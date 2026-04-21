YUVA : బడికి వెళ్లలేదు - డిగ్రీలు తీసుకోలేదు - రూ.50 వేల జీతంతో కార్పొరేట్ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్
డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో దూసుకెళ్తున్నదివ్యాంగుడు - ఇంట్లోనే ఉంటూ ఆంగ్ల భాషపై పట్టు సాధించిన యువకుడు - ఆన్లైన్ కోర్సులతో డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో మెళకువలు - స్మార్ట్ఫోన్తోనే ఇంటి పనులను చక్కబెడుతున్న వెంకటరమణ
Published : April 21, 2026 at 5:28 PM IST
Handicapped Venkataramana Inspiring Journey : ఆ యువకుడి వయసు 27 ఏళ్లు. కానీ సొంతంగా ఒక్క అడుగు వేయలేడు. కుదురుగా కూర్చోలేడు. తల్లిదండ్రుల సపర్యలు ఉంటేనే కానీ ఆయన దినచర్య గడవదు. అయినా వైకల్యం శరీరానికే కానీ సంకల్పానికి కాదని నిరూపిస్తున్నాడు. చదువుల కోసం బడికి వెళ్లలేదు. డిగ్రీలు తీసుకోలేదు. మొబైల్ ద్వారా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగంపై పట్టుసాధించాడు. నెలకు రూ.50 వేల జీతంతో కార్పొరేట్ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్గా రాణిస్తున్నాడు ఆదిలాబాద్కు చెందిన టెంబేకర్ వెంకటరమణ.
వైకల్యాన్ని జయించి వేలల్లో సంపాదన : అంగవైకల్యం శరీరానికే కానీ ఆశయానికి కాదని నిరూపించాడీ యువకుడు. పుట్టుకతోనే ఎముకల వ్యాధి 27 ఏళ్లుగా మంచానికే పరిమితమైన స్థితి. కనీసం సొంతంగా కూర్చోలేని పరిస్థితిలోనూ కుంగిపోలేదు. స్మార్ట్ఫోనే ఆయుధంగా మార్చుకున్నాడు. డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో వేల రూపాయల జీతం అందుకుంటున్నాడు. చదువుకున్న వారు ఉద్యోగాల్లేక బాధపడుతున్న ఈ రోజుల్లో తన వైకల్యాన్ని జయించి వేలల్లో సంపాదిస్తున్నాడు ఈ యువకుడు.
ప్రతి పనికీ తల్లిదండ్రులే ఆధారం : ఈ యువకుడి పేరు టెంబేకర్ వెంకటరమణ. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని కైలాస్నగర్ స్వస్థలం తల్లిదండ్రులు సంతోష్ కుమార్, సురేఖ ఇద్దరూ ఉపాధ్యాయులు. పుట్టుకతోనే ఎముకల సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్న వెంకటరమణకు 27 ఏళ్లు వచ్చినా సొంతంగా కూర్చోవడం, నడవడం సాధ్యం కాదు. ఉదయం కాలకృత్యాల నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ప్రతి పనికీ తల్లిదండ్రులపైనే ఆధారపడాలి.
నెలకు రూ.50 వేలపైగా వేతనం : బడికి వెళ్లి చదువుకునే అవకాశం లేకపోయినా ఇంట్లోనే ఉంటూ ఆంగ్ల భాషపై పట్టు సాధించాడు వెంకటరమణ. మొబైల్ ఫోన్ సాయంతో ఆన్లైన్లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్సులు నేర్చుకున్నాడు. టెక్నాలజీపై ఉన్న ఆసక్తితో ప్రైవేట్ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్గా చేరి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తన సేవలు అందిస్తున్నాడు. ఎటువంటి డిగ్రీ అర్హత లేకపోయినా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నెలకు రూ.50 వేలపైగా వేతనం పొందుతున్నాడు వెంకటరమణ.
మనోధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు : సంపాదించడమే కాదు ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులను ఇతర పనులను మొబైల్ ద్వారానే చక్కబెడుతున్నాడు వెంకటరమణ. కుమారుడి తెలివితేటలు చూసి మురిసిపోతున్నారు తల్లిదండ్రులు. ఆపద సమయంలో తనే తమకు మనోధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడని గర్వంగా చెబుతున్నారు.
టెక్నాలజీని ఆయుధంగా చేసుకుని విజయం : వెంకటరమణ ప్రతిభకు కంపెనీ యజమాన్యం కూడా ఫిదా అయ్యింది. ఆయన పని తీరు వల్ల మార్కెటింగ్ రంగంలో తాము దూసుకుపోతున్నామని కేకేఎం డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ సీఈఓ సుబ్రమణ్యం చెబుతున్నాడు. వైకల్యాన్ని అంగీకరించి కుంగిపోకుండా టెక్నాలజీని ఆయుధంగా చేసుకుని విజయం సాధించిన ఈ యువకుడు వెంకటరమన ఎందరికో ఆదర్శనం.
"వెంకటరమణ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని చూసిన తర్వాత మేము బాధ పడటం చాలా వరకు తగ్గించాం. వెంకటరమణని చూసిన తర్వాత మాకు ధైర్యం వచ్చింది. ఎందుకంటే మేము మొదట్లో డాక్టర్లకు చూపించినప్పుడు తన వ్యాధిని బట్టి ఎక్కువ సర్వైవ్ అవుతాడని, మీరు చేసుకునే దాని బట్టి ఉంటుదని డాక్టర్లు చెప్పారు. 27 ఏళ్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు. ముఖ్యంగా అయితే వాడి ధైర్యంతోనే మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తోంది. దేవుడే ఈ రూపంలో వచ్చి సేవ చేయించుకుంటున్నాడు, అవకాశం ఇస్తున్నాడేమో? ఎందుకంటే వెంకటరమణ చిన్నప్పుడు డాక్టర్కు చూపిస్తే ఏమన్నాడంటే మాటలు రాకపోవచ్చని, కళ్లు కనిపించకపోవచ్చని తెలిపారు. ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటాయేమో అనుకున్నాను. కానీ తను ఇప్పుడు ఎక్కువ యాక్టీవ్గా ఉన్నాడు. ఎక్కువ తెలివిగా ఉన్నాడు"- సురేఖ, వెంకరమణ తల్లి
