురవాయిగూడెంలోని మద్ది ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో స్వామిని దర్శించుకునేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. 108 ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. విశాఖ సీతమ్మధారలో ప్రత్యేక హోమం నిర్వహించారు.
