ETV Bharat / state

'హంటా వైరస్'​పై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు - అప్రమత్తంగా ఉంటే చాలంటున్న వైద్యులు

హంటా వైరస్​ కరోనాలా ప్రమాదకరం కాదని చెబుతున్న డాక్టర్లు - ఈ వైరస్​లో కొన్ని రకాలు మాత్రమే వ్యాపిస్తాయని వెల్లడి - ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్'​తో పూర్తి వివరాలు వెల్లడించిన డాక్టర్ శశికళ

హంటా వైరస్ వ్యాధి నివారణ
DOCTORS ABOUT HANTAVIRUS (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 10, 2026 at 3:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Hantavirus Prevention By Doctors : హంటా వైరస్​ ప్రస్తుతం ఈ పేరు ప్రజల్లో కరోనా తరహాలో ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోని ఓ క్రూయిజ్​ నౌకలో వెలుగుచూసిన ఈ వ్యాధి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. ఈ వైరస్​కు కూడా నిర్దిష్ట మందులు లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం. దీనికి సరైన నివారణ చర్యలను పాటించడమే నియంత్రణ మార్గమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరి ఈ వ్యాధి రావడానికి గల కారణాలు, వైరస్ బారిన పడిన వారిలో కనిపించే లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సి జాగ్రత్తల వంటి పూర్తి సమాచారాన్ని అందించేందుకు ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ మాజీ ప్రిన్సిపాల్ & మైక్రో బయాలజీ నిపుణులు డాక్టర్ శశికళతో 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్'​ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తెలుసుకుందాం.

హంటా వైరస్​ నిజంగానే అంత ప్రమాదకరమా?
దక్షిణ కొరియాలోని హంటా అనే నది పక్కన ఈ వైరస్​ను​ కనుగొన్నారు. అందుకే దీనికి 'హంటా వైరస్​' అని పేరు పెట్టారు. ఇది ప్రధానంగా ఎలుకలు, పందికొక్కులు, ఉడుతల వంటి జాతుల(రోడెంట్స్)లో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. వాటి మధ్య ఒక దాని నుంచి మరొక దానికి ఇది సోకదు. కానీ, వాటి మూత్రం, లాలాజలాన్ని మనుషులు నేరుగా తాకినప్పుడు ఈ వైరస్ వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. ఇందులోనూ రకాలున్నాయి. అన్ని రకాల వైరస్​లు ప్రమాదకరం కావు. కానీ, ఇప్పుడు నౌకలో వెలుగుచూసిన 'హంటా ఆండిస్' అనే వైరస్ మాత్రం ప్రమాదకమే. ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో ఈ వైరస్​కు సంబంధించిన కేసులు లేవు. తమిళనాడులోని వెలూర్​లో రోడెంట్ హ్యాండ్లర్స్​ అనే ఎలుకల దగ్గర పనిచేసే వారికి 2008లో వెలుగుచూసింది.

ఈ వైరస్​లో మొత్తం ఎన్ని రకాలున్నాయి? ఇందులో మానవులకు వ్యాపించే రకాలేవి?
ఇందులో ప్రధానంగా మూడు రకాల వైరస్​లు మానవులకు సంక్రమిస్తున్నాయి. అందులో రెండు వైరస్​ రకాలు ఉత్తర అమెరికాలో మరొకటి యూరోప్​లో గుర్తించారు. ఇక మిగిలిన రకాలన్నీ అంత ప్రమాదకరం కావు. ప్రమదకరమైన రకాల వైరస్​ కేసులు కూడా ప్రత్యేకించి కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమయ్యాయి. ఎలుకల జాతి వంటి చిన్న జంతువులను మనం తాకాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా, మాస్క్​, హ్యాండ్​ గ్లౌవ్స్ ధరిస్తే వైరస్​ బారినుంచి పడకుండా ఉండే అవకాశముంది.

