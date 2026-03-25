భద్రాద్రి సీతారాములకు ఈసారి పట్టువస్త్రాలు ప్రత్యేకం - 4,800 పోగులతో సిద్ధం
4,800 పోగులతో ప్రత్యేకంగా సీతారాముల పట్టువస్త్రాలు నేసిన కళాకారులు - పలు రకాలు బొమ్మలతో ఆకర్షణగా నిలిచిన సీతమ్మ చీర అంచు - ఎదుర్కోళ్ల వేడుకలో పట్టువస్త్రాలను అందించనున్న కళాకారులు
Published : March 25, 2026 at 3:05 PM IST
Bhadrachalam Pattu Vastralu : జగదానందకారకుడు, జగధభిరాముడు శ్రీరామచంద్రుడు, జగన్మాత సీతమ్మ తల్లికి జరిగే కమనీయమైన పెళ్లి వేడుకకు భద్రాద్రి దివ్వక్షేత్రం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబవుతోంది. ఎటుచూసినా భద్రాద్రి పురవీధులు సీతారాముల కల్యాణ శోభతో కళకళలాడుతున్నాయి. పెళ్లికొడుకుగా రామయ్య, పెళ్లి కూతురుగా సీతమ్మతల్లి ముస్తాబయ్యే గడియలు దగ్గర పడనున్నాయి. వారిని వధూవరూలుగా అలంకరించడం కోసం చేనేత పట్టువస్త్రాలు సిద్ధమవుతున్నాయి.
రాములోరి కల్యాణ వేడుకకు సర్వం సిద్ధం : దక్షిణ అయోధ్యగా భాసిల్లుతున్న భద్రాద్రి దివ్యక్షేత్రంలో లోకకల్యాణంగా భక్తకోటి భావించే రాములోరి కల్యాణ వేడుకకు సర్వం సిద్ధమవుతోంది. ఆదర్శ జంటని పెళ్లిపీటలపై దర్శనమించే సమయం కూడా ఆసన్నమవుతోంది. గురువారం రాత్రి ఎదుర్కోలు మహోత్సవం జరిపి శుక్రవారం ఉదయం పదిన్నర గంటలకు సీతారాముల వారిని పెళ్లిపీటలపై సాక్షాత్కరించనున్నారు. భక్తుల జయజయ ధ్వానాల మధ్య అత్యంత వైభవోపేతంగా సాగే కల్యాణ ఘట్టంలో వధూవరులు ధరించే చేనేత పట్టువస్త్రాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువనున్నాయి. చేనేత కళాకారులు దాదాపు 2 వారాలు శ్రమించి సీతారామ, లక్ష్మణ, అంజనేయస్వామికి పట్టువస్త్రాలను సిద్ధం చేశారు.
చేనేత పట్టు వస్త్రాలు సిద్ధం : సికింద్రాబాద్ గణేశ్ ఆలయ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షుడు జయరాజు ఆధ్వర్యంలో ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా సీతారాముల వారికి చేనేత పట్టు వస్త్రాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా మగ్గం ఏర్పాటు చేసి 4,800 దారాలను ఉపయోగించి శ్రీరామచంద్ర దంపతులకు పట్టువస్త్రాలు రూపొందించారు. ఆరున్నర మీటర్ల పొడవు, మీటరున్నర వెడల్పు కలిగిన సప్తవర్ణాల చీరకు అంచులో హంసలు, ఏనుగులు, జింకలు, కొబ్బరిచెట్ల బొమ్మలు ఆకర్షణీయంగా నిలిచాయి.
పట్టువస్త్రాలను అందించే ఆనవాయితీ : ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగా సంప్రదాయబద్ధంగా రాముల వారి కల్యాణానికి అంతా సిద్ధం చేశామని చేనేత కళాకారుడు జయరాజు పేర్కొన్నారు. గతంలో తాను ఛైర్మన్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి రోజు నుంచి రాములవారికి, సీతమ్మకు, లక్షణునికి, హనుమంతునికి నిరంతరాయంగా పట్టు వస్త్రాలు నేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సంవత్సరం మొత్తం 6 పంచెలు, రెండు చీరలు, 4800 పోగులతో పంచ రంగుల్లో తయారు చేశామని వెల్లడించారు. కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక పద్మశాలి ఆడపడుచులు కులబంధులంతా కలిసి ఎదుర్కోళ్ల సమయంలో స్వామివారికి సమర్పిస్తామని చెప్పారు. సీతారాముల కల్యాణం నిమిత్తం పట్టువస్త్రాలను అందించే ఆనవాయితీని పురస్కరించుకొని, ప్రత్యేకంగా నేసిన చేనేత పట్టు వస్త్రాలను కళాకారులు అందించనున్నారు.
"ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగా సంప్రదాయబద్ధంగా రాముల వారి కల్యాణానికి అంతా సిద్ధం చేశాం. గతంలో నేను ఛైర్మన్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి రోజు నుంచి రాములవారికి, సీతమ్మకు, లక్షణునికి, హనుమంతునికి నిరంతరాయంగా పట్టు వస్త్రాలు నేస్తున్నాను. ఈ సంవత్సరం మొత్తం 6 పంచెలు, రెండు చీరలు, 4800 పోగులతో పంచ రంగుల్లో తయారు చేశాం. కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక పద్మశాలి ఆడపడుచులు కులబంధులంతా కలిసి ఎదుర్కోళ్ల సమయంలో స్వామివారికి సమర్పిస్తాం." - జయరాజు, చేనేత కళాకారుడు
పోస్టల్లో స్వామివారి ముత్యాల తలంబ్రాలు : స్వామివారి ముత్యాల తలంబ్రాలను ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొరియర్ చేసే వారు. అయితే ఈ సంవత్సరం నుంచి దేశం అంతటా చేరవేయనున్నారు. దీనికోసం రూ.151 చెల్లించి దగ్గరిలోని పోస్టాఫీసులో ముత్యం గల తలంబ్రాల ప్యాకెట్ కోసం భక్తులు బుక్ చేసుకోవాలి. రూ.450 చెల్లించిన భక్తుల పేరిట అంతరాలయంలో అర్చన ఉంటుంది. పైగా ముత్యం, కుంకుమ, పటికబెల్లం, జీడిపప్పు కలిపిన తలంబ్రాల ప్యాకెట్ను భక్తుల ఇంటికి చేరవేస్తారు.
ఆర్టీసీ కార్గో సర్వీస్ను సద్వినియోగం చేసుకోండి : ముత్యాల తలంబ్రాల బుకింగ్ ప్రక్రియ ఇటీవల ప్రారంభమైంది. ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్స్ కేంద్రాల్లోనూ లేదా అధికారిక వెబ్సైట్లోను కేవలం రూ.151 చెల్లించి నమోదు చేసుకోవచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల భక్తులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఆర్టీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ www.tgsrtclogistics.gov.in ను సంప్రదించండి.
