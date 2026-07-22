ఉట్టిపడుతున్న తెలంగాణ సంస్కృతి - బోనాలు చేతివృత్తుల మేళాకు విశేష స్పందన
కులవృత్తులకు అద్దం పట్టేలా బోనాలు-చేతివృత్తుల మేళా - సచివాలయం సమీపంలో వేదిక - చేనేత, హస్తకళలతో పాటు అటవీ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన - ప్రజలు, వ్యాపారుల నుంచి మేళాకు విశేష స్పందన
Published : July 22, 2026 at 3:10 PM IST
Handicraft Fair At Secretariat Hyderabad : ఆషాఢమాసం బోనాల పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటుచేసిన బోనాలు-చేతివృత్తుల మేళాకు విశేష స్పందన లభిస్తోంది. కళాకారులు నేరుగా తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించేందుకు ఈ వేదిక ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. చేనేత, హస్తకళల ఉత్పత్తులతో పాటు అటవీ ఉత్పత్తులు ఒకేచోట లభిస్తుండటంతో నగరవాసులు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు జరుపుతున్నారు. జులై 26 వరకు ఈ ప్రదర్శన కొనసాగనుంది.
హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున చేతివృత్తుల మేళా : తెలంగాణ సంస్కృతి కులవృత్తులకు అద్దం పట్టేలా ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున చేతివృత్తుల మేళాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటుచేసింది. కళాకారుల శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కేలా తమ ఉత్పత్తులను నేరుగా ప్రజలకు విక్రయించుకునేందుకు సచివాలయం సమీపంలో వేదికను ఏర్పాటు చేసింది. సుమారు 60కి పైగా స్టాల్స్తో కొలువుదీరిన ఈ ప్రదర్శనలో కళాకారుల సృజనాత్మకత నగరవాసులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
స్వయం ఉపాధి దిశగా అడుగులు : మట్టిపాత్రల తయారీలో ఉన్న కుమ్మరి కళాకారులు ఆధునిక డిజైన్లతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. మట్టి వాటర్ బాటిళ్లు, వంట పాత్రలు తయారుచేస్తూ మేళాలో విక్రయిస్తున్నారు. అటవీ ఉత్పత్తులైన తేనె, మైనం సేకరించే బోయ కమ్యూనిటీ యువత సహజసిద్ధమైన ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తున్నారు. రసాయనాలు, కృత్రిమ రంగులు వాడకుండా స్వచ్ఛమైన లిప్ బామ్స్, సబ్బులు తయారు చేస్తూ స్వయం ఉపాధి దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.
"గత 25 సంవత్సరాల నుంచి కుమ్మరి పని చేస్తునే ఉన్నాం. వీటిలో కొత్తదనాన్ని అందించేందుకు కరోనా సమయంలో గుజరాత్, దిల్లీ, ఖానాపూర్, బెలగాంలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఈ పని కొనసాగిస్తున్నాం. దీనికి సాయం చేసిన ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. బోనాల సీజన్లో ఇంట్లోనే గోదాంలో తయారు చేస్తాం. 500 కుండలు సైదాబాద్కు పంపిస్తాం. ఇక్కడకూ తెచ్చి పెట్టుకున్నాం. రోజుకు రూ.2,000 నుంచి 3,000 వరకు అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి" - కుమ్మరి శంకరప్ప, దస్తగిరిపేట అంతారం, వికారాబాద్ జిల్లా
చేనేత డిజైన్లకు ఆధునిక హంగులు : తెలంగాణ సంస్కృతికి అద్దం పట్టే నిర్మల్ కొయ్యబొమ్మలు ఈ మేళాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. మరోవైపు చేనేత కళకు డిజైనర్లు ఆధునిక హంగులు అద్దుతున్నారు. నారాయణపేట, మంగళగిరి వంటి వస్త్రాలను సేకరించి వినియోగదారుల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా డిజైనర్ దుస్తులుగా మార్చి విక్రయిస్తున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్ కంటే ధరలు తక్కువగా ఉంటూనే నాణ్యత అద్భుతంగా ఉందని కొనుగోలుదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"నిర్మల్ కొయ్యబొమ్మలంటే తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి గాంచినది. ఈ బొమ్ములను చూడగానే మనకు గుర్తుకువచ్చేది బాసర సరస్వతి. వీటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే పొనికి కర్రతో తయారు చేస్తాం. ఆషాఢ మాసంలోని బోనాల పండగను ఉద్దేశించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఇక్కడి కళలను ప్రదర్శించేందుకు. వాటిని విక్రయించేందుకు అవకాశం కల్పించింది" - రాజశేఖర్, నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మల సహకార సంఘం ప్రతినిధి
అంతరించిపోతున్న చేతివృత్తి కళలకు జీవం : పర్యావరణహితమైన వస్తువులు, నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను ప్రజలకు తక్కువ ధరకే చేరువ చేయడంతో పాటు అంతరించిపోతున్న చేతివృత్తికళలకు జీవం పోయడంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మేళా విశేషంగా ఉపయోగపడుతోంది.
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