ఈ వ్యాధి సోకిన వారి నుంచి మరొకరికి ఎంత దూరంలో ఉంటే సంక్రమించే అవకాశముంది?
ఇది కరోనా వైరస్​ అంత వేగంగా సంక్రమించే వ్యాధి కాదు. ఒకవేళ ఆయా జంతువుల మలం, మూత్రం నేరుగా తాకి మన ముక్కు, నోటికి వాటిని దగ్గరగా ఉంచినప్పుడు శ్వాస ద్వారా మనలోకి ప్రవేశించవచ్చు. ఇందులో 'నంబర్​ ఆఫ్ ఇన్​ఫెక్టివ్​ డోస్' అంటారు. అంటే మనం పీల్చుకునే గాలిలో వైరస్​లు ఉంటే, వాటి సంఖ్య ఎంత? వాటి ప్రభావం చూపించే సమయం వంటివి పరగణిస్తారు. ఈ వైరస్​కు కూడా కరోనా తరహాలాగే వాటి ఉపరితలం మీద ప్రొటీన్ స్పైక్స్​ అనేవి ఉంటాయి. ఇవి మన రక్త కణాల్లోని బీటా త్రీ ఇంటెగ్రిన్​ కణాలకు సరిపోలుతున్నాయి. ఇవి అంతకంతకూ పెరిగి రోగ నిరోధక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ కణాలు ఊపిరితిత్తులకు వ్యాపిస్తే పల్మనరీ ఎడెమా, మూత్ర పిండాలకు వ్యాపిస్తే రీనల్ సిండ్రోమ్, వైరల్​ హెమరేజిక్ ఫీవర్ (వీహెచ్​ఎఫ్) వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదముంది.

ఈ వైరస్​ సోకితే ప్రతీ ముగ్గురిలో ఒకరు చనిపోతారంటున్నారు. నిజమేనా?
ఈ వ్యాధి బారిన పడిన వారిలో 40 నుంచి 50 శాతం వరకు ప్రణాపాయం ఉంటుంది. దీనికి యాంటీ వైరల్ చికిత్స ఉండదు. లక్షణాలకు తగిన ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే అందిస్తారు. కానీ, ఎబోలా వైరస్​ వచ్చిన వారిలో 60 నుంచి 70 శాతం వరకు మరణ రేటు ఉంది. కరోనా, ఎబోలాతో పోలిస్తే దీని మరణ రేటు కాస్త తక్కువనే చెప్పవచ్చు.

ఒక వ్యక్తి నుంచి మరో వ్యక్తికి సోకుతుందా? లేదా ఎలుకల నుంచి మాత్రమే వ్యాపిస్తుందా?
ముందుగా ఎలుకల నుంచి మాత్రమే మనుషులకు సంక్రమిస్తుంది. కానీ, ఆ తర్వాత ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాపిస్తుంది. ఇది మన శరీరంలోకి ప్రవేశించిన వైరస్ సంఖ్య ఆధారంగా 1 నుంచి 8 వారాల్లో లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.

ఈ వైరస్ వ్యాపిస్తే కనిపించే లక్షణాలేంటి?
దీని బారిన పడిన వారిలో ముందుగా న్యుమోనియా వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. నిదానంగా పల్మరీ ఎడెమా వస్తుంది. లెఫ్టోస్పైరసీస్ అనే బ్యాక్టీరియా సోకినప్పుడు వచ్చే జ్వరం (ర్యాట్​ ఫీవర్) లాగే ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఎలుకలు, అడవి జంతువులకు దగ్గరగా ఉండేవారికే ఇది వచ్చే అవకాశముంది. హైదరాబాద్​ పలు ల్యాబ్​ల్లోనూ ఈ వ్యాధి నిర్దారణ చేస్తున్నారు. యాంటీబాడీస్​ గానీ లేదా రివర్స్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్ పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్ (ఆర్​టీపీసీఆర్)​ చేసినా తెలిసిపోతుంది. మొదటి దశలో గుర్తిస్తే వారిని ఐసోలేషన్​లో ఉంచి ఇతరులకు వ్యాప్తి చెందకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చు.

ప్రస్తుతం ఈ వ్యాధి గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉందంటారా?
దీని గురించి దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటిదాకా ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికాలో గుర్తించినప్పటికీ, మన దేశంలో ఈ కేసులు రాలేదు. ప్రస్తుతం అంతగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

వేసవిలో వడదెబ్బతో బీ కేర్​ ఫుల్ - నిర్లక్ష్యంతో ప్రాణాలకే ప్రమాదం : వైద్యులు

కళ్లు లేకుండా జన్మించిన శిశువు - డాక్టర్లు రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశం

TAGGED:

HANTAVIRUS PREVENTION BY DOCTORS
HANTAVIRUS TESTS AND TREATMENT
DOCTORS ABOUT HANTAVIRUS
హంటా వైరస్ వ్యాధి నివారణ
HANTAVIRUS DISEASE SYMPTOMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.