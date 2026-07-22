విద్యుదాఘాతంతో రెండు చేతులు కోల్పోయిన ఉద్యోగి - పట్టించుకోని అధికారులు
2012 నుంచి ఉమ్మడి పెద్దనాగారం గ్రామపంచాయతీలో విధులు నిర్వహిస్తున్న బాలకిషన్ - వీధి దీపం మరమ్మత్తు చేసే క్రమంలో కరెంట్ షాక్ - కనీసం పరామర్శించని శాఖ అధికారులు
Published : July 22, 2026 at 1:33 PM IST
Handicapped Person Azmira Balakrishna Narshimhulupeta : అప్పటివరకు కుటుంబానికి అన్ని తానై నిలిచిన తండ్రి ఓ ప్రమాదం వల్ల మంచానికే పరిమితమైపోయాడు. దీంతో తల్లి కూలిపనులకు వెళ్తూ పిల్లలను చదివిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది. అయినా కూడా ఆ బాధితుడికి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఆసరా పింఛను కూడా అందటం లేదు. దాంతో వారి పరిస్థితి మరింత దిగజారిపోయింది. చేయుత అందించాలని కోరుతున్నారు.
పంచాయతీ సిబ్బందిగా పనులు : వివరాల్లోకి వెళ్తే మహబూబాబాద్ జిల్లా నర్సింహులపేట మండలం గోపాతండాకు చెందిన అజ్మీరా బాలకిషన్ పంచాయతీ సిబ్బందిగా పనిచేస్తుండేవాడు. 2012 నుంచి ఉమ్మడి పెద్దనాగారం గ్రామపంచాయతీలో విధులు నిర్వహిస్తుండేవాడు. అయితే విధి వక్రీకరించిందో ఏంటో బాలకిషన్ విద్యుదాఘాతానికి గురయ్యాడు. ఆ ప్రమాదంలో రెండు చేతులు పోగొట్టుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి భార్య చేస్తున్న వ్యవసాయం పనులపై ఆధారపడి ఆ కుటుంబం జీవనం సాగిస్తోంది. అయితే ఇంత ప్రమాదం జరిగినా సంబంధిత శాఖ అధికారులు, ప్రభుత్వానికి మాత్రం కనికరం కరవైంది. ఈ ప్రమాదం తర్వాత అతనికి ఏ విధంగా చేయుత అందించలేదు.
ప్రమాదం జరిగింది ఇలా : జులై 27 2025న గోపాతండా పంచాయతీ పరిధిలో ఓ విద్యుత్త స్తంభానికి వీధి దీపం వెలగటం లేదు. దానిని మరమ్మతు చేసేందుకు ఎల్టీ లైన్ సరఫరా నిలిపివేసి స్తంభంపైకి ఎక్కాడు. సరి చేస్తున్న క్రమంలో జంపర్ కార్బన్ వచ్చింది. దాంతో పైన ఉన్న 11 కేవీ విద్యుత్తు తీగలకు తగలటంతో విద్యుదాఘాతానికి గురై కిందపడిపోయారు. ఈ ఘటనలో అతని రెండు చేతులు, కాళ్లు కాలిపోయాయి.
అందుబాటులో లేని ఆసరా పింఛను : ప్రమాదానికి గురైన బాలకిషన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్చగా అతని చికిత్సకు సుమారు రూ. 15 లక్షలు ఖర్చయ్యాయి. డాక్టర్లు పూర్తిగా కాలిపోయిన రెండు చేతులను తొలగించారు. ఇక అప్పటినుంచి భార్య, లేక కుమార్తెలే భోజనం తినిపిస్తున్నారు. అయితే ఇంతటి ప్రమాదం జరిగినా పంచాయతీరాజ్, విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు కనీసం అతన్ని పరామర్శించటానికి కూడా రాలేదు. ఇది జరిగి ఏడాది కావొస్తున్నా ఆసరా పింఛను రాట్లేదు. బాధిత కుటుంబానికి సహాయం కరవైంది.
న్యాయం చేయాలని కోరుతున్న కుటుంబం : బాలకిషన్కు ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తె వైష్ణవి డిగ్రీ చదువుతోంది. రెండో కుమార్తె వైజయంతి ఇంటర్మీడియట్ చదువుతోంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం, సంబంధిత శాఖ అధికారులు స్పందించి వారికి న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. పంచాయతీ నుంచి వేతనం అందజేసి ఆదుకోవాలని బాధితుడు వేడుకుంటున్నారు.
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